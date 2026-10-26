Torunlarına Bakmak İstemeyen Büyükanneleri Samimiyetsiz Bulan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

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Bir kadın, torunlarına bakmak istemeyen anneanne ve babaanneler hakkındaki düşüncelerini anlattı. Kadına göre torununa bakmak istemeyen büyükanneler inanılmaz samimiyetsiz. Kadın, bu kişilerin kendi çocuklarına duyduğu sevgiden de şüphelendiğini söyledi. Çalışan anne babalar için kreş masrafları ve yoğun mesai saatleri, çocuk bakımında büyükanne ve büyükbabaların rolünü pek çok ailenin gündemine taşıyor. Videodaki sözler sosyal medyada da karşılık buldu. Bir kısım kullanıcı kadına hak verip büyükanneleri ilgisiz bulurken, diğerleri torun bakmanın bir zorunluluk olmadığını, anne babalığın sorumluluğunun doğuranlara ait olduğunu savundu.
Ekonomik kriz ve konut sıkıntısı altındaki ailelerin yükünü hatırlatıp kadına hak verdi
Asıl mesele bakım değil, torunla kurulan sevgi bağı
Kadını linçleyenlerin olaydan uzak olduğunu savundu
Akraba düğününde duyduğu cümle kadına hak vermesine yetti
Bakmak istemeyip ziyaret bekleyen büyüklerin çelişkisine dikkat çekti
Çocuğa bakmayı büyüklerin borcu sayan bakışı "doğuştan alacaklılık" diye tanımladı
Özgürlüğü savunanların bakımı büyükannelere yüklemesindeki çelişkiye dikkat çekti
Kendi çocuklarını büyütüp evlendiren büyükannelerin bu yükü yeniden almasına karşı çıktı
Çocuk sahibi olmanın kimseye ayrıcalık sağlamadığını hatırlattı
Büyükanne ve dede torun için nimet ama herkesin kendi hayatı var
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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