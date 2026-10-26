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Bayrampaşa'da İSKİ Çalışması Sırasında Çöken Yolda Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Bayrampaşa'da İSKİ Çalışması Sırasında Çöken Yolda Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 20:10
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İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışması sırasında yol çöktü. Göçüğün altında kalan bir işçi, ekiplerin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışma yürüttü.

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Olay Şehir Parkı Caddesi'nde yaşandı.

Olay Şehir Parkı Caddesi'nde yaşandı.

Olay İstanbul Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi üzerinde, İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında meydana geldi. Çalışma sırasında yolda göçük oluştu. İddiaya göre 36 yaşındaki İSKİ personeli Ali Demirci göçüğe dengesini kaybederek düştü ve toprak ile demir hat arasında sıkıştı.

Ekipler işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Ekipler işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Demirci yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri işçiyi çıkarmak için çalışma yürüttü ve yapılan çalışmada işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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