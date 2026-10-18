Ankara'da 19 ve 20 Ekim'de Planlı Elektrik Kesintisi: Başkent EDAŞ 17 İlçede Çalışma Yapacak

Gölbaşı'nda Ballıkpınar Mahallesi'nde 09.00 ile 14.00 arasında, Ballıkpınar ve Karşıyaka mahallelerinde 14.30 ile 16.30 arasında kesinti yapılacak. Polatlı ve Haymana'da çalışma 09.30 ile 17.30 arasında sürecek, Kahramankazan'da kesinti 09.00 ile 17.00, Kızılcahamam'da ise 10.00 ile 17.00 arasında yaşanacak. Beypazarı'nda 09.00 ile 12.30 ve 14.00 ile 17.30 arasında, Çubuk'ta 09.00 ile 11.00, 11.30 ile 13.30 ve 15.00 ile 17.00 arasında elektrik verilmeyecek. Pursaklar'da 09.30 ile 12.30, Elmadağ'da 09.30 ile 11.30 ve 13.00 ile 15.00, Bala'da 09.30 ile 12.30, Ayaş'ta 09.30 ile 17.00, Akyurt'ta ise 15.00 ile 17.00 arasında kesinti planlandı.