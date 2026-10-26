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EPDK Başkanı Akıllı Sayaç Dönüşümünde Gelinen Noktayı Açıkladı: 2.7 Milyon Hane Etkilenecek

EPDK Başkanı Akıllı Sayaç Dönüşümünde Gelinen Noktayı Açıkladı: 2.7 Milyon Hane Etkilenecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 19:38
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Elektrik dağıtım sektöründe akıllı sayaç dönüşümü 1 Mart 2026'da başladı ve Eylül ayına kadar milyonlarca sayaç kuruldu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz önümüzdeki iki yıl için yeni bir sayaç hedefi de duyurdu. Aboneler ayrıca tüketim ve kesinti verilerini takip edebilecekleri bir mobil uygulamanın test sürümüne kavuştu.

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Dönüşüm 1 Mart'ta başladı.

Dönüşüm 1 Mart'ta başladı.

Milli Akıllı Sayaç Sistemi bir AR-GE projesi kapsamında geliştirildi ve EPDK tarafından desteklenen AR-GE çalışmalarının somut çıktılarından biri oldu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik dağıtım sektöründeki 1. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimcilik Günleri etkinliğinde dönüşümün en düşük maliyetle en fazla sayacın dönüştürülmesi prensibiyle yürütüldüğünü belirtti. Yılmaz, süreçteki son verileri şu ifadelerle paylaştı:

'MASS kapsamında geliştirilen sayaçlar ile akıllı sayaç dönüşümü 1 Mart 2026 tarihi itibarıyla başlamıştır ve Eylül ayına kadar 4 milyon Akıllı Sayaç EKO ile 70 bin adet Akıllı Sayaç PRO'nun tesisi tamamlanmıştır. Akıllı sayaçların yaygınlaştırılmasında, mümkün olan en düşük maliyetle en fazla sayacın dönüşümünün sağlanması temel prensiptir.'

2027 sonuna kadar 2,7 milyon sayaç değişecek.

2027 sonuna kadar 2,7 milyon sayaç değişecek.

Yılmaz, 2027 sonuna kadar yaklaşık 2,7 milyon Akıllı Sayaç PRO modelinin kurulmasının planlandığını duyurdu. Bu çalışmalarla iki yıllık süreçte yaklaşık 7 milyon abonenin sayacının uzaktan okuma kapsamına alınması hedefleniyor. Şebeke izleme çalışmaları kapsamında ise 15 milyon abonenin bağlantı noktasındaki kesinti ve teknik kalite verilerinin izlenmesi planlanıyor.

Abonelere mobil uygulama geliyor.

Abonelere mobil uygulama geliyor.

Akıllı sayaç dönüşümü farklı haberleşme yöntemlerinin devreye alınmasıyla sürecek. Tüm elektrik abonelerinin kullanımına sunulacak MASS mobil uygulamasının test sürümü hizmete girdi. Aboneler bu uygulama üzerinden tüketim ve üretim verilerini, kesinti kayıtlarını, tazminat bilgilerini ve planlı kesinti bildirimlerini takip edebilecek.

Yatırım tavanı 1,5 katına çıktı.

Yatırım tavanı 1,5 katına çıktı.

Yılmaz, 2026-2030 yıllarını kapsayan beşinci uygulama dönemine ilişkin düzenlemeleri de anlattı. Yeni dönemde yatırım tavanı önceki döneme göre reel olarak yaklaşık 1,5 katına çıkarıldı, planlı bakım kaynakları ise 2,1 katına yükseltildi. Sayaç değişim süreçleri EPDK tarafından yakından izlenecek ve planlanan takvimin gerisinde kalan elektrik dağıtım şirketleri hakkında gerekli tedbirler kararlılıkla alınacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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