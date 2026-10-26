Bayrampaşa'da İSKİ Çalışması Sırasında Çöken Yolda Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışması sırasında yol çöktü. Göçüğün altında kalan bir işçi, ekiplerin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışma yürüttü.
Olay Şehir Parkı Caddesi'nde yaşandı.
Ekipler işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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