Bir Temizlik Markasının Hikayesi Sanatla Nasıl Buluştu?

Ardan Özmenoğlu, Asperox şişesini post-it’ler üzerine uyguladığı ipek baskı tekniğiyle yeniden yorumladı. Eserin en dikkat çekici ayrıntısı, Asperox kullanıcılarının paylaştığı gerçek ve samimi yorumların da çalışmaya dahil edilmesiydi. Markanın temizlik gücüne duyulan beğeniden günlük hayatın içinden gelen esprili ve yaratıcı ifadelere uzanan bu yorumlar, Asperox’un tüketicileriyle yıllar içinde kurduğu güçlü ve samimi bağı ortaya koydu. Böylece tüketicilerin markayla kurduğu ilişki, Özmenoğlu’nun özgün sanat diliyle eserin doğrudan bir parçasına dönüştü.

Osmanlı’da Bir Temizlik Günü Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Murat Palta, geleneksel minyatür sanatını günümüzle buluşturdu. Surname-i Hümayun’daki şenlik sahnelerinden ilham alarak Osmanlı’da hayali bir temizlik günü kurguladı. Geçmişle bugünün figürlerini aynı kompozisyonda buluşturan sanatçı, temizlik fikrini düzen ve dönüşüm kavramları üzerinden ele aldı

Retro Oda’da Geçmişin Tanıdık İzleri Yeniden Canlandı

Sergide yer alan Asperox Retro Oda ise ziyaretçileri geçmişin ev yaşamına uzanan nostaljik bir yolculuğa davet etti. Geleneksel temizlik reçetelerinden ilham alan, yüzde 97 doğal kaynaklı içeriğe sahip Asperox Retro Serisi’nden hareketle tasarlanan camla kaplı enstalasyonda tanıdık eşyalar, evin dokusunu yansıtan renkler ve desenler bir araya geldi. Böylece Retro Oda, geçmiş ile bugün arasında görsel bir bağ kurarak ziyaretçileri kendi anılarına uzanan nostaljik bir yolculuğa davet etti.

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