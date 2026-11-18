Göz bebeği bazı ilaç ve maddelere de tepki veriyor. Morfin gibi opioidler göz bebeğini toplu iğne başı kadar küçültebiliyor, uyarıcı maddeler ise büyütüyor. Göz muayenesinde damlatılan ilaçlar da göz bebeğini birkaç saatliğine genişletiyor. Bu yüzden muayeneden sonra ışık gözü rahatsız ediyor ve bir süre araç kullanmamanız isteniyor. Şikâyetiniz varsa bir uzmana danışın.