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THY, Nusr-Et, CZN Burak Gibi Markaların Tedarikçisi My Peçete Konkordato Talep Etti

THY, Nusr-Et, CZN Burak Gibi Markaların Tedarikçisi My Peçete Konkordato Talep Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 19:47
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Havacılık, turizm ve yeme-içme sektöründeki büyük markalara peçete üreten My Peçete, konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket ve yetkilisi hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Müşteri listesinde Türk Hava Yolları'ndan Çırağan Kempinski'ye kadar tanınmış isimler yer alıyor.

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My Peçete finansal darboğaz nedeniyle konkordato istedi.

My Peçete finansal darboğaz nedeniyle konkordato istedi.

Şirket, finansal darboğazı aşamadığı gerekçesiyle konkordato talep etti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, My Peçete ve yetkilisi Münir Dalgıç hakkında üç ay süreli geçici mühlet verdi. Komiser heyetinde mali müşavirler Hüdai Bal ve Türkan Özdemir ile hukukçu Ömer Faruk Saçar görev alacak. Alacaklılar, konkordato şartlarının oluşmadığını düşünürlerse yedi gün içinde itiraz edebilecek. Bazı haberlerde iflas olarak geçen süreç, aslında firmanın mali yapısını toparlamayı amaçlayan bir yeniden yapılandırma başvurusu.

Peçete tedarikçisinin müşterileri arasında THY de var.

Peçete tedarikçisinin müşterileri arasında THY de var.

My Peçete havacılık, turizm ve yeme-içme sektörlerindeki markalara hizmet veriyor. Müşteri listesinde Türk Hava Yolları, Nusr-Et, CZN Burak, Happy Moon's, Çırağan Kempinski ve BTA Group bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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