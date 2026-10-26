Çocukların Büyükanne ve Büyükbabasıyla Yaşamasının 4 Önemli Faydası

New York'un Long Island bölgesinde çocuklar, ergenler ve ailelerle çalışan klinik psikolog Dr. Becky Fenton, büyükanne ve büyükbabayla yaşamanın en büyük faydalarından birinin destek ağının genişlemesi olduğunu söylüyor. Fenton'a göre bu, çocuğa risk alıp başarısız olsa bile dayanabileceği daha geniş bir güvenlik ağı sağlıyor.

Evde bir büyükanne ya da büyükbaba olması, acil durumlarda ya da ebeveynin işte geç kaldığı günlerde çocuk bakımını da kolaylaştırıyor. Emekli olma ya da daha az çalışma ihtimali yüksek olan büyükanne ve büyükbabalar, okul gösterilerine ve maçlara da daha kolay gidebiliyor.