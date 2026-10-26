Hakkari'de Bir İlk: Bin 350 Rakıma Elleriyle Yer Fıstığı Ektiler

Çalışmayı Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi yürüttü. Kentte yer fıstığı üzerine yapılan ilk uyum araştırması bu. Aslında yanıt aranan soru basit: Sıcak havayı seven bu bitki, Hakkari'nin dağlık arazisinde ve serin ikliminde tutunabilir mi?

Tohumlar Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Merkezi'nden getirildi. Ekim makineyle değil elle yapıldı, hepsi de aynı gün toprağa girmedi. Bir kısmı 20 Mayıs'ta, geri kalanı 2 Haziran 2026'da ekildi. İki tarih arasındaki fark, bölge için hangi dönemin daha uygun olduğunu da ortaya koyacak.

Tarlası deneme için kullanılan Hamdi Dilbilen de çalışmaya katkı verdi. Ekip, farklı çeşitlerin bu toprakta ve bu iklimde nasıl geliştiğini sezon boyunca takip etti.