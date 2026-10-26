Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay Sakarya'da Trafik Kazasına Karıştı!
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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalarımıza kazınan Furkan Kızılay'dan korkutan haber geldi. Bir süre önce İstanbul'daki hayatını geride bırakıp eşiyle birlikte Sapanca'ya yerleşen ünlü oyuncu, Sakarya'da trafik kazasına karıştı.
Otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarpan Kızılay, kazanın ardından yaralı sürücünün yardımına koştu. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar motosikletli gencin başından ayrılmayan oyuncunun ilk müdahaleyi de kendisinin yaptığı öğrenildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın Havuç'unu hatırlamayanımız yoktur herhalde!
Sakarya'da otomobiliyle seyir halinde olan Furkan Kızılay, bir motosiklet sürücüsünün karıştığı trafik kazasına neden oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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