Aile Büyükleriyle Yaşadıkları Tuhaf Olayları Paylaşarak Güldüren Torunlar

Büyüklerimizle yaşadığımız anılar, aradan yıllar geçse de hafızamızdan silinmiyor. Anneannesinin yaptığı baklavayı 'yoldan geçen bir kadın yapıp bir tepsisini aldı' diye anlatmasndan dedesinin doğum günü mesajlarında kelime aralarına '+' koyması derken X'te kullanıcılar, anneanne, babaanne ve dedelerinin kendilerini güldüren sözlerini ve huylarını paylaştı. Biz de en çok akıllarda kalan büyük anılarını, torunların ağzından bir araya getirdik.