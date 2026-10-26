Türk Devletlerinde Futbolcuların Yabancı Kuralında Yeni Dönem Başlıyor: Yabancı Sayılmayacaklar

Zorlu, Türk devletlerinde futbolcuların karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde sayılmasının planlandığını söyledi. Bu uygulamanın Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacağını belirtti. Zorlu'nun konuya dair açıklaması şöyle:

'Futbol federasyonlarımız geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdi. Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız.'