Yerinize Başkası Geçince Sinirleniyor musunuz? Hep Aynı Koltuğa Oturmak İstemenizin Bir Sebebi Var

Bir rutinden hoşlanmak ile her şeyin tıpatıp aynı kalmasına ihtiyaç duymak arasında önemli bir fark var. Tercih ettiğiniz bir koltuğun olması, tek başına bir sorun işareti değil. Bir dahaki sefere bir odaya girip içgüdüsel olarak favori koltuğunuza yöneldiğinizde dikkat edin, beyninize bir karar yükünden kurtulma fırsatı veriyor olabilirsiniz. Peki yerinizde başkası oturuyorsa? Muhtemelen o zaman o yere ne kadar bağlandığınızı fark edeceksiniz.