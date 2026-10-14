Makarnayı Haşladıktan Sonra Suyunu Dökmeyin: Meğer Mutfakta Altın Değerindeymiş!

Evde yapılan makarnada sos tabağın dibine su salıyorsa ya da makarnaya tutunmuyorsa, bunun temel nedeni haşlama suyunun kullanılmaması. Suya geçen nişasta, yağ ile suyun birbirine bağlanmasını sağlayan doğal bir yapıştırıcı görevi görüyor. Bu işleme emülsiyon deniyor.

Sosu hazırlarken içine bir ya da iki kepçe makarna suyu eklemek yeterli. Sosun kıvamı hemen ipeksi bir yapıya dönüşüyor ve sos makarnanın üzerine çok daha iyi tutunuyor.