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3 Yaşındaki Nevada'nın Videosu 4 Milyon İzlendi: Yeteneği Yüzünden Ailesinden Sahadan Ayrılmaları İstendi

3 Yaşındaki Nevada'nın Videosu 4 Milyon İzlendi: Yeteneği Yüzünden Ailesinden Sahadan Ayrılmaları İstendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 22:03
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ABD'de Florida eyaletindeki Winter Park'ta i9 Sports'un çocuk liginde oynayan 3 yaşındaki Nevada'nın gol attığı görüntüler hafta sonu sosyal medyada paylaşıldı. Video 4 milyondan fazla izlendi. Videoyu paylaşan bir Instagram hesabı, çocuk çok iyi oynadığı için polisin sahaya çağrıldığını ve ailenin alanı terk etmesinin istendiğini öne sürdü. 

Nevada'nın yeteneği ise videoda izleyenleri hayli şaşırttı. 

Kaynak - chefkaandemirel

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Instagram'da @chefkaandemirel hesabından paylaşılan video Türkiye'de de büyük ilgi gördü.

Nevada yeteneğiyle izleyenleri büyüledi, bazılarını da "kızdırdı"

Nevada yeteneğiyle izleyenleri büyüledi, bazılarını da "kızdırdı"

Hafta sonu paylaşılan videoda Nevada, i9 Sports takımında oynadığı diğer çocuklara karşı gol atıyor. 3 yaşındaki futbolcunun görüntüleri kısa sürede 4 milyonu aşkın izlenme aldı. Videoyu yayımlayan Instagram hesabı, Winter Park'taki sahada yaşananları kendi yorumuyla anlattı. Paylaşımda, polisin sahaya çağrıldığı ve ailenin oradan ayrılmasının istendiği öne sürüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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