Çocukların Büyükanne ve Büyükbabasıyla Yaşamasının 4 Önemli Faydası
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Daha geniş bir destek ağı, çocuğun zorluklar karşısında daha dayanıklı olmasına yardım ediyor.
Büyükanne ve büyükbabalar da torunlarıyla yaşamaktan fayda görüyor.
Evde daha çok yetişkin olması aile sofrasının sıklığını artırabiliyor, sofra da ergenleri madde kullanımından koruyabiliyor.
Büyükanne ve büyükbabasıyla yaşayan çocuklar yaşlılara karşı daha az önyargılı olabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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