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İstanbul'da E-5'te 12 Gün Sürecek Çalışma Başladı: Her Gün 7 Saat Kapanacak

İstanbul'da E-5'te 12 Gün Sürecek Çalışma Başladı: Her Gün 7 Saat Kapanacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 09:55
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İstanbul'da E-5 olarak bilinen D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece Viyadüğü'nde derz değişim çalışması başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurusuna göre Edirne yönündeki trafik, çalışma süresince her gece 23.00 ile 06.00 arasında kuzey yan yola verilecek. Yani sürücüler her gün yedi saat boyunca yan yoldan ilerleyecek.

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Küçükçekmece Viyadüğü'nde derz değişimi 12 gün sürecek, Edirne yönü her gece kuzey yan yola alınacak.

Küçükçekmece Viyadüğü'nde derz değişimi 12 gün sürecek, Edirne yönü her gece kuzey yan yola alınacak.

Viyadük ve köprülerde derzler, sıcaklık farkıyla birlikte genleşip büzülen yapının hareketini karşılayan bağlantı noktaları olarak çalışıyor. Zamanla yıpranan bu noktaların yenilenmesi, hem yapının ömrü hem de sürücülerin konforu açısından düzenli aralıklarla yapılması gereken işlerden biri sayılıyor. Küçükçekmece Viyadüğü'ndeki çalışma da bu kapsamda yürütülüyor.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre iş, 12 günde tamamlanacak. Bu süre boyunca her gün 23.00 ile 06.00 arasında Edirne yönündeki trafik kuzey yan yola alınacak ve akış yan yol üzerinden sağlanacak. Düzenleme gece saatleriyle sınırlı olsa da bölgeyi geç saatlerde kullanan sürücülerin yolculuk planını buna göre yapması, olası gecikmelere karşı ek süre bırakması gerekiyor.

Eylül'deki Molla Gürani çalışması hâlâ hatırlarda: Alternatif yollar da tıkanmıştı.

Eylül'deki Molla Gürani çalışması hâlâ hatırlarda: Alternatif yollar da tıkanmıştı.

Benzer bir uygulama eylül ayında TEM Otoyolu'ndaki Molla Gürani Viyadüğü'nde yapılmıştı. Çamlık ile Kavacık arasında 22.00-06.00 saatleri arasında yürütülen çalışma, okulların açıldığı döneme denk gelmişti. Akşam saatlerinde yoğunluk yaşanmış, alternatif güzergahlara yönelen sürücüler de o bölgelerde sıkışıklık oluşturmuştu.

İstanbul'da trafikte kaybedilen zaman zaten başlı başına bir dert. Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre şehirde bir sürücü yalnızca trafik nedeniyle yılda ortalama 105 saat kaybediyor. Kişi başına kayıp ise yılda 288 saate kadar çıkabiliyor ki bu da yaklaşık 12 güne denk geliyor. Yani Küçükçekmece'deki çalışmanın süresi kadar bir zaman, İstanbullunun bir yılda trafikte harcadığı süreye eşit.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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