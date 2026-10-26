Hakkari'de Bir İlk: Bin 350 Rakıma Elleriyle Yer Fıstığı Ektiler
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Hakkari denince akla yer fıstığı gelmez. Bu yıl Zap Vadisi'ndeki Kırıkdağ köyünde, yaklaşık 1.350 metre rakımda kurulan küçük bir deneme tarlası bu durumu değiştirebilir. Hakkari Üniversitesi'nin elle ektiği fıstıklar topraktan çıktı. İlk veriler, bu ürünün kentte yetişebileceğini gösteriyor. Kaynak: Mynet / İHA
Kırıkdağ köyünde yer fıstığı için deneme tarlası kuruldu
İlk veriler yer fıstığının Hakkari'de alternatif ürün olabileceğini gösterdi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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