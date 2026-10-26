Bir Odada Çorap ve Kemer Satarak Başlayan Bad Bear'ın Şirketi İflas Etti
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İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, yerli giyim markası Bad Bear'ın arkasındaki Selçuk Mağazacılık A.Ş. hakkında 8 Ekim 2026'da iflas kararı verdi. Şirket, yükselen faizler, artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle finansal dar boğazdan çıkamadı. Konkordato sürecinden de sonuç alınamadı.
Marka bir evin odasında doğdu.
Konkordato da yetmedi.
İflas kararı 8 Ekim'de çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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