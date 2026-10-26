Ne Emekli Maaşı Ne Piyango: 100 Ağaçla Başladı, Şimdi Paraya Para Demiyor
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Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Zülfikar köyünde yaşayan Yener Aras, emekli olduktan sonra kendini toprağa adadı. 50 dönümlük çorak araziyi 16 yılda verimli bir kayısı bahçesine çeviren Aras, bugün 700 ağaçtan yılda 60 ton ürün alıyor. Aras, hedefinin ise 1000 ağaç olduğunu söylüyor.
Ne emekli maaşı, ne piyango!
Son hasatta 60 ton kayısı topladı
Iğdır'ın tescilli kayısısını yetiştiriyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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