Aile Psikologları Açıkladı: Torunların Büyükanne ve Dedelerinden Geriye En Çok Hatırladığı Şeyler

Dr. Shannon Franklin, bir büyükanne ya da dedeyi unutulmaz yapan şeyin pahalı tatiller ya da gösterişli etkinlikler olmadığını söyledi. Önemli olan sıcaklığı sürekli göstermek, çocuğa tam dikkat vermek, mizahlı bir ortam yaratmak ve ona gerçekten ilgi duymak. Dr. Cynthia Shaw da çocukların olaylardan çok, o olayların kendilerine ne hissettirdiğini hatırladığını anlattı. Duygusal güven, kesintisiz zaman, küçük başarılara gösterilen heyecan ve 'görülmek' bunların başında geliyor. Sevgi başarıya bağlı olmadığında çocuk bunu hissediyor ve unutmuyor.