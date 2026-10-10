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Ankara'da 11 Ekim Pazar Günü Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak: Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu İçin 6 Güzergah

Ankara'da 11 Ekim Pazar Günü Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak: Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu İçin 6 Güzergah

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 21:32
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu'nun düzenleyeceği Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu nedeniyle pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılabileceğini duyurdu. Kapatmalar saat 06:30'dan itibaren, ihtiyaç olması halinde etkinlik bitimine kadar sürecek. Kapatılabilecek altı güzergah arasında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Söğütözü Caddesi de bulunuyor.

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Yarı maraton için yollar kapanabilir.

Yarı maraton için yollar kapanabilir.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre 11 Ekim Pazar günü Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar saat 06:30'dan itibaren, ihtiyaç olması halinde etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Emniyet ayrıca bu yollara açılan cadde ve sokakların da ihtiyaç halinde iki yönlü olarak kapatılabileceğini duyurdu. Kapatmaların bazı yollarda uygulanabileceği, hepsinde zorunlu olmadığı belirtildi.

Kapanabilecek yollar bunlar:

Kapanabilecek yollar bunlar:

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin tamamı iki yönlü, Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasındaki bölümü iki yönlü, İsmet İnönü Bulvarı'nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Söğütözü Caddesi arasındaki bölümü Eskişehir yolu istikametinde tek yönlü, Söğütözü Caddesi'nin İsmet İnönü Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasındaki bölümü iki yönlü, Nizami Gencevi Caddesi'nin tamamı iki yönlü ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin 2150. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasındaki bölümü iki yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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