Amazon Erken Kasım Fırsatları Başladı: Öne Çıkan İndirimler
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Büyük indirim sezonu öncesinde Amazon Erken Kasım Fırsatları resmen başladı! Apple'ın en güçlü cihazlarından Fissler düdüklü tencereye, Philips tam otomatik espresso makinelerinden Puma sneaker modellerine, Stanley termoslardan koleksiyonluk LEGO setlerine kadar birçok kategoride son ayların en dip fiyatları listelendi. Bu içerik 27.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Amazon Erken Kasım Fırsatları'nda Öne Çıkan Kampanyalar👇
Fissler Vitaquick Edition 4,5 litre düdüklü tencere son 90 günün en düşüğü net 11.423,33 TL!
Bioderma Sensibio Foaming Gel hassas ciltler için yüz yıkama jeli net 899,00 TL!
Stanley The Transit FlipTop Mug 0,47 litre siyah termos Erken Kasım'da net 1.499,00 TL!
Tangle Teezer Ultimate Detangler saç fırçası son 90 günün en düşüğü net 1.274,14 TL!
Philips HD7459/20 cam demlikli filtre kahve makinesi Erken Kasım'da net 2.669,99 TL!
Hawk Gaming Chair Fab V4 siyah kumaş oyuncu koltuğu son 90 günün en düşüğü net 8.999,00 TL!
SoundPEATS C30 Hybrid ANC kablosuz kulaklık Erken Kasım'da net 1.339,00 TL!
Apple A16 çipli 11 inç iPad 128 GB gümüş rengi net 25.899,00 TL!
Songmics 3'lü kapaklı kumaş saklama kutusu seti son 365 günün en düşüğü net 1.049,00 TL!
Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en düşüğü net 21.088,99 TL!
Apple iPhone 17 Pro 512 GB Kozmik Turuncu son 365 günün en düşüğü net 109.999,00 TL!
Puma Softride Cosmic ST Sliptech kadın spor ayakkabı son 365 günün en düşüğü net 1.940,99 TL!
LEGO Pokémon Pikachu ve Poké Topu 72152 yapım seti son 365 günün en düşüğü net 5.829,90 TL!
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