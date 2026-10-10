Ankara'da 11 Ekim Pazar Günü Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak: Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu İçin 6 Güzergah

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre 11 Ekim Pazar günü Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar saat 06:30'dan itibaren, ihtiyaç olması halinde etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Emniyet ayrıca bu yollara açılan cadde ve sokakların da ihtiyaç halinde iki yönlü olarak kapatılabileceğini duyurdu. Kapatmaların bazı yollarda uygulanabileceği, hepsinde zorunlu olmadığı belirtildi.