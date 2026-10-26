Bir Temizlik Markasının Hikayesi Sanatla Nasıl Buluştu?
Asperox, Zamana Meydan Okuyan İzleri Görünür Kıldı!
Temizlik denince aklımıza genellikle silinen lekeler, düzenlenen evler ve pırıl pırıl yüzeyler geliyor. Peki, günlük hayatımızın bir parçası olan temizlik alışkanlıklarının sanata ilham verebileceğini hiç düşündünüz mü? Asperox, Contemporary Istanbul 2026’da “Zamana Meydan Okuyan İzler” yaklaşımıyla geçmişin izlerini ve tüketici deneyimlerini sanatın yaratıcı diliyle buluşturdu. Üstelik bu yolculukta minyatür sanatından tüketici yorumlarına, nostaljik ev eşyalarından post-it’lere kadar pek çok farklı unsur bir araya geldi.
Beyaz Kâğıt, 20. Yılında Asperox ile Sanat Dünyasına Adım Attı!
Beyaz Kâğıt, 20. kuruluş yılında Asperox markasıyla Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunun Ortak Partneri oldu. “Sanat iz bırakır, Asperox onu görünür kılar” mottosuyla hazırlanan “Zamana Meydan Okuyan İzler” projesi, günlük yaşamın tanıdık izlerini ve geçmişten bugüne taşınan kültürel hafızayı sanatın yaratıcı diliyle buluşturdu. Proje kapsamında Ardan Özmenoğlu ve Murat Palta, temizlik alışkanlıklarını ve günlük hayatın tanıdık izlerini kendilerine özgü sanat dilleriyle yeniden yorumladı.
Beyaz Kâğıt, Sanatla Kurduğu Bağı Geleceğe Taşımayı Hedefliyor!
Beyaz Kâğıt Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Doğrul, şirketin 20. kuruluş yılında gerçekleştirdiği ilk sanat iş birliğini, kültür-sanat alanında uzun vadeli değer yaratma hedeflerinin başlangıcı olarak değerlendirdi. Sanata ve sanatçılara destek vermeyi toplumla kurdukları bağı güçlendiren bir yaklaşım olarak gördüklerini belirten Doğrul, önümüzdeki dönemde de kültür-sanat hayatına katkı sağlayacak yeni projeler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
2019 yılında pazara sunulan Asperox'un bugün sprey temizlik kategorisinde yüzde 50 pazar payıyla lider konumda olduğunu ve Türkiye'de her iki evden birinde yer aldığını belirten Beyaz Kâğıt Pazarlama Direktörü Zeynep Kahraman, markanın ulaştığı bu güçlü konumun arkasında tüketicileriyle kurduğu samimi bağın bulunduğunu vurguladı. Kahraman, günlük yaşamın bir parçası hâline gelen Asperox'un tüketici deneyimlerinde bıraktığı izleri sanatın yaratıcı diliyle buluşturmak istediklerini ifade ederek, Ardan Özmenoğlu ve Murat Palta'nın Asperox'un dünyasını yorumlamasının projeye özgün bir boyut kazandırdığını belirtti.
Gerçek Asperox Kullanıcılarının Yorumları Sanat Eserinin Parçası Oldu!
Ardan Özmenoğlu, Asperox şişesini post-it’ler üzerine uyguladığı ipek baskı tekniğiyle yeniden yorumladı. Eserin en dikkat çekici ayrıntısı, Asperox kullanıcılarının paylaştığı gerçek ve samimi yorumların da çalışmaya dahil edilmesiydi. Markanın temizlik gücüne duyulan beğeniden günlük hayatın içinden gelen esprili ve yaratıcı ifadelere uzanan bu yorumlar, Asperox’un tüketicileriyle yıllar içinde kurduğu güçlü ve samimi bağı ortaya koydu. Böylece tüketicilerin markayla kurduğu ilişki, Özmenoğlu’nun özgün sanat diliyle eserin doğrudan bir parçasına dönüştü.
Osmanlı’da Bir Temizlik Günü Olsaydı Nasıl Görünürdü?
Murat Palta, geleneksel minyatür sanatını günümüzle buluşturdu. Surname-i Hümayun’daki şenlik sahnelerinden ilham alarak Osmanlı’da hayali bir temizlik günü kurguladı. Geçmişle bugünün figürlerini aynı kompozisyonda buluşturan sanatçı, temizlik fikrini düzen ve dönüşüm kavramları üzerinden ele aldı
Retro Oda’da Geçmişin Tanıdık İzleri Yeniden Canlandı
Sergide yer alan Asperox Retro Oda ise ziyaretçileri geçmişin ev yaşamına uzanan nostaljik bir yolculuğa davet etti. Geleneksel temizlik reçetelerinden ilham alan, yüzde 97 doğal kaynaklı içeriğe sahip Asperox Retro Serisi’nden hareketle tasarlanan camla kaplı enstalasyonda tanıdık eşyalar, evin dokusunu yansıtan renkler ve desenler bir araya geldi. Böylece Retro Oda, geçmiş ile bugün arasında görsel bir bağ kurarak ziyaretçileri kendi anılarına uzanan nostaljik bir yolculuğa davet etti.
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