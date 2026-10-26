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Ne Emekli Maaşı Ne Piyango: 100 Ağaçla Başladı, Şimdi Paraya Para Demiyor

Ne Emekli Maaşı Ne Piyango: 100 Ağaçla Başladı, Şimdi Paraya Para Demiyor

Iğdır
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 16:18
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Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Zülfikar köyünde yaşayan Yener Aras, emekli olduktan sonra kendini toprağa adadı. 50 dönümlük çorak araziyi 16 yılda verimli bir kayısı bahçesine çeviren Aras, bugün 700 ağaçtan yılda 60 ton ürün alıyor. Aras, hedefinin ise 1000 ağaç olduğunu söylüyor.

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Ne emekli maaşı, ne piyango!

Ne emekli maaşı, ne piyango!

Yener Aras, 2010 yılında kamu görevinden emekli olunca tarıma yönelme kararı aldı. Dedesinden kalan araziyi, köyden ayrılan amcası 'Ben yapamıyorum' diyerek ona bırakmıştı.

Aras tarlayı devraldığında tarlada sadece 100 kayısı ağacı vardı. Toprağı ıslah etti, araziyi tesviye etti ve 600 yeni ağacı toprakla buluşturdu. Böylece ağaç sayısı 700'e çıktı. 100'le başlayan dede mirası, 700'e ulaşmış oldu.

Son hasatta 60 ton kayısı topladı

Son hasatta 60 ton kayısı topladı

Yener Aras, son hasatta rekoltesinin 60 ton olduğunu söylüyor. Soğuklar yüzünden bazı yıllar ürün alamayabildiklerini de ekliyor. Yine de önümüzdeki dönemde 60 tonun üzerine çıkmayı umuyor.

Aras'ın hedefi bununla sınırlı değil. Diğer tarlalarına kendi aşıladığı 300 ağacı daha dikerek toplam sayıyı 1000'e ulaştırmayı planlıyor.

Iğdır'ın tescilli kayısısını yetiştiriyor

Iğdır'ın tescilli kayısısını yetiştiriyor

Aras, üretim sürecinde Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesinden teknik destek aldı. Bahçesinde bölgenin tescilli sofralık çeşidi olan şalak kayısısını yetiştiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş de çorak bir alanın bahçeye dönüştürülmesini bölge tarımı için örnek bir model olarak gördüklerini söyledi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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