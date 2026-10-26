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Bir Odada Çorap ve Kemer Satarak Başlayan Bad Bear'ın Şirketi İflas Etti

Bir Odada Çorap ve Kemer Satarak Başlayan Bad Bear'ın Şirketi İflas Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 18:50
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İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, yerli giyim markası Bad Bear'ın arkasındaki Selçuk Mağazacılık A.Ş. hakkında 8 Ekim 2026'da iflas kararı verdi. Şirket, yükselen faizler, artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle finansal dar boğazdan çıkamadı. Konkordato sürecinden de sonuç alınamadı.

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Marka bir evin odasında doğdu.

Marka bir evin odasında doğdu.

Bad Bear, 2012'de Seyhan Selçuk'un evinin bir odasında kemer, çorap ve boxer satışıyla başladı. İki çocuk annesi girişimci Selçuk'un küçük girişimi zamanla ürün çeşitliliğini artırdı ve milyonlarca ürün sattı. Temelleri İstanbul Merter'de atılan marka fiziki mağazaların yanı sıra e-ticaret kanallarından da satış yaptı. Böylece Türkiye'de tanınan yerli giyim markaları arasına girdi.

Konkordato da yetmedi.

Konkordato da yetmedi.

Yükselen işletme giderleri, faiz oranları ve düşen satışlar şirketin mali dengesini bozdu. Selçuk Mağazacılık A.Ş., ortakları Seyhan Selçuk ve Kadir Çalışkanlar ile birlikte İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurup konkordato talep etti. Mahkemenin kesin mühlet kararının ardından borçların 36 ay içinde 12 eşit taksitle ödenmesini öngören bir plan hazırlandı. Plan, finansal sorunların aşılması için yeterli olmadı.

İflas kararı 8 Ekim'de çıktı.

İflas kararı 8 Ekim'de çıktı.

Borç yapılandırması kapsamında ilk taksitler ödendi, ancak şirketin mali yapısında beklenen iyileşme sağlanamadı. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 8 Ekim 2026'da Selçuk Mağazacılık A.Ş. hakkında iflas kararı verdi. Böylece Bad Bear'ın arkasındaki şirket için iflas süreci başladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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