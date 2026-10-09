THY, Nusr-Et, CZN Burak Gibi Markaların Tedarikçisi My Peçete Konkordato Talep Etti

Şirket, finansal darboğazı aşamadığı gerekçesiyle konkordato talep etti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, My Peçete ve yetkilisi Münir Dalgıç hakkında üç ay süreli geçici mühlet verdi. Komiser heyetinde mali müşavirler Hüdai Bal ve Türkan Özdemir ile hukukçu Ömer Faruk Saçar görev alacak. Alacaklılar, konkordato şartlarının oluşmadığını düşünürlerse yedi gün içinde itiraz edebilecek. Bazı haberlerde iflas olarak geçen süreç, aslında firmanın mali yapısını toparlamayı amaçlayan bir yeniden yapılandırma başvurusu.