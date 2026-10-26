Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen İfadeye Çağrıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sozcu.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen ifadeye çağrıldı. İşleyen, 'Vatan Emniyet'e götürülüyorum' dedi.
Sözcü tarafından duyurulan gelişmeye dair detaylar henüz paylaşılmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın