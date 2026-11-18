Time Out'a göre Vaasankatu, büyüklüğüne oranla Helsinki'de en çok restoran ve barın bulunduğu sokak olabilir. Şehrin son dönemdeki en heyecan verici açılışlarının çoğu burada yapıldı. Üstelik sokak, Helsinki'de yiyip içmenin hâlâ en uygun fiyatlı olduğu yerlerden biri.