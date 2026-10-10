İstanbul'da E-5'te 12 Gün Sürecek Çalışma Başladı: Her Gün 7 Saat Kapanacak

Viyadük ve köprülerde derzler, sıcaklık farkıyla birlikte genleşip büzülen yapının hareketini karşılayan bağlantı noktaları olarak çalışıyor. Zamanla yıpranan bu noktaların yenilenmesi, hem yapının ömrü hem de sürücülerin konforu açısından düzenli aralıklarla yapılması gereken işlerden biri sayılıyor. Küçükçekmece Viyadüğü'ndeki çalışma da bu kapsamda yürütülüyor.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre iş, 12 günde tamamlanacak. Bu süre boyunca her gün 23.00 ile 06.00 arasında Edirne yönündeki trafik kuzey yan yola alınacak ve akış yan yol üzerinden sağlanacak. Düzenleme gece saatleriyle sınırlı olsa da bölgeyi geç saatlerde kullanan sürücülerin yolculuk planını buna göre yapması, olası gecikmelere karşı ek süre bırakması gerekiyor.