Ankara'da 19 ve 20 Ekim'de Planlı Elektrik Kesintisi: Başkent EDAŞ 17 İlçede Çalışma Yapacak
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Başkent EDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti programına göre Ankara'nın pek çok ilçesinde önümüzdeki iki gün elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler gün içinde farklı saat dilimlerinde yapılacak ve bazı ilçelerde sabahtan akşama kadar sürecek. Listede hem merkez ilçeler hem de çevre ilçelerin mahalle ve köyleri yer alıyor.
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Pazartesi 17 ilçede elektrik kesilecek.
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Çankaya, Sincan ve Keçiören'de kesinti saatleri.
Diğer ilçelerde de çalışma var.
Salı günü liste daha kısa.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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