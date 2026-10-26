Bayrampaşa'da İSKİ Çalışması Sırasında Çöken Yolda Bir İşçi Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Demirci yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri işçiyi çıkarmak için çalışma yürüttü ve yapılan çalışmada işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.