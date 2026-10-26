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Amazon Erken Kasım Fırsatları Başladı: Öne Çıkan İndirimler

etiket Amazon Erken Kasım Fırsatları Başladı: Öne Çıkan İndirimler

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
27.10.2026 - 00:58
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Büyük indirim sezonu öncesinde Amazon Erken Kasım Fırsatları resmen başladı! Apple'ın en güçlü cihazlarından Fissler düdüklü tencereye, Philips tam otomatik espresso makinelerinden Puma sneaker modellerine, Stanley termoslardan koleksiyonluk LEGO setlerine kadar birçok kategoride son ayların en dip fiyatları listelendi.  Bu içerik 27.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Amazon Erken Kasım Fırsatları'nda Öne Çıkan Kampanyalar👇

Amazon Erken Kasım Fırsatları'nda Öne Çıkan Kampanyalar👇

- Süpermarket ürünlerinde 3 al 2 öde

- Güneş Gözlüklerinde Fırsatlara Ek 1000 TL'ye 250 TL

- Saatlerde Fırsatlara Ek Sepette 5%

- 750 TL'ye sepette 150 TL 1500 TL'ye 350 TL indirim

- Premium güzellik ürünlerinde 2000 TL'ye 500 TL

- P&G ürünlerinde Çok Al Az Öde fırsatı

- Duracell pillerde  500 TL ve Üzeri 75 TL indirim!

- Güzellik ürünlerinde 800 TL'ye 200 TL indirim!

Fissler Vitaquick Edition 4,5 litre düdüklü tencere son 90 günün en düşüğü net 11.423,33 TL!

Fissler Vitaquick Edition 4,5 litre düdüklü tencere son 90 günün en düşüğü net 11.423,33 TL!

Yemeklerin vitamin ve lezzetini koruyarak ultra hızlı ve güvenli pişirme sağlayan üstün Alman mühendisliği eseri paslanmaz çelik tencere, 16.999,00 TL yerine %33 indirimle satışta.

Fissler Vitaquick Edition 4,5 Litre Düdüklü Tencere

Bioderma Sensibio Foaming Gel hassas ciltler için yüz yıkama jeli net 899,00 TL!

Bioderma Sensibio Foaming Gel hassas ciltler için yüz yıkama jeli net 899,00 TL!

Hassas ve toleransı düşük ciltleri nazikçe arındıran, cilt bariyerini nemlendirerek koruyan durulanan micellar temizleme jeli avantajlı fiyatıyla cilt bakım rutinlerinin kurtarıcısı.

Bioderma Sensibio Foaming Gel Micellar Yüz Temizleme Jeli

Stanley The Transit FlipTop Mug 0,47 litre siyah termos Erken Kasım'da net 1.499,00 TL!

Stanley The Transit FlipTop Mug 0,47 litre siyah termos Erken Kasım'da net 1.499,00 TL!

Çift cidarlı vakumlu yalıtımı, sızdırmaz FlipTop pratik kapağı, hafif gövdesi ve dayanıklı paslanmaz çelik yapısıyla içecekleri saatlerce ideal sıcaklıkta tutan termos 1.704,99 TL yerine %12 indirimde.

STANLEY The Transit FlipTop Mug 0.47 Litre Siyah Paslanmaz Çelik Termos

Tangle Teezer Ultimate Detangler saç fırçası son 90 günün en düşüğü net 1.274,14 TL!

Tangle Teezer Ultimate Detangler saç fırçası son 90 günün en düşüğü net 1.274,14 TL!

Islak ve kuru saçlarda kırılmaları önleyerek düğümleri nazikçe açan patentli diş teknolojisi ve göz alıcı Chrome Choc Bronze rengiyle 1.479,06 TL yerine avantajlı fiyatta.

Tangle Teezer Ultimate Detangler Chrome Choc Bronze Saç Fırçası

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Philips HD7459/20 cam demlikli filtre kahve makinesi Erken Kasım'da net 2.669,99 TL!

Philips HD7459/20 cam demlikli filtre kahve makinesi Erken Kasım'da net 2.669,99 TL!

1,2 litre kapasitesi, zamanlayıcı ayarı, aroma karıştırıcısı ve otomatik kapanma özelliğiyle taze kahve kokusunu güne yayan siyah-metal makine 3.392,13 TL yerine %21 indirimle alıcılarını bekliyor.

Philips HD7459/20 1,2 Lt Cam Demlikli Filtre Kahve Makinesi

Hawk Gaming Chair Fab V4 siyah kumaş oyuncu koltuğu son 90 günün en düşüğü net 8.999,00 TL!

