Makarnayı Haşladıktan Sonra Suyunu Dökmeyin: Meğer Mutfakta Altın Değerindeymiş!
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Makarnayı süzerken suyunu lavaboya dökmek çoğumuzun alışkanlığı. Oysa makarnanın suyu, pişme sırasında makarnadan salgılanan nişasta ve minerallerle dolu. İtalyan şeflerin ve profesyonel aşçıların asla ziyan etmediği makarna suyu, sosun kıvamından tencere temizliğine kadar pek çok alanda kullanılıyor. Peki makarna suyuyla neler yapılabilir? Gelin detaylara geçelim…
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Sosun makarnaya tutunmamasının nedeni çoğu zaman haşlama suyunu kullanmamak.
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Bakliyatı makarna suyunda ıslatmak pişirmeyi kolaylaştırıyor.
Evde hamur yapanlar için makarna suyu iyi bir maya aktifleştiricisi.
Yağlı tencereyi makarna suyunda bekletince ovalamaya gerek kalmıyor.
Soğumuş makarna suyu bitkiler için de işe yarıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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