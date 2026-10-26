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Sırbistan'da Lidersiz Öğrenci Hareketi Vucic'in Oy Deposu Köylere Nasıl Girdi?

Sırbistan'da Lidersiz Öğrenci Hareketi Vucic'in Oy Deposu Köylere Nasıl Girdi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 17:32
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Sırbistan'da Vucic'in 14 yıllık iktidarına son veren seçim sonucunun arkasında, iki yıl önce bir faciayla sokağa çıkan öğrenciler var. Hareketin bilinen bir lideri bulunmuyor ve kararlar fakültelerde kurulan meclislerde alınıyor. Öğrenciler, iktidarın medyadaki hâkimiyetini aşmak için seçmenin kapısını tek tek çalan bir kampanya yürüttü. 

Kaynak - Oksijen

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Facia bir tren garında başladı.

Facia bir tren garında başladı.

Novi Sad'daki tren garının çatısı Kasım 2024'te çöktü ve 16 kişi yaşamını yitirdi. 1964'te inşa edilen istasyon kısa süre önce bakımdan geçirilmişti, ancak binanın dışındaki beton sundurma yenilenmeden bırakılmıştı. Çöken bölüm de bu sundurma oldu. Facianın ardından sokaklar karıştı ve eylemciler can kayıplarının nedenini hükümet içindeki yolsuzluğa bağladı.

Öfke üniversitelere taşındı.

Öfke üniversitelere taşındı.

Başını öğrencilerin ve akademisyenlerin çektiği binlerce kişi sokaklara döküldü ve eylemler haftalarca sürdü. Vucic yönetiminde hane halkı gelirleri üç kat artmış, devasa inşaat projeleri başta Belgrad olmak üzere birçok kentin çehresini değiştirmişti. Buna karşın rutinleşen yolsuzluk iddiaları hükümete duyulan güveni eritti. Birçok Sırp, Vucic'in partisinin toplumsal yaşam üzerindeki ezici etkisinden ve atamalarda liyakat yerine kayırma yapıldığı iddialarından şikayetçiydi. Ertesi yıl üniversite binalarının kontrolünü ele geçiren öğrenciler erken seçim talep etmeye başladı. Akılda kalıcı kampanya sloganları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı, muhalif medya kuruluşları da hareketin reklamlarını yayımladı.

Öğrenciler kendi listesini kurdu.

Öğrenciler kendi listesini kurdu.

2025'in ortalarına gelindiğinde kendiliğinden gelişen protesto hareketi güçlü bir siyasi yapılanmaya dönüşmüştü. Öğrenciler önce fakültelerinde düzenledikleri forumlarda bir araya gelip siyasi yollarını tartıştı. Muhalefet partileriyle de görüştüler, ancak hiçbir siyasetçiyle yan yana gelmeden kendi siyasi hareketlerini kurmaya karar verdiler. Milletvekili listelerinde tek bir öğrenciye bile yer verilmedi. 250 kişilik liste öğrencilerin yoğun olduğu şehirlere dağıtıldı, akademisyenler, sporcular ve çiftçiler gibi toplumun farklı kesimlerinden isimler seçildi ve her aday öğrencilerin oluşturduğu yurttaş meclislerinde oylanarak listeye yazıldı. Hükümet yetkilileri ise Öğrenci Listesi'nin Sırbistan'da istikrarsızlık yaratmak isteyen yabancı aktörlerce finanse edildiğini öne sürdü.

Kırsala kapı kapı gittiler.

Kırsala kapı kapı gittiler.

Öğrenci Listesi, kamu kaynaklarının israfına yol açan yolsuzluklarla mücadele edeceğini, adil rekabeti engelleyen tekelleri dağıtacağını ve Vucic yönetiminin imzaladığı tüm büyük ölçekli sözleşmeleri incelemeye alacağını vaat etti. Ulusal varlıkların yabancı yatırımcılara satılmasına karşı çıkan hareket, madenler ve diğer doğal kaynaklar üzerindeki kontrolün öncelikle ülke içinde kalmasını hedefliyor. Kampanya boyunca en sık kullanılan slogan 'Sırbistan mı, mafya mı?' oldu. Büyük ölçüde iktidarın denetimindeki ana akım medya öğrencileri görünmez kıldığı için hareket yönünü Vucic'in oy deposu sayılan kırsal bölgelere çevirdi ve 'Her köye bir öğrenci' kampanyasını başlattı. Öğrenciler köy köy, ev ev dolaşıp seçmenin taleplerini dinledi. Amaç siyasetten uzaklaşan seçmeni yeniden sandığa getirmekti ve 25 Ekim'de sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu. Ülke tarihinin en yüksek katılımlı seçimi yapıldı ve Öğrenci Listesi oyların yüzde 53'ünü aldı.

Listenin başında bir kardiyolog var.

Listenin başında bir kardiyolog var.

Listenin ilk sırasında 56 yaşındaki tıp profesörü ve kardiyolog Ilija Srdanovic yer aldı. Hareket başbakanlık için tercih ettiği ismi söylemekten kaçındığı için Srdanovic'in mutlaka başbakan adayı olduğu söylenemiyor. Siyasi deneyimi sınırlı gençlerden oluşan bir liste hazırlamak yerine toplumda tanınan ve alanında deneyimli isimler tercih edildi. Listede üniversite öğretim üyeleri, doktorlar, sanatçılar, sporcular ve ekonomistler var. Eski basketbolcu ve EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, oyuncu Tihomir Stanić, opera sanatçısı Nikola Mikić ve Sırbistan Merkez Bankası'nın eski başkanı Dejan Šoškić öne çıkan isimler arasında. Öğrenciler yaptıkları açıklamada bu kişilere sokaklarda yürüttükleri mücadelenin bir bölümünü devlet kurumlarına taşıma sorumluluğu verdiklerini vurguladı.

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Zafer yeni sorular getirdi.

Zafer yeni sorular getirdi.

Vucic başbakan adayı olarak girdiği seçimde yenilgiyi kabul etti. Hareketin bugüne kadar belirgin bir lideri olmadı ve faaliyetler tabandan örgütlenmiş, genel politikaları belirleyen üst yapıya fikir ve öneriler sunan yerel meclisler aracılığıyla yürüdü. Üyeler, tek bir ismin aşırı öne çıkmasını önlemek için kamuoyu karşısına dönüşümlü olarak çıkıyor. Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyeliği, Rusya ile ilişkileri ve Kosova meselesi gibi başlıklarda hareketin henüz ayrıntılı bir ortak tutumu yok. Bu konuların seçim sonrasında yeni tartışmalar doğurması bekleniyor. Bir öğrenci seçimden önce yaklaşan sınavı şu sözlerle anlatmıştı:

'Yönetimi değiştirdikten sonra Sırbistan'da asıl büyük tartışma başlayacak. AB'ye katılmalı mıyız? Dış politikamız ne olmalı? Ülkeyi nasıl demokratikleştireceğiz? Ama şu anda seçimlere odaklanıyoruz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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