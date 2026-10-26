3 Yaşındaki Nevada'nın Videosu 4 Milyon İzlendi: Yeteneği Yüzünden Ailesinden Sahadan Ayrılmaları İstendi

ABD'de Florida eyaletindeki Winter Park'ta i9 Sports'un çocuk liginde oynayan 3 yaşındaki Nevada'nın gol attığı görüntüler hafta sonu sosyal medyada paylaşıldı. Video 4 milyondan fazla izlendi. Videoyu paylaşan bir Instagram hesabı, çocuk çok iyi oynadığı için polisin sahaya çağrıldığını ve ailenin alanı terk etmesinin istendiğini öne sürdü.

Nevada'nın yeteneği ise videoda izleyenleri hayli şaşırttı.

Kaynak - chefkaandemirel