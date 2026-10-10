İstanbul'da E-5'te 12 Gün Sürecek Çalışma Başladı: Her Gün 7 Saat Kapanacak
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İstanbul'da E-5 olarak bilinen D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece Viyadüğü'nde derz değişim çalışması başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurusuna göre Edirne yönündeki trafik, çalışma süresince her gece 23.00 ile 06.00 arasında kuzey yan yola verilecek. Yani sürücüler her gün yedi saat boyunca yan yoldan ilerleyecek.
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Küçükçekmece Viyadüğü'nde derz değişimi 12 gün sürecek, Edirne yönü her gece kuzey yan yola alınacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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