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Türk Devletlerinde Futbolcuların Yabancı Kuralında Yeni Dönem Başlıyor: Yabancı Sayılmayacaklar

Türk Devletlerinde Futbolcuların Yabancı Kuralında Yeni Dönem Başlıyor: Yabancı Sayılmayacaklar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 17:52
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk devletlerindeki futbolcuların karşılıklı olarak yerli statüsünde sayılacağını duyurdu. Zorlu açıklamayı, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi öncesinde parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında yaptı. Türk devletleri arasında iki yılda bir futbol kupası düzenlenmesi de planlanıyor.

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Yabancı kuralı karşılıklı kalkıyor.

Yabancı kuralı karşılıklı kalkıyor.

Zorlu, Türk devletlerinde futbolcuların karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde sayılmasının planlandığını söyledi. Bu uygulamanın Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacağını belirtti. Zorlu'nun konuya dair açıklaması şöyle:

'Futbol federasyonlarımız geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdi. Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız.'

İki yılda bir kupa düzenlenecek.

İki yılda bir kupa düzenlenecek.

Yerli statüsü düzenlemesine eş zamanlı olarak iki yılda bir Türk Devletleri Futbol Kupası düzenlenmesi de planlanıyor. Zorlu, kupa hazırlığının futbolcuların karşılıklı yerli sayılması kararıyla birlikte yürütüldüğünü anlattı. Açıklama, 29-30 Ekim'de Ankara'da toplanacak Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi'nin öncesinde yapıldı.

Zirveye TFF ev sahipliği yaptı.

Zirveye TFF ev sahipliği yaptı.

Zorlu'ya göre Türk devletlerinin futbol federasyonları geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdi. Futbolculara yerli statüsü verilmesi bu zirvenin ardından duyuruldu. Zorlu ayrıca Türk dünyasında ticareti dijital sahaya taşıyacak ve güçlendirecek ortak bir e-ticaret platformunun kurulması konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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