Aile Büyükleriyle Yaşadıkları Tuhaf Olayları Paylaşarak Güldüren Torunlar
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Büyüklerimizle yaşadığımız anılar, aradan yıllar geçse de hafızamızdan silinmiyor. Anneannesinin yaptığı baklavayı 'yoldan geçen bir kadın yapıp bir tepsisini aldı' diye anlatmasndan dedesinin doğum günü mesajlarında kelime aralarına '+' koyması derken X'te kullanıcılar, anneanne, babaanne ve dedelerinin kendilerini güldüren sözlerini ve huylarını paylaştı. Biz de en çok akıllarda kalan büyük anılarını, torunların ağzından bir araya getirdik.
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Kumandasız çıkılmaz.
Dilimiz nereye gidiyor?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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