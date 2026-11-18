Dünyanın En Havalı 28 Sokağı Açıklandı: Zirvede Yüzyıllık Dükkanlarıyla Song Wat Road Var
Time Out, 2026'nın dünyanın en havalı sokaklarını açıkladı.
Dünyanın dört bir yanındaki şehir editörleri ve yerel uzmanların katkısıyla hazırlanan 28 sokaklık listenin zirvesinde, sanatçıların öncülüğünde yeniden canlanan Bangkok'taki Song Wat Road var. Onu Londra'dan Golborne Road ve Buenos Aires'ten Fernández de Enciso izliyor. İşte listenin ilk 10'u...
1. Song Wat Road, Bangkok
2. Golborne Road, Londra
3. Fernández de Enciso, Buenos Aires
4. Vaasankatu, Helsinki
5. Neil Road, Singapur
6. Boulevard Saint-Laurent, Montreal
7. Upper Lascar Row, Hong Kong
8. Rua do Forno do Tijolo, Lizbon
9. Beach Street, George Town
10. Karl-Heine-Strasse, Leipzig
Listenin geri kalanı ise şu şekilde
11. Beco do Bragança, Rio de Janeiro
12. East Passyunk Avenue, Philadelphia
13. Sanjo-dori, Kyoto
14. Wilshire Boulevard, Los Angeles
15. Chang Moi Road, Chiang Mai
16. Ząbkowska Sokağı, Varşova
17. Atlantic Avenue, New York
18. York Road, Birmingham
19. Ebenezer Place, Adelaide
20. Florida Road, Durban
21. Yuyuan Lu, Şanghay
22. Heol Maengwyn, Machynlleth
23. Mutrah Corniche, Maskat
24. Ward Avenue, Sidney
25. Oyafuko Sokağı, Fukuoka
26. Calle Alejandro Cárdenas, Puerto Escondido
27. La 70, Medellin
28. Corniche des Almadies, Dakar
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