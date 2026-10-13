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Aile Psikologları Açıkladı: Torunların Büyükanne ve Dedelerinden Geriye En Çok Hatırladığı Şeyler

Aile Psikologları Açıkladı: Torunların Büyükanne ve Dedelerinden Geriye En Çok Hatırladığı Şeyler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 09:37
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Çocukluğunuza döndüğünüzde büyükanneniz ya da dedenizle ilgili aklınıza ilk gelen şey ne? Pişirdiği yemeğin kokusu mu, birlikte oynadığınız bir oyun mu, yoksa aldığı bir hediye mi? İki aile psikoloğu, torunların büyükanne ve dedelerinden en çok neyi hatırladığını araştırdı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Parade

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Çocuklar en çok “nasıl hissettiklerini” hatırlıyor

Çocuklar en çok “nasıl hissettiklerini” hatırlıyor

Dr. Shannon Franklin, bir büyükanne ya da dedeyi unutulmaz yapan şeyin pahalı tatiller ya da gösterişli etkinlikler olmadığını söyledi. Önemli olan sıcaklığı sürekli göstermek, çocuğa tam dikkat vermek, mizahlı bir ortam yaratmak ve ona gerçekten ilgi duymak. Dr. Cynthia Shaw da çocukların olaylardan çok, o olayların kendilerine ne hissettirdiğini hatırladığını anlattı. Duygusal güven, kesintisiz zaman, küçük başarılara gösterilen heyecan ve 'görülmek' bunların başında geliyor. Sevgi başarıya bağlı olmadığında çocuk bunu hissediyor ve unutmuyor.

Koku, anıları bir anda geri getiriyor

Koku, anıları bir anda geri getiriyor

Dr. Shaw, koku bilgisinin beyinde doğrudan duygu merkezine ulaştığını anlattı. Bu yüzden büyükannenin kurabiyesinin, kekinin ya da eski evinin kokusunu aldığınızda o günlerde hissettiğiniz duygulara bir anda dönebiliyorsunuz. Psikolog, anı depolayan bölge daha geç geliştiği için çocukların özel durumlardan çok duyguları hatırladığını da ekledi.

Aranızdaki şakalar ve ortak anlar bağı güçlendiriyor

Aranızdaki şakalar ve ortak anlar bağı güçlendiriyor

Birlikte yemek yapmak, eski bir masa oyunu oynamak ya da sadece aranızda kalan bir espriyi paylaşmak, çocuğun uzun yıllar boyunca hatırlayacağı anlara dönüşüyor. Dr. Shaw bunun nedenini, çocuğun o anlar sırasında nasıl hissettirildiğine bağladı. Bu özel anların ömür boyu akılda kaldığını söyledi.

Hikâye olarak anlatılan dersler daha kolay akılda kalıyor

Hikâye olarak anlatılan dersler daha kolay akılda kalıyor

Birçok çocuk ve torun, kökenini ve aile geçmişini öğrenmeye meraklı. Dr. Shaw, bu bilgiler kesintisiz ve başka bir amaç olmadan aktarıldığında çocukların hayat derslerini daha kolay hatırladığını söyledi. Çocuklar katı kurallardan çok bir hikâyeye bağlı ayrıntıları daha iyi hatırlıyor. Dr. Franklin ise mezuniyet ve doğum günü gibi büyük günlerde yanlarında olunmasının da unutulmadığını anlattı. Çocuk o odadaki en önemli kişi olduğunu hissediyor.

Hediyelerin hafızadaki yeri zamanla soluyor, geriye birlikte geçen zaman kalıyor

Hediyelerin hafızadaki yeri zamanla soluyor, geriye birlikte geçen zaman kalıyor

Çocuklar hediyeleri sever ama uzun vadede en çok hatırlananlar bunlar olmuyor. Dr. Shaw, bir hediyenin heyecan yarattığını ama zamanla anlamını kaybedebildiğini söyledi. Hediye bir deneyim ya da gezi olduğunda çocuk onu çok daha uzun süre hatırlıyor. Eşyalar da anı yaratabiliyor ama bunun nedeni eşyanın kendisi değil hissettirdiği.

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Psikologlar büyükanneler ve dedeler için önerilere de yer verdi

Psikologlar büyükanneler ve dedeler için önerilere de yer verdi

Psikologlar büyükanne ve dedeler için beş öneri sıraladı. Birlikte etkinlikler oluşturun. Kesintisiz zaman geçirin. Birlikte gülün. Çocuğun hayatını merak edip sorular sorun. Kendi hayatınızdan ve geçmişinizden hikâyeler anlatın. 

Yanında olmak ve onu desteklemek, sevgiyi göstermenin en güçlü yolu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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