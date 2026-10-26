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En Hamarat Benim Bitti mi, Neden Yok? Kadir Ezildi Hangi Kanalda?

En Hamarat Benim Bitti mi, Neden Yok? Kadir Ezildi Hangi Kanalda?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 16:11
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NOW'da hafta içi her gün ekrana gelen En Hamarat Benim, 26 Ekim'de yayın akışında yer almayınca izleyiciler programın bitip bitmediğini merak etmeye başladı. Sunucu Kadir Ezildi'nin yeni bir kanalda programa devam edeceğini duyurması da soru işaretlerini artırdı.

Peki En Hamarat Benim bitti mi? Program neden yok? Kadir Ezildi yeni kanala mı geçiyor? İşte merak edilen tüm detaylar!

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En Hamarat Benim Bitti mi?

En Hamarat Benim Bitti mi?

En Hamarat Benim'in bittiğine dair NOW'dan resmi bir final açıklaması yapılmadı. Programın reyting düşüşü nedeniyle yayından kaldırıldığı öne sürülüyor. Program 26 Ekim'de yayın akışında yer almadı. NOW'un resmi internet sitesinde programın sayfası ise hafta içi her gün 13.30'da yayınlanan bir yapım olarak duruyor.

En Hamarat Benim Neden Yok?

En Hamarat Benim Neden Yok?

En Hamarat Benim 26 Ekim'de NOW'un yayın akışında yer almadı. 24 ve 25 Ekim'de çıkan haberlerde programın reyting düşüşü nedeniyle sona erdiği öne sürüldü. NOW veya yapım ekibi bu iddiaya ve programın neden yayınlanmadığına dair bir açıklama yapmadı.

Kadir Ezildi Yeni Kanala mı Geçiyor?

Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir kanalda temizliğe devam edeceğini duyurdu. Ezildi'nin Kirli Evler adlı yeni bir temizlik programıyla ekrana döneceği öne sürülüyor. Ezildi yeni kanalının adını ve yeni programın yayın tarihini henüz açıklamadı.

En Hamarat Benim Hangi Kanalda ve Saat Kaçta Yayınlanıyordu?

En Hamarat Benim Hangi Kanalda ve Saat Kaçta Yayınlanıyordu?

En Hamarat Benim NOW'da hafta içi her gün saat 13.30'da yayınlanıyordu. Programı Kadir Ezildi sunuyordu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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