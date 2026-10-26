Torunlarına Bakmak İstemeyen Büyükanneleri Samimiyetsiz Bulan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Bir kadın, torunlarına bakmak istemeyen anneanne ve babaanneler hakkındaki düşüncelerini anlattı. Kadına göre torununa bakmak istemeyen büyükanneler inanılmaz samimiyetsiz. Kadın, bu kişilerin kendi çocuklarına duyduğu sevgiden de şüphelendiğini söyledi. Çalışan anne babalar için kreş masrafları ve yoğun mesai saatleri, çocuk bakımında büyükanne ve büyükbabaların rolünü pek çok ailenin gündemine taşıyor. Videodaki sözler sosyal medyada da karşılık buldu. Bir kısım kullanıcı kadına hak verip büyükanneleri ilgisiz bulurken, diğerleri torun bakmanın bir zorunluluk olmadığını, anne babalığın sorumluluğunun doğuranlara ait olduğunu savundu.