Hawk Gaming Chair Fab V4 siyah kumaş oyuncu koltuğu son 90 günün en düşüğü net 8.999,00 TL!

Nefes alan terletmez kumaş döşemesi, ergonomik bel-boyun destekleri ve çok fonksiyonlu mekanizmasıyla uzun saatler boyu konfor sunan yerli üretim oyuncu koltuğu dip fiyatta.

Hawk Gaming Chair Fab V4 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu

SoundPEATS C30 Hybrid ANC kablosuz kulaklık Erken Kasım'da net 1.339,00 TL!

SoundPEATS C30 Hybrid ANC kablosuz kulaklık Erken Kasım'da net 1.339,00 TL!

Bluetooth 6.0 bağlantısı, Hi-Res kablosuz ses sertifikası, LDAC desteği ve gelişmiş hibrit aktif gürültü engelleme performansıyla 1.476,02 TL yerine avantajlı fiyata satışta.

SoundPEATS C30 Hybrid ANC Hi-Res LDAC Bluetooth 6.0 Kulak İçi Kulaklık

Apple A16 çipli 11 inç iPad 128 GB gümüş rengi net 25.899,00 TL!

Apple A16 çipli 11 inç iPad 128 GB gümüş rengi net 25.899,00 TL!

Geçtiğimiz ay 300 adetten fazla satın alınan, Liquid Retina ekranı, Touch ID güvenliği, Wi-Fi 6 hızı ve tüm gün süren pil ömrüyle hem eğitim hem iş için ideal olan tablet fırsat fiyatıyla sunuluyor.

Apple A16 Çipli 11 inç iPad 128 GB Wi-Fi Gümüş

Songmics 3'lü kapaklı kumaş saklama kutusu seti son 365 günün en düşüğü net 1.049,00 TL!

Songmics 3'lü kapaklı kumaş saklama kutusu seti son 365 günün en düşüğü net 1.049,00 TL!

Dolap içlerini, rafları ve mevsimlik kıyafetleri düzenleyen şık kulplu kumaş gövdesi ve toz geçirmez kapak tasarımıyla 1.619,00 TL yerine %35 indirimle dolapları ferahlatıyor.

SONGMICS Kapaklı Saklama Kutuları 3'lü Set

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Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en düşüğü net 21.088,99 TL!

Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en düşüğü net 21.088,99 TL!

Tek dokunuşla ipeksi süt köpüklü kahveler hazırlayan LatteGo sistemi ve yanında hediye kahve yağı çözücü tabletiyle (CA6704/10) birlikte 22.199,00 TL yerine son bir yılın dip fiyatında.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi Seti

Apple iPhone 17 Pro 512 GB Kozmik Turuncu son 365 günün en düşüğü net 109.999,00 TL!

Apple iPhone 17 Pro 512 GB Kozmik Turuncu son 365 günün en düşüğü net 109.999,00 TL!

A19 Pro çipin gücü, 120 Hz ProMotion 6.3 inç ekranı, Center Stage özellikli Pro Fusion kamera sistemi ve dikkat çeken Kozmik Turuncu rengiyle 113.281,28 TL yerine dip fiyatta.

Apple iPhone 17 Pro 512 GB Kozmik Turuncu

Puma Softride Cosmic ST Sliptech kadın spor ayakkabı son 365 günün en düşüğü net 1.940,99 TL!

Puma Softride Cosmic ST Sliptech kadın spor ayakkabı son 365 günün en düşüğü net 1.940,99 TL!

Ultra yumuşak Softride köpük tabanı, modern kalıbı ve gün boyu hafiflik sunan yapısıyla 4.799,00 TL yerine %60 indirimle son bir yılın en iyi fiyatında.

PUMA SOFTRIDE COSMIC ST SLIPTECH Kadın Spor Ayakkabı

LEGO Pokémon Pikachu ve Poké Topu 72152 yapım seti son 365 günün en düşüğü net 5.829,90 TL!

LEGO Pokémon Pikachu ve Poké Topu 72152 yapım seti son 365 günün en düşüğü net 5.829,90 TL!

2050 parçadan oluşan, yıldırım efektli özel sergileme standı ve ayarlanabilir gövde duruşuyla koleksiyoncular ve Pokémon tutkunları için tasarlanan lisanslı set son bir yılın dip fiyatında.

LEGO Pokémon Pikachu ve Poké Topu 72152 Koleksiyonluk Model Seti

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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