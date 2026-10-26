Sırbistan'da Lidersiz Öğrenci Hareketi Vucic'in Oy Deposu Köylere Nasıl Girdi?

Vucic başbakan adayı olarak girdiği seçimde yenilgiyi kabul etti. Hareketin bugüne kadar belirgin bir lideri olmadı ve faaliyetler tabandan örgütlenmiş, genel politikaları belirleyen üst yapıya fikir ve öneriler sunan yerel meclisler aracılığıyla yürüdü. Üyeler, tek bir ismin aşırı öne çıkmasını önlemek için kamuoyu karşısına dönüşümlü olarak çıkıyor. Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyeliği, Rusya ile ilişkileri ve Kosova meselesi gibi başlıklarda hareketin henüz ayrıntılı bir ortak tutumu yok. Bu konuların seçim sonrasında yeni tartışmalar doğurması bekleniyor. Bir öğrenci seçimden önce yaklaşan sınavı şu sözlerle anlatmıştı:

'Yönetimi değiştirdikten sonra Sırbistan'da asıl büyük tartışma başlayacak. AB'ye katılmalı mıyız? Dış politikamız ne olmalı? Ülkeyi nasıl demokratikleştireceğiz? Ama şu anda seçimlere odaklanıyoruz.'