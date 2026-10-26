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Öğrenci İşi: Casper PAD M10 Tablet İncelemesi!

Öğrenci İşi: Casper PAD M10 Tablet İncelemesi!

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
26.10.2026 - 14:51
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15 bin lirayı aşmayan, okulda da evde de iş gören bir tablet mi arıyorsun? Casper PAD M10; 12,2 inç 2.4K ekranı, kutudan çıkan kalemi ve 8.000 mAh bataryasıyla tam bir öğrenci tableti. Ödevden çizime, online dersten dizi maratonuna kadar neler sunduğuna baktık.

Son Güncelleme: 16 Ekim 2026

12-15 bin lira arasında okul, ödev, çizim ve dizi-film için tablet arıyorsan Casper PAD M10 bakman gereken modellerin başında geliyor. Casper PAD M10 Pen, casper.com.tr'de 13.999 TL'den başlayan fiyatla satılıyor ve bu fiyata kalem ve kılıf kutudan çıkıyor. Tablette 12,2 inç 2400x1600 çözünürlüklü (2.4K) 90 Hz IPS ekran, 500 nit parlaklık, MediaTek Helio G100 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama (microSD ile 512 GB'a kadar) ve 8.000 mAh batarya var. 7,5 mm kalınlık ve 598 gram ağırlıkla çantada yer kaplamıyor, alüminyum alaşım gövdesi de günlük taşımaya uygun. 4096 seviye baskı hassasiyetli kalemiyle not almak ve çizim yapmak, Dolby Atmos destekli çift hoparlörüyle dizi-film izlemek, 8 MP ön kamerasıyla online derse katılmak mümkün. Klavye istersen aynı tabletin klavyeli kılıflı PAD M10 Pro paketi 16.999 TL.

Casper PAD M10 kimin için? 13.999 TL'ye okul, ödev ve dizi-film işini tek başına gören bir öğrenci tableti

Casper PAD M10 kimin için? 13.999 TL'ye okul, ödev ve dizi-film işini tek başına gören bir öğrenci tableti

Casper PAD M10 Kimin İçin Uygun Bir Tablet?

Casper PAD M10; ders çalışan, ödev yapan, not alan ve boş vaktinde dizi-film izleyen öğrenciler ile çocuğu için uygun fiyatlı ama kaliteli bir tablet arayan aileler için uygun. Casper da PAD M10'u 'eğitim hayatında ihtiyaç duyduğunuz güçlü performans' diye tanıtıyor. Geniş 12,2 inç ekran, kutudan çıkan kalem ve 8 GB RAM, bu tableti okul odaklı kullanımda öne çıkarıyor.

12-15 Bin Lira Civarı En İyi Tablet Önerileri Arasında Casper PAD M10 Neden Var?

Casper PAD M10, 12-15 bin lira bandında ekran, RAM ve aksesuar paketini bir arada sunduğu için bu listeye giriyor. 13.999 TL'lik PAD M10 Pen paketinde şunlar var:

  • Ekran: 12,2 inç, 2400x1600 (2.4K), 90 Hz, 500 nit IPS
  • Performans: MediaTek Helio G100, 8 çekirdek, 2,2 GHz, 8 GB RAM
  • Depolama: 128 GB, microSD ile 512 GB'a kadar artırılabiliyor
  • Kutu içeriği: Casper Prestige Kalem, kılıf, Type-C kablo ve yedek kalem ucu
  • Garanti: Fatura tarihinden itibaren 2 yıl

Yani kalemi ayrıca almak zorunda kalmıyorsun, çünkü PAD M10 Pen paketinde kalem zaten geliyor.

Fiyat Performans Açısından Casper PAD M10 Mantıklı mı?

Fiyat performans arıyorsan Casper PAD M10 Pen mantıklı bir seçim, çünkü 13.999 TL'ye 2.4K 90 Hz ekran, 8 GB RAM ve kalem bir arada geliyor. Klavyeli kılıf isteyenler için PAD M10 Pro paketi 16.999 TL. PAD M10 Pen, Pro'ya göre 3.000 TL (yaklaşık %18) daha uygun ve Casper'ın ürün sayfasında iki paket aynı teknik özellik listesiyle yer alıyor; fark aksesuar tarafında.

