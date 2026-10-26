3 Yaşındaki Nevada'nın Videosu 4 Milyon İzlendi: Yeteneği Yüzünden Ailesinden Sahadan Ayrılmaları İstendi
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ABD'de Florida eyaletindeki Winter Park'ta i9 Sports'un çocuk liginde oynayan 3 yaşındaki Nevada'nın gol attığı görüntüler hafta sonu sosyal medyada paylaşıldı. Video 4 milyondan fazla izlendi. Videoyu paylaşan bir Instagram hesabı, çocuk çok iyi oynadığı için polisin sahaya çağrıldığını ve ailenin alanı terk etmesinin istendiğini öne sürdü.
Nevada'nın yeteneği ise videoda izleyenleri hayli şaşırttı.
Instagram'da @chefkaandemirel hesabından paylaşılan video Türkiye'de de büyük ilgi gördü.
Nevada yeteneğiyle izleyenleri büyüledi, bazılarını da "kızdırdı"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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