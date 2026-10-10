Ankara'da 11 Ekim Pazar Günü Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak: Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu İçin 6 Güzergah
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu'nun düzenleyeceği Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu nedeniyle pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılabileceğini duyurdu. Kapatmalar saat 06:30'dan itibaren, ihtiyaç olması halinde etkinlik bitimine kadar sürecek. Kapatılabilecek altı güzergah arasında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Söğütözü Caddesi de bulunuyor.
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Yarı maraton için yollar kapanabilir.
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Kapanabilecek yollar bunlar:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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