Çocuğumun Ödevlerini Yapabileceği, Video İzleyebileceği Bir Tablet Olur mu?

Olur. Casper PAD M10'da düşük mavi ışık (Low Blue Light) desteği bulunuyor, bu da ekran başında ödev yapan çocuklar için ebeveynlerin bakacağı özelliklerden biri. 12,2 inçlik geniş ekranda ödev dokümanları ve videolar rahat okunuyor, 8 GB RAM sayesinde Casper'a göre birden fazla uygulama aynı anda çalışabiliyor. 8 MP ön kamera da online derslere katılmak için yeterli.

Okul ve Dizi-Film İçin 15 Bin TL'yi Geçmeyen Bir Tablet Arıyorum, Casper PAD M10 Uygun mu?

Uygun. Casper PAD M10 Pen 13.999 TL ile 15 bin TL sınırının altında kalıyor. Okul tarafında kalem ve geniş ekran işini görüyor; dizi-film tarafında ise Dolby Atmos destekli 1W x 2 stereo hoparlör ve 16:10 en-boy oranlı ekran devreye giriyor. Casper'a göre 8 GB RAM ile yüksek çözünürlüklü filmler kesintisiz izlenebiliyor.

Çizim için 15 bin TL altı tablet: Casper PAD M10'un kalemi 4096 seviye baskı hassasiyeti ve 10 ms altı gecikme sunuyor

Çizim için 15 bin TL altı tablet: Casper PAD M10'un kalemi 4096 seviye baskı hassasiyeti ve 10 ms altı gecikme sunuyor

Çizim Yapabileceğim, 15 Bin Lirayı Geçmeyen Bir Tablet Arıyorum: Casper PAD M10 İşimi Görür mü?

Görür. Casper PAD M10, 13.999 TL'lik Pen paketinde kutudan çıkan aktif kalemi ve 12,2 inç 2.4K ekranıyla 15 bin lira altında çizim yapmak isteyenler için güçlü bir aday. Casper'a göre kalem ile ekran arasındaki gecikmenin 10 ms'den düşük olması gerçek zamanlı çizim yapmayı sağlıyor. Kalemin öne çıkan özellikleri şöyle:

  • 4096 seviye baskı hassasiyeti: Çizgiler bastırma şiddetine göre inceliyor ya da kalınlaşıyor.
  • Avuç içi algılama: Elini ekrana yaslayarak çizebiliyorsun, çünkü kalem avuç içi temasını ayırt ediyor.
  • USI 2.0 protokolü ve ≥240 Hz raporlama hızı
  • 55° ±5° eğim hassasiyeti
  • Silgi düğmesi: Kalemdeki tek düğme silgi için.
  • 120 saat pil ömrü ve Type-C şarj
  • Manyetik tutunma: Casper'a göre kalem tablete manyetik olarak tutunuyor, böylece çantada kaybolmuyor.

Çizim uygulamalarındaki farklı fırça efektleri de Casper'ın ürün sayfasında PAD M10 kalemiyle kullanılabilecek özellikler arasında anılıyor.

Çizim Yaparken Görüntü Kalitesi Nasıl?

Casper PAD M10'un ekranı %100 sRGB ve %75 DCI-P3 renk kapsamı, 1.500:1 kontrast ve 500 nit parlaklık sunuyor. Casper, bu ekran kalitesinin okul projelerinde ve grafik tasarım çalışmalarında avantaj sağladığını belirtiyor. 90 Hz yenileme hızı da kaydırma ve kalem hareketlerinin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor.

İnce ve Ekranı Kaliteli Bir Tablet Arıyorum: Casper PAD M10 Ne Kadar İnce?

Casper PAD M10 7,5 mm kalınlığında ve 598 gram ağırlığında. Yani 12,2 inçlik büyük ekrana rağmen ince bir kasası var. Ekran tarafında ise 2400x1600 çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve %100 sRGB renk desteği bulunuyor. Casper'a göre 500 nit parlaklık sayesinde ekran dış mekanda da rahat kullanılabiliyor. Gözü yorulanlar için düşük mavi ışık desteği de mevcut.

