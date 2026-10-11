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Yerinize Başkası Geçince Sinirleniyor musunuz? Hep Aynı Koltuğa Oturmak İstemenizin Bir Sebebi Var

Yerinize Başkası Geçince Sinirleniyor musunuz? Hep Aynı Koltuğa Oturmak İstemenizin Bir Sebebi Var

Ada Arsal
Ada Arsal - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 15:09
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Aile yemeğinde, iş yerinde, kafede ya da toplu taşımada, tüm sandalyeler boş olsa bile birçok kişi doğrudan her zamanki yerine ilerliyor. Ruh sağlığı üzerine paylaşım yapan isimler, bu küçük gündelik alışkanlığın beynimizin günlük hayatı yönetme biçimiyle ilgili olabileceğini söylüyor. Peki hep aynı koltuğa oturmanın arkasında ne var? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Parade

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Aile Sofrasında Kimsenin Konuşmasına Gerek Kalmadan Herkes Yerini Biliyor

Aile Sofrasında Kimsenin Konuşmasına Gerek Kalmadan Herkes Yerini Biliyor

En son ailenizle yemeğe oturduğunuz zamanı düşünün. Önünüzdeki sandalyelerden herhangi birini mi seçtiniz, yoksa otomatik olarak her zamanki yerinize mi gittiniz? Büyük ihtimalle bunu kimse planlamadı, herkes nerede oturacağını zaten biliyordu. Aynı şey sınıfta, ofiste ve kafelerde de yaşanıyor.

Beyin Öngörülebilirliği Seviyor

Beyin Öngörülebilirliği Seviyor

Sosyal medyada paylaşım yapan Dr. Costa, tanıdık yerleri tercih etmemizin öngörülebilirlikle yakından ilgili olduğunu anlatıyor. Ona göre beynimiz, özellikle de prefrontal korteksimiz öngörülebilirliği seviyor. Nerede oturacağımıza karar vermek de beynimizin vermesi gereken küçük ve hızlı bir karar. Tanıdık bir yere dönmek bu kararı ortadan kaldırıyor.

Tanıdık Yer Sinir Sistemini Daha Güvende Hissettiriyor

Tanıdık Yer Sinir Sistemini Daha Güvende Hissettiriyor

Dr. Costa'ya göre tanıdık yerler karar vermeyi azaltıyor ve sinir sistemimizin kendini daha güvende hissetmesini sağlıyor. Yani her zamanki sandalyeniz size biraz rahatlık, en önemlisi de kontrol hissi verebiliyor. Günün geri kalanı öngörülemez geçtiğinde bu his daha da değerli hâle geliyor.

Hep Aynı Yere Oturmak Rutinlere Düşkünlüğü Gösterebilir

Hep Aynı Yere Oturmak Rutinlere Düşkünlüğü Gösterebilir

Ruh sağlığı hesabı Therapy to the Point, sürekli aynı yere oturmanın rutinlere güçlü bir eğilimi gösterebileceğini söylüyor. Aynı hesap, değişime isteksizlik ya da yeni durumlara uyum sağlamakta zorlanma ihtimalini de dile getiriyor. Ancak bu, favori sandalyesi olan herkesin değişimden kaçındığı anlamına gelmiyor. Bu sadece olası bir yorum, kişiliğin güvenilir bir ölçüsü değil.

Beyin O Koltuğa Güvenlik Çağrışımı Yüklüyor Olabilir

Beyin O Koltuğa Güvenlik Çağrışımı Yüklüyor Olabilir

İçerik üreticisi Kyle Inspires konuyu bir adım daha ileri taşıyor. Ona göre beynimiz belirli bir yere güvenlik çağrışımları yüklüyor. Özellikle yerinizi başkası aldığında gerçekten rahatsız oluyorsanız bu durum söz konusu olabilir. İlk tercihin sebebi çıkışa yakın olmak, kapıya bakmak ya da sadece rahat hissetmek gibi basit bir şey olabilir. Zamanla bu tanıdık konum güven verici hâle geliyor.

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Rutini Sevmek ile Her Şeyin Aynı Kalmasını İstemek Aynı Şey Değil

Rutini Sevmek ile Her Şeyin Aynı Kalmasını İstemek Aynı Şey Değil

Bir rutinden hoşlanmak ile her şeyin tıpatıp aynı kalmasına ihtiyaç duymak arasında önemli bir fark var. Tercih ettiğiniz bir koltuğun olması, tek başına bir sorun işareti değil. Bir dahaki sefere bir odaya girip içgüdüsel olarak favori koltuğunuza yöneldiğinizde dikkat edin, beyninize bir karar yükünden kurtulma fırsatı veriyor olabilirsiniz. Peki yerinizde başkası oturuyorsa? Muhtemelen o zaman o yere ne kadar bağlandığınızı fark edeceksiniz.

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Ada Arsal
Ada Arsal
Yaşam Editörü
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