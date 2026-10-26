Sırbistan'da Lidersiz Öğrenci Hareketi Vucic'in Oy Deposu Köylere Nasıl Girdi?
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Sırbistan'da Vucic'in 14 yıllık iktidarına son veren seçim sonucunun arkasında, iki yıl önce bir faciayla sokağa çıkan öğrenciler var. Hareketin bilinen bir lideri bulunmuyor ve kararlar fakültelerde kurulan meclislerde alınıyor. Öğrenciler, iktidarın medyadaki hâkimiyetini aşmak için seçmenin kapısını tek tek çalan bir kampanya yürüttü.
Facia bir tren garında başladı.
Öfke üniversitelere taşındı.
Öğrenciler kendi listesini kurdu.
Kırsala kapı kapı gittiler.
Listenin başında bir kardiyolog var.
Zafer yeni sorular getirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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