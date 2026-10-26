Oh'un Golü Sonrasında Rıdvan Yılmaz ve Vincenzo Italiano'nun Gol Sevinci İzleyenleri Gülümsetti

Beşiktaş, Başakşehir karşısında iyi bir futbol oynasa da uzun süre aradığı golü bulamadı. 76'da Ohl'la gelen gol ise tüm tribünü ve sahadaki isimleri rahatlattı. Bu anlarda kameralara yansıyan Rıdvan ve Italiano sevinci ise yine Beşiktaşlıların duygularının özeti gibi bir andı. İkilinin tutkulu sevinci sosyal medyaya da yansıdı.