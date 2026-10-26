Ne Emekli Maaşı Ne Piyango: 100 Ağaçla Başladı, Şimdi Paraya Para Demiyor

Yener Aras, son hasatta rekoltesinin 60 ton olduğunu söylüyor. Soğuklar yüzünden bazı yıllar ürün alamayabildiklerini de ekliyor. Yine de önümüzdeki dönemde 60 tonun üzerine çıkmayı umuyor.

Aras'ın hedefi bununla sınırlı değil. Diğer tarlalarına kendi aşıladığı 300 ağacı daha dikerek toplam sayıyı 1000'e ulaştırmayı planlıyor.