Siz Farkında Olmasanız da Göz Bebeklerinizin ve Bakışlarınızın Dışarıya Verdiği 13 Mesaj
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Göz bebeklerimiz gün boyu durmadan büyüyüp küçülüyor. Bunun büyük kısmı ışıkla ilgili ama tamamı değil! Düşünmek, heyecanlanmak, hatta canımızın yanması bile göz bebeğinin çapını değiştiriyor. Bir de bakışmanın kendisi var: Birinin gözlerine uzun süre bakmanın beyni nasıl şaşırttığını gösteren deneyler bile yapıldı. Yalnızca bilimsel çalışmalarla desteklenen bulguları derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Işık azalınca büyüyor, yakına bakınca küçülüyor.
2. Kafa yordukça göz bebeklerimiz büyüyor.
3. Zihnimiz kapasitesini aşınca göz bebeği 'pes ediyor'.
4. Hoşumuza giden de korkutan da göz bebeğini büyütüyor.
5. Canımız yandığında göz bebeklerimiz açılıyor.
6. Büyük göz bebekleri bize daha çekici geliyor.
7. Karşımızdakinin göz bebeğini farkında olmadan taklit ediyoruz.
8. Bazı ilaçlar göz bebeğini küçültüyor ya da büyütüyor.
9. Doktorların gözümüze fener tutmasının bir sebebi var.
10. 'Yalan söyleyen gözünü kaçırır' inancı kanıtla desteklenmiyor.
11. En rahat ettiğimiz göz teması 3 saniye kadar sürüyor.
12. Birinin gözlerine 10 dakika bakmak algıyı şaşırtabiliyor.
13. Aynada kendimize uzun süre bakınca da tuhaf yüzler belirebiliyor.
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