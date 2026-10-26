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Çocukların Büyükanne ve Büyükbabasıyla Yaşamasının 4 Önemli Faydası

Çocukların Büyükanne ve Büyükbabasıyla Yaşamasının 4 Önemli Faydası

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 15:19
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ABD'de büyükanne ve büyükbabaların çocukları ve torunlarıyla aynı evde yaşadığı aileler giderek yaygınlaşıyor. Bu düzenin en bilinen faydası tasarruf olsa da bir çocuk psikoloğuna göre torunların kazançları bununla sınırlı kalmıyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Daha geniş bir destek ağı, çocuğun zorluklar karşısında daha dayanıklı olmasına yardım ediyor.

Daha geniş bir destek ağı, çocuğun zorluklar karşısında daha dayanıklı olmasına yardım ediyor.

New York'un Long Island bölgesinde çocuklar, ergenler ve ailelerle çalışan klinik psikolog Dr. Becky Fenton, büyükanne ve büyükbabayla yaşamanın en büyük faydalarından birinin destek ağının genişlemesi olduğunu söylüyor. Fenton'a göre bu, çocuğa risk alıp başarısız olsa bile dayanabileceği daha geniş bir güvenlik ağı sağlıyor.

Evde bir büyükanne ya da büyükbaba olması, acil durumlarda ya da ebeveynin işte geç kaldığı günlerde çocuk bakımını da kolaylaştırıyor. Emekli olma ya da daha az çalışma ihtimali yüksek olan büyükanne ve büyükbabalar, okul gösterilerine ve maçlara da daha kolay gidebiliyor.

Büyükanne ve büyükbabalar da torunlarıyla yaşamaktan fayda görüyor.

Büyükanne ve büyükbabalar da torunlarıyla yaşamaktan fayda görüyor.

Fenton, torunlarla birlikte olmanın yaşlanırken depresyona karşı bir panzehir gibi olduğunu söyledi. Fenton'a göre aileye bağlı hisseden büyükanne ve büyükbabalar, anlamlı bir hayat sürdüklerini düşünüyor.

Bunun çocuklara da yansıması var. Ruh sağlığı ve genel sağlığı daha iyi olan büyükanne ve büyükbabalar, torunlarıyla oynamaya daha fazla zaman ayırabiliyor.

Evde daha çok yetişkin olması aile sofrasının sıklığını artırabiliyor, sofra da ergenleri madde kullanımından koruyabiliyor.

Evde daha çok yetişkin olması aile sofrasının sıklığını artırabiliyor, sofra da ergenleri madde kullanımından koruyabiliyor.

Fenton, haftada bir kez bile olsa aileyle yemek yemenin çocuğun madde kullanımını ve ruhsal hastalık riskini azalttığını söyledi. Fenton'a göre aile sofrası iletişimi güçlendiriyor ve çocuklar sorunlarıyla başa çıkmak için madde kullanmak yerine ailesinden destek istiyor.

Şubat 2026'da yayımlanan bir çalışmada ABD'de 12-17 yaş arası 2.090 ergenin verileri incelendi. Kaliteli aile yemekleri, olumsuz çocukluk deneyimi hiç olmayan ya da düşük-orta düzeyde olan ergenlerde yüzde 22 ila 34 daha düşük madde kullanımıyla ilişkili bulundu. Bu deneyimleri ağır olan ergenlerde ise aile yemeklerinin koruyucu etkisi çok az kaldı.

Büyükanne ve büyükbabasıyla yaşayan çocuklar yaşlılara karşı daha az önyargılı olabiliyor.

Büyükanne ve büyükbabasıyla yaşayan çocuklar yaşlılara karşı daha az önyargılı olabiliyor.

Fenton'a göre bu çocuklar aile kültürünü daha yakından tanıyor, bu da anne ve babalarının davranışlarını anlamalarına yardımcı olabiliyor. Fenton, büyükanne ve büyükbabasıyla yaşayan çocukların yaşlı yetişkinlerin yanında daha rahat olduğunu da söyledi.

Bu ev düzeni, çocuklarda geniş aileyle bağlantıda kalmaya yönelik bir değer duygusu da geliştirebiliyor. İlerleyen yıllarda teyzeler, amcalar ve kuzenlerle daha güçlü ilişkiler kurulmasının yolu da buradan geçebiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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