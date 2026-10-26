Bir Odada Çorap ve Kemer Satarak Başlayan Bad Bear'ın Şirketi İflas Etti

Yükselen işletme giderleri, faiz oranları ve düşen satışlar şirketin mali dengesini bozdu. Selçuk Mağazacılık A.Ş., ortakları Seyhan Selçuk ve Kadir Çalışkanlar ile birlikte İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurup konkordato talep etti. Mahkemenin kesin mühlet kararının ardından borçların 36 ay içinde 12 eşit taksitle ödenmesini öngören bir plan hazırlandı. Plan, finansal sorunların aşılması için yeterli olmadı.