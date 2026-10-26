En Hamarat Benim Bitti mi, Neden Yok? Kadir Ezildi Hangi Kanalda?

NOW'da hafta içi her gün ekrana gelen En Hamarat Benim, 26 Ekim'de yayın akışında yer almayınca izleyiciler programın bitip bitmediğini merak etmeye başladı. Sunucu Kadir Ezildi'nin yeni bir kanalda programa devam edeceğini duyurması da soru işaretlerini artırdı.

Peki En Hamarat Benim bitti mi? Program neden yok? Kadir Ezildi yeni kanala mı geçiyor? İşte merak edilen tüm detaylar!