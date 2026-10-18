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Ankara'da 19 ve 20 Ekim'de Planlı Elektrik Kesintisi: Başkent EDAŞ 17 İlçede Çalışma Yapacak

Ankara'da 19 ve 20 Ekim'de Planlı Elektrik Kesintisi: Başkent EDAŞ 17 İlçede Çalışma Yapacak

Ankara
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 17:34
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Başkent EDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti programına göre Ankara'nın pek çok ilçesinde önümüzdeki iki gün elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler gün içinde farklı saat dilimlerinde yapılacak ve bazı ilçelerde sabahtan akşama kadar sürecek. Listede hem merkez ilçeler hem de çevre ilçelerin mahalle ve köyleri yer alıyor.

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Pazartesi 17 ilçede elektrik kesilecek.

Pazartesi 17 ilçede elektrik kesilecek.

Başkent EDAŞ'ın planlı kesinti listesine göre Ankara'da 19 Ekim Pazartesi günü Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Ayaş, Akyurt, Bala, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı ve Pursaklar'da elektrik kesintisi yaşanacak. Listedeki tüm kayıtlarda kesinti nedeni şebeke iyileştirme çalışmaları olarak gösterildi.

Çankaya, Sincan ve Keçiören'de kesinti saatleri.

Çankaya, Sincan ve Keçiören'de kesinti saatleri.

Çankaya'da kesintiler gün boyunca 09.00 ile 17.30 arasında farklı saat dilimlerinde yapılacak, Doğukent, Yakupabdal, Bağlarbaşı, Karaşar, Güllüce ve Kırkağaç'ın da aralarında bulunduğu bölgede kesinti 09.15 ile 17.15 arasında sürecek. Sincan'da 09.00 ile 17.30 arasında altı ayrı saat diliminde çalışma yapılacak, Yapracık Mahallesi'nde ise elektrikler 09.30 ile 17.00 arasında kesik olacak. Keçiören'de Köşrelik Küme ve çevresinde kesinti 09.30 ile 17.30 arasında, Altındağ'da ise 10.00 ile 18.00 arasında sürecek. Yenimahalle'de 15.30 ile 17.00 arasında kesinti planlandı.

Diğer ilçelerde de çalışma var.

Diğer ilçelerde de çalışma var.

Gölbaşı'nda Ballıkpınar Mahallesi'nde 09.00 ile 14.00 arasında, Ballıkpınar ve Karşıyaka mahallelerinde 14.30 ile 16.30 arasında kesinti yapılacak. Polatlı ve Haymana'da çalışma 09.30 ile 17.30 arasında sürecek, Kahramankazan'da kesinti 09.00 ile 17.00, Kızılcahamam'da ise 10.00 ile 17.00 arasında yaşanacak. Beypazarı'nda 09.00 ile 12.30 ve 14.00 ile 17.30 arasında, Çubuk'ta 09.00 ile 11.00, 11.30 ile 13.30 ve 15.00 ile 17.00 arasında elektrik verilmeyecek. Pursaklar'da 09.30 ile 12.30, Elmadağ'da 09.30 ile 11.30 ve 13.00 ile 15.00, Bala'da 09.30 ile 12.30, Ayaş'ta 09.30 ile 17.00, Akyurt'ta ise 15.00 ile 17.00 arasında kesinti planlandı.

Salı günü liste daha kısa.

Salı günü liste daha kısa.

20 Ekim Salı günü Çankaya'da 09.00 ile 10.30, Yenimahalle'de 09.00 ile 10.30, 09.30 ile 17.30 ve 13.30 ile 15.00, Keçiören'de 09.30 ile 11.00, Altındağ'da 14.00 ile 15.30 ve 17.00 ile 18.00, Pursaklar'da ise 11.30 ile 12.30 arasında kesinti yapılacak. Ayaş, Kızılcahamam, Polatlı, Gölbaşı ve Kahramankazan'da çalışmalar gün boyu sürecek. Adresinizin kesintiden etkilenip etkilenmediğini Başkent EDAŞ'ın online kesinti sorgulama sayfasından ya da 186 Çağrı Merkezi'ni arayarak öğrenebilirsiniz.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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