Antalyalı Kadınlar 120 Yumurtayla 30 Kilo Kışlık Hazırlıyor: Lezzetin Sırrı Hamurdaki İki Malzemede Saklı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde kadınlar, kışlık yiyeceklerini komşularla birlikte hazırlama geleneğini sürdürüyor. Boğaz Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, 100-120 yumurtayla yoğurdukları hamurdan yaklaşık 30 kilo erişte çıkarıyor. Hazırlanan erişteler satılmıyor, ailelerin kendi sofraları için kışa saklanıyor. Lezzetin sırrı ise hamurda kullanılan süt ve yumurta.
Kaynak: İHA
Komşular sırayla birbirlerinin kışlığını hazırlıyor
Hamur sacda pişiyor, şeritler elle kesiliyor
Erişteler satılmıyor, kışın tereyağında kavrulup pilav gibi pişiriliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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