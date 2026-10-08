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Bir Zamanlar Türkiye'nin En Büyük Şirketlerindendi: Milyon Dolarlık Türk Devi Taban Gıda İflas Etti

Bir Zamanlar Türkiye'nin En Büyük Şirketlerindendi: Milyon Dolarlık Türk Devi Taban Gıda İflas Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 09:30
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Tahıl ticaretinde bir dönem Türkiye'nin en büyük özel sektör oyuncularından biri olan Taban Gıda Dış Ticaret AŞ'nin iflasına karar verildi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato sürecindeki kesin mühlet talebini reddetti; iflas 1 Ekim 2026 itibarıyla açıldı ve 7 Ekim'de İstanbul 2. İflas Müdürlüğü tarafından duyuruldu. 2016'da kurulan şirket 2021'de Fortune 500 Türkiye listesinde 130. sıraya kadar yükselmişti.

Kaynak: Sözcü

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Mahkeme kesin mühlet talebini reddetti, 2016'da kurulan tahıl devi 1 Ekim 2026'da iflas etti.

Mahkeme kesin mühlet talebini reddetti, 2016'da kurulan tahıl devi 1 Ekim 2026'da iflas etti.

Süreç temmuzda başlamıştı. Taban Gıda ve ortağı Aras Demir'in ortak konkordato başvurusunu kabul eden İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Temmuz 2026'dan geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanımış, şirketin mali yapısı bu sürede incelenmişti. O dönem hukukçular, geçici mühletin bir iflas kararı anlamına gelmediğini, amacın borçluyu koruyarak faaliyetlerin sürdürülmesi olduğunu vurgulamıştı.

1 Ekim 2026'daki duruşmada tablo değişti. Mahkeme kesin mühlet talebini reddetti ve şirketin iflasına hükmetti. Dosya 2026/17 numarasıyla İstanbul 2. İflas Müdürlüğü'ne taşındı; karar 7 Ekim'de resmen duyuruldu.

Şirketin adı ayrıca Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen GDO'lu ürün ithalatı davasında da geçiyordu. İddianameye göre Rusya ve Ukrayna'dan 11 gemiyle getirilen mısır ve kanola için sahte evrak kullanılmıştı. Aras Demir suçlamaları reddederek şirketin GDO'lu ürün ticareti yapmadığını, evraklarının başka bir firma tarafından tek seferlik bir ücret karşılığında kullanıldığını savunmuştu. Bu dava iflas sürecinden bağımsız ilerliyor.

Gemi filosu kuran, buğday ithalatının yaklaşık beşte birini üstlendiğini söyleyen şirket 2021'de zirveyi gördü.

Gemi filosu kuran, buğday ithalatının yaklaşık beşte birini üstlendiğini söyleyen şirket 2021'de zirveyi gördü.

Tahıl, mısır, arpa, soya, yağlı tohum ve yem hammaddesi ticareti yapan şirket 2016'da, 37 milyon TL cirosuyla yola çıkmıştı. Fortune 500 Türkiye listesine 2019'da 183. sıradan girdi, 2021'de 4,5 milyar TL'yi aşan cirosuyla 130. basamağa çıktı. 2024'te 170. sırada yer aldı; Capital 500'de ise 248. sıradaydı. Capital 500 verilerine göre 2023 cirosu 12,5 milyar TL'yi aşarken vergi öncesi kârı yalnızca 13,3 milyon TL'de kalmıştı.

Taban Gıda o yıllarda Türkiye'nin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 20'sini yaptığını söylüyordu. Capital'e konuşan CEO Hasan Hacıhaliloğlu, 2021'de üç yıl içinde 100 milyon dolarlık yatırım planladıklarını anlatmış, 'Kazancımızı yatırıma yönlendiriyoruz, global oyuncu olmanın tek yolu bu' demişti. Plan arasında 100 bin ton silo kapasitesi ve günlük 1000 tonluk un fabrikası da vardı.

Ana şirket Vivalon AG üzerinden 2021'de Japon yapımı 42.648 DWT'lik bir kuru yük gemisi yaklaşık 9 milyon dolara, İtalyan yapımı 7.550 DWT'lik bir gemi ise 5 milyon dolara satın alındı. Beş yıl sonra o filonun sahibi şirket, iflas dosyasında bir numara olarak anılıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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