Aile Psikologları Açıkladı: Torunların Büyükanne ve Dedelerinden Geriye En Çok Hatırladığı Şeyler
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Çocukluğunuza döndüğünüzde büyükanneniz ya da dedenizle ilgili aklınıza ilk gelen şey ne? Pişirdiği yemeğin kokusu mu, birlikte oynadığınız bir oyun mu, yoksa aldığı bir hediye mi? İki aile psikoloğu, torunların büyükanne ve dedelerinden en çok neyi hatırladığını araştırdı. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Parade
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Çocuklar en çok “nasıl hissettiklerini” hatırlıyor
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Koku, anıları bir anda geri getiriyor
Aranızdaki şakalar ve ortak anlar bağı güçlendiriyor
Hikâye olarak anlatılan dersler daha kolay akılda kalıyor
Hediyelerin hafızadaki yeri zamanla soluyor, geriye birlikte geçen zaman kalıyor
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Psikologlar büyükanneler ve dedeler için önerilere de yer verdi
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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