EPDK Başkanı Akıllı Sayaç Dönüşümünde Gelinen Noktayı Açıkladı: 2.7 Milyon Hane Etkilenecek
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Elektrik dağıtım sektöründe akıllı sayaç dönüşümü 1 Mart 2026'da başladı ve Eylül ayına kadar milyonlarca sayaç kuruldu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz önümüzdeki iki yıl için yeni bir sayaç hedefi de duyurdu. Aboneler ayrıca tüketim ve kesinti verilerini takip edebilecekleri bir mobil uygulamanın test sürümüne kavuştu.
Dönüşüm 1 Mart'ta başladı.
2027 sonuna kadar 2,7 milyon sayaç değişecek.
Abonelere mobil uygulama geliyor.
Yatırım tavanı 1,5 katına çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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