En Hamarat Benim Bitti mi, Neden Yok? Kadir Ezildi Hangi Kanalda?
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NOW'da hafta içi her gün ekrana gelen En Hamarat Benim, 26 Ekim'de yayın akışında yer almayınca izleyiciler programın bitip bitmediğini merak etmeye başladı. Sunucu Kadir Ezildi'nin yeni bir kanalda programa devam edeceğini duyurması da soru işaretlerini artırdı.
Peki En Hamarat Benim bitti mi? Program neden yok? Kadir Ezildi yeni kanala mı geçiyor? İşte merak edilen tüm detaylar!
En Hamarat Benim Bitti mi?
En Hamarat Benim Neden Yok?
Kadir Ezildi Yeni Kanala mı Geçiyor?
En Hamarat Benim Hangi Kanalda ve Saat Kaçta Yayınlanıyordu?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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