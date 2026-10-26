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Hakkari'de Bir İlk: Bin 350 Rakıma Elleriyle Yer Fıstığı Ektiler

Hakkari'de Bir İlk: Bin 350 Rakıma Elleriyle Yer Fıstığı Ektiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 20:39
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Hakkari denince akla yer fıstığı gelmez. Bu yıl Zap Vadisi'ndeki Kırıkdağ köyünde, yaklaşık 1.350 metre rakımda kurulan küçük bir deneme tarlası bu durumu değiştirebilir. Hakkari Üniversitesi'nin elle ektiği fıstıklar topraktan çıktı. İlk veriler, bu ürünün kentte yetişebileceğini gösteriyor. Kaynak: Mynet / İHA

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Kırıkdağ köyünde yer fıstığı için deneme tarlası kuruldu

Kırıkdağ köyünde yer fıstığı için deneme tarlası kuruldu

Çalışmayı Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi yürüttü. Kentte yer fıstığı üzerine yapılan ilk uyum araştırması bu. Aslında yanıt aranan soru basit: Sıcak havayı seven bu bitki, Hakkari'nin dağlık arazisinde ve serin ikliminde tutunabilir mi?

Tohumlar Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Merkezi'nden getirildi. Ekim makineyle değil elle yapıldı, hepsi de aynı gün toprağa girmedi. Bir kısmı 20 Mayıs'ta, geri kalanı 2 Haziran 2026'da ekildi. İki tarih arasındaki fark, bölge için hangi dönemin daha uygun olduğunu da ortaya koyacak.

Tarlası deneme için kullanılan Hamdi Dilbilen de çalışmaya katkı verdi. Ekip, farklı çeşitlerin bu toprakta ve bu iklimde nasıl geliştiğini sezon boyunca takip etti.

İlk veriler yer fıstığının Hakkari'de alternatif ürün olabileceğini gösterdi

İlk veriler yer fıstığının Hakkari'de alternatif ürün olabileceğini gösterdi

İlk veriler olumlu. Araştırmaya göre yer fıstığı, Hakkari'de alternatif bir tarım ürünü olarak değerlendirilebilir. Arazisi engebeli, ekilebilir alanı kısıtlı ve kışı uzun bir kentte bu, çiftçinin elindeki seçeneklerin artması demek.

Yine de acele etmemek lazım. Verimle ilgili net rakamlar henüz açıklanmadı. Kesin sonuçlar, çalışma bilimsel bir yayın olarak tamamlandıktan sonra paylaşılacak.

Araştırmayı yürüten Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş için bu çalışmanın ayrı bir anlamı da var. Ertuş, çalışmayı öğretmen olan babası Mesut Ertuş'a ithaf etti.

Tarladan çıkarılan köklerde kabuklu fıstıklar açıkça görülüyor. Sonuçlar bu ilk tabloyu doğrularsa, Hakkari'de yer fıstığı ekimi bir deneme olmaktan çıkıp köylerde de denenebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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