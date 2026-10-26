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Antalyalı Kadınlar 120 Yumurtayla 30 Kilo Kışlık Hazırlıyor: Lezzetin Sırrı Hamurdaki İki Malzemede Saklı

Antalyalı Kadınlar 120 Yumurtayla 30 Kilo Kışlık Hazırlıyor: Lezzetin Sırrı Hamurdaki İki Malzemede Saklı

Antalya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 17:44
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Antalya'nın Akseki ilçesinde kadınlar, kışlık yiyeceklerini komşularla birlikte hazırlama geleneğini sürdürüyor. Boğaz Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, 100-120 yumurtayla yoğurdukları hamurdan yaklaşık 30 kilo erişte çıkarıyor. Hazırlanan erişteler satılmıyor, ailelerin kendi sofraları için kışa saklanıyor. Lezzetin sırrı ise hamurda kullanılan süt ve yumurta.

Kaynak: İHA

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Komşular sırayla birbirlerinin kışlığını hazırlıyor

Komşular sırayla birbirlerinin kışlığını hazırlıyor

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Boğaz Mahallesi'nde kadınlar, her sonbaharda kışlık erişteyi hazırlamak için bir araya geliyor. Komşular sırayla birbirlerinin evinde toplanıyor, böylece hem işler çabuk bitiyor hem de sohbet eşliğinde komşuluk bağları güçleniyor.

Erişte mesaisine katılan Gülcan Pantır, her yıl sonbaharda aynı şekilde toplandıklarını söylüyor. Kadınlar iki üç günde bir birbirlerinin işine yardım ediyor. Bir gün bir komşunun evinde yufka yapılırken, ertesi gün başka bir evde erişte hamuru yoğruluyor.

Bu imece düzeni sayesinde kışlık hazırlığı yorucu bir yük olmaktan çıkıyor. Hamurda 100-120 yumurta kullanılıyor ve sonunda yaklaşık 30 kilo kurutulmuş erişte elde ediliyor.

Hamur sacda pişiyor, şeritler elle kesiliyor

Hamur sacda pişiyor, şeritler elle kesiliyor

Boğaz Mahallesi'ndeki kadınlar hamuru süt ve yumurtayla yoğuruyor. Fatma Kara, eriştenin tadını belirleyen asıl şeyin bu iki malzeme olduğunu söylüyor. Geleneksel yöntemde su kullanılan yerde onlar süt tercih ediyor, böylece erişte hem daha lezzetli hem de daha besleyici oluyor.

Hazırlanan hamur ince ince açılıp sacda pişiriliyor. Soğuyan hamur elle ince şeritler halinde kesiliyor. Bu aşama en çok emek isteyen bölüm, ama kadınlar işi paylaşınca hızla ilerliyor.

Kesilen erişteler ise güneşe serilmiyor. Pantır, güneşte kuruyan eriştenin lezzetini kaybettiğini düşündüklerini, gölgede kuruttuklarında tadının korunduğunu anlatıyor.

Erişteler satılmıyor, kışın tereyağında kavrulup pilav gibi pişiriliyor

Erişteler satılmıyor, kışın tereyağında kavrulup pilav gibi pişiriliyor

Gölgede kuruyan erişteler kış boyunca kullanılmak üzere saklanıyor. Pantır, bu emeğin satış için olmadığını, ürünü kendi tüketimleri için hazırladıklarını vurguluyor.

Kış gelince erişte önce tereyağında kavruluyor. Hafif pembeleştikten sonra üzerine sıcak su ekleniyor ve pilav gibi pişiriliyor. Akseki sofralarında yıllardır aynı şekilde yapılan bu yemek, kadınların imeceyle sürdürdüğü yöresel mutfak kültürünün bir parçası olarak yaşatılıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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