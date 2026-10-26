Türk Devletlerinde Futbolcuların Yabancı Kuralında Yeni Dönem Başlıyor: Yabancı Sayılmayacaklar
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk devletlerindeki futbolcuların karşılıklı olarak yerli statüsünde sayılacağını duyurdu. Zorlu açıklamayı, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi öncesinde parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında yaptı. Türk devletleri arasında iki yılda bir futbol kupası düzenlenmesi de planlanıyor.
Yabancı kuralı karşılıklı kalkıyor.
İki yılda bir kupa düzenlenecek.
Zirveye TFF ev sahipliği yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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