Antalyalı Kadınlar 120 Yumurtayla 30 Kilo Kışlık Hazırlıyor: Lezzetin Sırrı Hamurdaki İki Malzemede Saklı

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Boğaz Mahallesi'nde kadınlar, her sonbaharda kışlık erişteyi hazırlamak için bir araya geliyor. Komşular sırayla birbirlerinin evinde toplanıyor, böylece hem işler çabuk bitiyor hem de sohbet eşliğinde komşuluk bağları güçleniyor.

Erişte mesaisine katılan Gülcan Pantır, her yıl sonbaharda aynı şekilde toplandıklarını söylüyor. Kadınlar iki üç günde bir birbirlerinin işine yardım ediyor. Bir gün bir komşunun evinde yufka yapılırken, ertesi gün başka bir evde erişte hamuru yoğruluyor.

Bu imece düzeni sayesinde kışlık hazırlığı yorucu bir yük olmaktan çıkıyor. Hamurda 100-120 yumurta kullanılıyor ve sonunda yaklaşık 30 kilo kurutulmuş erişte elde ediliyor.