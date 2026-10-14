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Makarnayı Haşladıktan Sonra Suyunu Dökmeyin: Meğer Mutfakta Altın Değerindeymiş!

Makarnayı Haşladıktan Sonra Suyunu Dökmeyin: Meğer Mutfakta Altın Değerindeymiş!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 11:39
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Makarnayı süzerken suyunu lavaboya dökmek çoğumuzun alışkanlığı. Oysa makarnanın suyu, pişme sırasında makarnadan salgılanan nişasta ve minerallerle dolu. İtalyan şeflerin ve profesyonel aşçıların asla ziyan etmediği makarna suyu, sosun kıvamından tencere temizliğine kadar pek çok alanda kullanılıyor. Peki makarna suyuyla neler yapılabilir? Gelin detaylara geçelim…

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Sosun makarnaya tutunmamasının nedeni çoğu zaman haşlama suyunu kullanmamak.

Sosun makarnaya tutunmamasının nedeni çoğu zaman haşlama suyunu kullanmamak.

Evde yapılan makarnada sos tabağın dibine su salıyorsa ya da makarnaya tutunmuyorsa, bunun temel nedeni haşlama suyunun kullanılmaması. Suya geçen nişasta, yağ ile suyun birbirine bağlanmasını sağlayan doğal bir yapıştırıcı görevi görüyor. Bu işleme emülsiyon deniyor.

Sosu hazırlarken içine bir ya da iki kepçe makarna suyu eklemek yeterli. Sosun kıvamı hemen ipeksi bir yapıya dönüşüyor ve sos makarnanın üzerine çok daha iyi tutunuyor.

Bakliyatı makarna suyunda ıslatmak pişirmeyi kolaylaştırıyor.

Bakliyatı makarna suyunda ıslatmak pişirmeyi kolaylaştırıyor.

Ertesi gün pişirmeyi düşündüğünüz nohut, fasulye ya da mercimek gibi sert bakliyatları ıslatırken çeşme suyu yerine ılık makarna suyunu kullanabilirsiniz. Bu sayede bakliyatlar çok daha hızlı yumuşuyor ve pişerken gaz yapmıyor.

Evde hamur yapanlar için makarna suyu iyi bir maya aktifleştiricisi.

Evde hamur yapanlar için makarna suyu iyi bir maya aktifleştiricisi.

Ekmeği ya da pizza hamurunu evde hazırlayanlar makarna suyundan faydalanabilir. Hamura eklendiğinde kabarmasına yardımcı oluyor ve hamurun esnekliğini artırıyor.

Yağlı tencereyi makarna suyunda bekletince ovalamaya gerek kalmıyor.

Yağlı tencereyi makarna suyunda bekletince ovalamaya gerek kalmıyor.

Kirli ve yağlı tencereleri yıkamadan önce bir süre makarna suyunda bekletebilirsiniz. Nişastanın yağ çözücü etkisi sayesinde kurumuş lekeler ovalamaya gerek kalmadan çıkıyor.

Soğumuş makarna suyu bitkiler için de işe yarıyor.

Soğumuş makarna suyu bitkiler için de işe yarıyor.

Soğutulmuş makarna suyu mineral bakımından zengin. Bu yüzden evdeki bitkiler için doğal bir vitamin kaynağına dönüşüyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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