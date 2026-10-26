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Torunlarına Bakmak İstemeyen Büyükanneleri Samimiyetsiz Bulan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Torunlarına Bakmak İstemeyen Büyükanneleri Samimiyetsiz Bulan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.10.2026 - 11:57

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Bir kadın, torunlarına bakmak istemeyen anneanne ve babaanneler hakkındaki düşüncelerini anlattı. Kadına göre torununa bakmak istemeyen büyükanneler inanılmaz samimiyetsiz. Kadın, bu kişilerin kendi çocuklarına duyduğu sevgiden de şüphelendiğini söyledi. Çalışan anne babalar için kreş masrafları ve yoğun mesai saatleri, çocuk bakımında büyükanne ve büyükbabaların rolünü pek çok ailenin gündemine taşıyor. Videodaki sözler sosyal medyada da karşılık buldu. Bir kısım kullanıcı kadına hak verip büyükanneleri ilgisiz bulurken, diğerleri torun bakmanın bir zorunluluk olmadığını, anne babalığın sorumluluğunun doğuranlara ait olduğunu savundu.

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Ekonomik kriz ve konut sıkıntısı altındaki ailelerin yükünü hatırlatıp kadına hak verdi

Ekonomik kriz ve konut sıkıntısı altındaki ailelerin yükünü hatırlatıp kadına hak verdi
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…çocuklarını ona buna emanet ederek kollektif şekilde büyütmüş nesil şimdiki nesli yalnız bırakıyor. Hiçbiri şu anki anne babalar kadar yalnız değildi. Salçalı ekmekle çocuk büyüttüler, güvenlik dertleri yoktu. O zaman da böyle umursamazdılar.

Asıl mesele bakım değil, torunla kurulan sevgi bağı

Asıl mesele bakım değil, torunla kurulan sevgi bağı
twitter.com

…Hem bence çocuklarla zaman geçirmek dozundaysa onlara da iyi geliyor

Bakım verme kısmı başka. Başta sağlık şartları elvermeyebilir. Ancak şu bir gerçek çocuğu destekle büyütmek nimet. Eskiden kalabalık içinde daha kolay büyürdü çocuklar. Lohusayken ayrı, okul zamanı ayrı lazım oluyor o destek benim gördüğüm. Çok kıymetli bence. Verenden, yapandan Allah razı olsun

Kadını linçleyenlerin olaydan uzak olduğunu savundu

Kadını linçleyenlerin olaydan uzak olduğunu savundu
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Akraba düğününde duyduğu cümle kadına hak vermesine yetti

Akraba düğününde duyduğu cümle kadına hak vermesine yetti
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…peki bu kız çalışıyorken çocuğuna kim bakacak? el kadar çocuğu bakıcıya mı verdireceksin? madem öyle ev kızı yapaydın oturup çocuğuna baksaydı? e kem küm. kaynanalarda çalışan gelin isterken iyi çocuğuna bakınca mı kötü.

Bakmak istemeyip ziyaret bekleyen büyüklerin çelişkisine dikkat çekti

Bakmak istemeyip ziyaret bekleyen büyüklerin çelişkisine dikkat çekti
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Çocuğa bakmayı büyüklerin borcu sayan bakışı "doğuştan alacaklılık" diye tanımladı

Çocuğa bakmayı büyüklerin borcu sayan bakışı "doğuştan alacaklılık" diye tanımladı
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…düşünmek korkunç. Dünya etrafımızda dönmüyor.

Özgürlüğü savunanların bakımı büyükannelere yüklemesindeki çelişkiye dikkat çekti

Özgürlüğü savunanların bakımı büyükannelere yüklemesindeki çelişkiye dikkat çekti
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…istediğiniz özgürlüğü başka kadınlara tanımıyorsunuz. Kadın haklarını savunmak, diğer kadınların emeğine ve tercihlerine de saygı duymaktır.

Kendi çocuklarını büyütüp evlendiren büyükannelerin bu yükü yeniden almasına karşı çıktı

Kendi çocuklarını büyütüp evlendiren büyükannelerin bu yükü yeniden almasına karşı çıktı
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Çocuk sahibi olmanın kimseye ayrıcalık sağlamadığını hatırlattı

Çocuk sahibi olmanın kimseye ayrıcalık sağlamadığını hatırlattı
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Büyükanne ve dede torun için nimet ama herkesin kendi hayatı var

Büyükanne ve dede torun için nimet ama herkesin kendi hayatı var
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…Onlara güvenerek yapmadık sonuçta. Bizde anneanne işe büyüdük ama bizim zamanımız ile şimdikinin zamanı bir değil.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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