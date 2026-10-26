EPDK Başkanı Akıllı Sayaç Dönüşümünde Gelinen Noktayı Açıkladı: 2.7 Milyon Hane Etkilenecek

Milli Akıllı Sayaç Sistemi bir AR-GE projesi kapsamında geliştirildi ve EPDK tarafından desteklenen AR-GE çalışmalarının somut çıktılarından biri oldu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik dağıtım sektöründeki 1. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimcilik Günleri etkinliğinde dönüşümün en düşük maliyetle en fazla sayacın dönüştürülmesi prensibiyle yürütüldüğünü belirtti. Yılmaz, süreçteki son verileri şu ifadelerle paylaştı:

'MASS kapsamında geliştirilen sayaçlar ile akıllı sayaç dönüşümü 1 Mart 2026 tarihi itibarıyla başlamıştır ve Eylül ayına kadar 4 milyon Akıllı Sayaç EKO ile 70 bin adet Akıllı Sayaç PRO'nun tesisi tamamlanmıştır. Akıllı sayaçların yaygınlaştırılmasında, mümkün olan en düşük maliyetle en fazla sayacın dönüşümünün sağlanması temel prensiptir.'