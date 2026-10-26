Oh'un Golü Sonrasında Rıdvan Yılmaz ve Vincenzo Italiano'nun Gol Sevinci İzleyenleri Gülümsetti
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Beşiktaş, Başakşehir karşısında iyi bir futbol oynasa da uzun süre aradığı golü bulamadı. 76'da Ohl'la gelen gol ise tüm tribünü ve sahadaki isimleri rahatlattı. Bu anlarda kameralara yansıyan Rıdvan ve Italiano sevinci ise yine Beşiktaşlıların duygularının özeti gibi bir andı. İkilinin tutkulu sevinci sosyal medyaya da yansıdı.
Oh'un gol sevincine ikili çılgınca sevindi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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