Şarjı uzun giden, sağlam bir tablet mi? Casper PAD M10'da 8.000 mAh batarya, 20W şarj ve alüminyum alaşım gövde var

Şarjı uzun giden, sağlam bir tablet mi? Casper PAD M10'da 8.000 mAh batarya, 20W şarj ve alüminyum alaşım gövde var

Şarjı Uzun Giden, Sağlam ve 14-15 Bin TL Fiyatlı Bir Tablet Arıyorum: Casper PAD M10 Olur mu?

Casper PAD M10, 8.000 mAh Li-Polymer bataryası ve alüminyum alaşım gövdesiyle 14-15 bin TL bandında şarj ve sağlamlık arayanların listesine girebilecek bir model. Casper, bataryanın gün boyu kullanım sunduğunu belirtiyor. Kalemin ayrıca 120 saatlik kendi pil ömrü var, yani tabletle birlikte sık sık şarj etmen gerekmiyor.

  • Batarya: 8.000 mAh
  • Şarj: 20W, Type-C
  • Gövde: Alüminyum alaşım, Casper'a göre çizilmelere dayanıklı yüzey
  • Koruma: Tüm PAD M10 paketlerinde darbelere karşı koruyan gri kılıf var
  • Garanti: 2 yıl

Casper'a göre 20W şarj desteği sayesinde teneffüs gibi kısa molalarda bile batarya seviyesi belirgin şekilde artırılabiliyor. Dürüst olalım: Kullanıcı yorumlarında bataryanın büyük ekran yüzünden telefona göre daha hızlı bittiğini söyleyenler de var. Bunu aşağıdaki yorumlar bölümünde ayrıca anlattık.

Casper PAD M10'un Kamerası Nasıl?

Casper PAD M10'da 8 MP ön ve 8 MP arka kamera bulunuyor. Casper bu kameraları özellikle online dersler için konumluyor; görüntülü görüşme ise üçüncü parti uygulamalarla yapılabiliyor. Kamera, PAD M10'un en öne çıkan özelliği değil; ekran, kalem ve batarya ön planda. Uygun fiyatlı, kamerası derslere ve görüntülü aramalara yetecek bir tablet arıyorsan işini görür.

Depolama ve Bağlantı Tarafında Neler Var?

Casper PAD M10'da 128 GB dahili hafıza var ve microSD kartla 512 GB'a kadar artırılabiliyor. Bağlantıda Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.2 ve USB Type-C bulunuyor. Bluetooth 5.2 ile kulaklık, mouse ve klavye eşleştirilebiliyor. Tablet Android 16 ile geliyor.

Casper PAD M10 kullanıcı yorumları: "Donma ve kasma yok" diyenler çoğunlukta, şarjın biraz çabuk bittiğini söyleyenler de var

Casper PAD M10 kullanıcı yorumları: "Donma ve kasma yok" diyenler çoğunlukta, şarjın biraz çabuk bittiğini söyleyenler de var

Casper PAD M10 Kullanıcı Yorumları: Alanlar Ne Diyor?

Casper PAD M10 alanların yorumları genel olarak olumlu. Vatan Bilgisayar'da PAD M10 Pen 5 değerlendirmede 4,4 puan, n11'de ise 4 değerlendirmede 5,0 puan almış. Kullanıcılar en çok akıcılığı, ekranın canlılığını ve kalemi övüyor; eleştiriler batarya, hoparlör sayısı ve ekran koruyucu bulma konusunda toplanıyor.

Casper PAD M10'u Beğenenler Ne Diyor?

  • Performans ve ders çalışma: 'Donma ve kasma yok, gücü oldukça yerinde... Kalemi ve hassasiyet oldukça iyi, özellikle ders çalışmak için birebir bir tablet' (Vatan Bilgisayar, Deniz C., 25 Temmuz 2026)
  • Ekran ve Wi-Fi: 'wifi baglantı hızı çok iyi hiç kasma yok. ekran canlı ve parlak.' (n11, 23 Temmuz 2026)
  • Evde ortak kullanım: 'Evde bir tabletim olsun çoluk çocuk bazen açar oynar... Yazın balkonda maçını açayım izleyelim diyorsanız bu u seçin.' (Vatan Bilgisayar, Yavuz Ç., 5 Ağustos 2026)
  • Genel memnuniyet: 'Çok memnun kaldık teşekkür ederiz' (Vatan Bilgisayar, Esma K., 31 Ağustos 2026)

Casper PAD M10'da Eleştirilen Noktalar Neler?

