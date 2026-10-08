Bir Zamanlar Türkiye'nin En Büyük Şirketlerindendi: Milyon Dolarlık Türk Devi Taban Gıda İflas Etti

Süreç temmuzda başlamıştı. Taban Gıda ve ortağı Aras Demir'in ortak konkordato başvurusunu kabul eden İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Temmuz 2026'dan geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanımış, şirketin mali yapısı bu sürede incelenmişti. O dönem hukukçular, geçici mühletin bir iflas kararı anlamına gelmediğini, amacın borçluyu koruyarak faaliyetlerin sürdürülmesi olduğunu vurgulamıştı.

1 Ekim 2026'daki duruşmada tablo değişti. Mahkeme kesin mühlet talebini reddetti ve şirketin iflasına hükmetti. Dosya 2026/17 numarasıyla İstanbul 2. İflas Müdürlüğü'ne taşındı; karar 7 Ekim'de resmen duyuruldu.

Şirketin adı ayrıca Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen GDO'lu ürün ithalatı davasında da geçiyordu. İddianameye göre Rusya ve Ukrayna'dan 11 gemiyle getirilen mısır ve kanola için sahte evrak kullanılmıştı. Aras Demir suçlamaları reddederek şirketin GDO'lu ürün ticareti yapmadığını, evraklarının başka bir firma tarafından tek seferlik bir ücret karşılığında kullanıldığını savunmuştu. Bu dava iflas sürecinden bağımsız ilerliyor.