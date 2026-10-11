Yerinize Başkası Geçince Sinirleniyor musunuz? Hep Aynı Koltuğa Oturmak İstemenizin Bir Sebebi Var
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Aile yemeğinde, iş yerinde, kafede ya da toplu taşımada, tüm sandalyeler boş olsa bile birçok kişi doğrudan her zamanki yerine ilerliyor. Ruh sağlığı üzerine paylaşım yapan isimler, bu küçük gündelik alışkanlığın beynimizin günlük hayatı yönetme biçimiyle ilgili olabileceğini söylüyor. Peki hep aynı koltuğa oturmanın arkasında ne var? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Parade
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Aile Sofrasında Kimsenin Konuşmasına Gerek Kalmadan Herkes Yerini Biliyor
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Beyin Öngörülebilirliği Seviyor
Tanıdık Yer Sinir Sistemini Daha Güvende Hissettiriyor
Hep Aynı Yere Oturmak Rutinlere Düşkünlüğü Gösterebilir
Beyin O Koltuğa Güvenlik Çağrışımı Yüklüyor Olabilir
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Rutini Sevmek ile Her Şeyin Aynı Kalmasını İstemek Aynı Şey Değil
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