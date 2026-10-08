Bir Zamanlar Türkiye'nin En Büyük Şirketlerindendi: Milyon Dolarlık Türk Devi Taban Gıda İflas Etti
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Tahıl ticaretinde bir dönem Türkiye'nin en büyük özel sektör oyuncularından biri olan Taban Gıda Dış Ticaret AŞ'nin iflasına karar verildi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato sürecindeki kesin mühlet talebini reddetti; iflas 1 Ekim 2026 itibarıyla açıldı ve 7 Ekim'de İstanbul 2. İflas Müdürlüğü tarafından duyuruldu. 2016'da kurulan şirket 2021'de Fortune 500 Türkiye listesinde 130. sıraya kadar yükselmişti.
Kaynak: Sözcü
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Mahkeme kesin mühlet talebini reddetti, 2016'da kurulan tahıl devi 1 Ekim 2026'da iflas etti.
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Gemi filosu kuran, buğday ithalatının yaklaşık beşte birini üstlendiğini söyleyen şirket 2021'de zirveyi gördü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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