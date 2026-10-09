THY, Nusr-Et, CZN Burak Gibi Markaların Tedarikçisi My Peçete Konkordato Talep Etti
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Havacılık, turizm ve yeme-içme sektöründeki büyük markalara peçete üreten My Peçete, konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket ve yetkilisi hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Müşteri listesinde Türk Hava Yolları'ndan Çırağan Kempinski'ye kadar tanınmış isimler yer alıyor.
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My Peçete finansal darboğaz nedeniyle konkordato istedi.
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Peçete tedarikçisinin müşterileri arasında THY de var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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