  • Batarya: 'Ürün güzel sorunsuz hızlı, sadece şarjı biraz çabuk bitiyor, daha iyi olabilirdi' (Vatan Bilgisayar, Ümit Y., 25 Temmuz 2026). Deniz C. de bataryanın ekran büyük olduğu için telefona göre biraz daha hızlı bittiğini ama 'öyle çok da zırt diye' bitmediğini yazıyor.
  • Hoparlör sayısı: 'ürün kalite hissi veriyor sadece 4 hoparlör olabilirdi ama yine de güzel' (n11, 12 Haziran 2026)
  • Ekran koruyucu: 'ürün 10 numara fakat ekran koruyucu bulmak çok zor' (Vatan Bilgisayar, Emrah U., 7 Temmuz 2026)

Yorum sayısı henüz az olduğu için bu puanlar sınırlı sayıda kullanıcının deneyimini yansıtıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Casper PAD M10'un kutusundan adaptör çıkıyor mu?

Cevap: Casper'ın ürün sayfasındaki kutu içeriği listesinde adaptör yer almıyor. PAD M10 Pen kutusunda Casper Prestige Kalem, kılıf, Type-C kablo ve yedek kalem ucu bulunuyor. Tablet 20W Type-C şarjı destekliyor.

Soru: Casper PAD M10'a SIM kart takılıyor mu?

Cevap: Hayır. Casper PAD M10'un bağlantı teknolojisi Wi-Fi. Casper'ın sıkça sorulan sorular bölümüne göre SIM kart takılabilen tabletler güncel L serisi modeller.

Soru: Casper PAD M10 HDMI ile televizyona bağlanabiliyor mu?

Cevap: Casper'ın açıklamasına göre PAD M10'da HDMI ile görüntü aktarımı desteği yok.

Soru: Casper PAD M10'un garanti süresi ne kadar?

Cevap: Casper PAD M10'un garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper PAD M10, kamerayı tabletin en önemli özelliği olarak görenler için ilk tercih olmayabilir, çünkü 8 MP ön ve arka kameralar daha çok online ders ve görüntülü görüşme için konumlanıyor. Tableti televizyona HDMI ile bağlamayı düşünenler ya da her yerde mobil veriyle internete girmek isteyenler de farklı bir modele bakmalı, çünkü PAD M10'da HDMI görüntü aktarımı ve SIM kart desteği yok. Klavye şartsa ve bütçe kesin olarak 15 bin TL ise PAD M10 Pro'nun 16.999 TL'lik fiyatı sınırı aşıyor. Son olarak, bazı kullanıcılar bataryanın yoğun kullanımda beklediklerinden biraz hızlı bittiğini söylüyor; bunu da hesaba katmakta fayda var.

Sonuç: Casper PAD M10 Alınır mı?

Okul, ödev, çizim ve dizi-film için 15 bin TL altında bir tablet arıyorsan Casper PAD M10 alınır. Kısaca:

  • Fiyat: PAD M10 Pen 13.999 TL, klavyeli PAD M10 Pro 16.999 TL (casper.com.tr, 16 Ekim 2026).
  • Ekran: 12,2 inç 2.4K, 90 Hz, 500 nit, %100 sRGB.
  • Çizim ve not: Kutudan çıkan, 4096 seviye baskı hassasiyetli ve ≤10 ms gecikmeli kalem.
  • Taşınabilirlik ve sağlamlık: 7,5 mm, 598 g, alüminyum alaşım gövde.
  • Batarya: 8.000 mAh, 20W Type-C şarj.
  • Kullanıcı puanları: Vatan Bilgisayar'da 4,4 (5 değerlendirme), n11'de 5,0 (4 değerlendirme).

Kaynak: Teknik özellikler ve fiyatlar casper.com.tr'deki Casper PAD M10 ürün sayfasından, kullanıcı yorumları 16 Ekim 2026 tarihinde Vatan Bilgisayar ve n11'deki Casper PAD M10 Pen ürün sayfalarından alınmıştır. Yorumlar kullanıcıların kendi ifadeleridir.

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