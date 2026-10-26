Öğrenci İşi: Casper PAD M10 Tablet İncelemesi!
15 bin lirayı aşmayan, okulda da evde de iş gören bir tablet mi arıyorsun? Casper PAD M10; 12,2 inç 2.4K ekranı, kutudan çıkan kalemi ve 8.000 mAh bataryasıyla tam bir öğrenci tableti. Ödevden çizime, online dersten dizi maratonuna kadar neler sunduğuna baktık.
Son Güncelleme: 16 Ekim 2026
12-15 bin lira arasında okul, ödev, çizim ve dizi-film için tablet arıyorsan Casper PAD M10 bakman gereken modellerin başında geliyor. Casper PAD M10 Pen, casper.com.tr'de 13.999 TL'den başlayan fiyatla satılıyor ve bu fiyata kalem ve kılıf kutudan çıkıyor. Tablette 12,2 inç 2400x1600 çözünürlüklü (2.4K) 90 Hz IPS ekran, 500 nit parlaklık, MediaTek Helio G100 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama (microSD ile 512 GB'a kadar) ve 8.000 mAh batarya var. 7,5 mm kalınlık ve 598 gram ağırlıkla çantada yer kaplamıyor, alüminyum alaşım gövdesi de günlük taşımaya uygun. 4096 seviye baskı hassasiyetli kalemiyle not almak ve çizim yapmak, Dolby Atmos destekli çift hoparlörüyle dizi-film izlemek, 8 MP ön kamerasıyla online derse katılmak mümkün. Klavye istersen aynı tabletin klavyeli kılıflı PAD M10 Pro paketi 16.999 TL.
Casper PAD M10 kimin için? 13.999 TL'ye okul, ödev ve dizi-film işini tek başına gören bir öğrenci tableti
Çizim için 15 bin TL altı tablet: Casper PAD M10'un kalemi 4096 seviye baskı hassasiyeti ve 10 ms altı gecikme sunuyor
Şarjı uzun giden, sağlam bir tablet mi? Casper PAD M10'da 8.000 mAh batarya, 20W şarj ve alüminyum alaşım gövde var
Casper PAD M10 kullanıcı yorumları: "Donma ve kasma yok" diyenler çoğunlukta, şarjın biraz çabuk bittiğini söyleyenler de var
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Casper PAD M10'un kutusundan adaptör çıkıyor mu?
Cevap: Casper'ın ürün sayfasındaki kutu içeriği listesinde adaptör yer almıyor. PAD M10 Pen kutusunda Casper Prestige Kalem, kılıf, Type-C kablo ve yedek kalem ucu bulunuyor. Tablet 20W Type-C şarjı destekliyor.
Soru: Casper PAD M10'a SIM kart takılıyor mu?
Cevap: Hayır. Casper PAD M10'un bağlantı teknolojisi Wi-Fi. Casper'ın sıkça sorulan sorular bölümüne göre SIM kart takılabilen tabletler güncel L serisi modeller.
Soru: Casper PAD M10 HDMI ile televizyona bağlanabiliyor mu?
Cevap: Casper'ın açıklamasına göre PAD M10'da HDMI ile görüntü aktarımı desteği yok.
Soru: Casper PAD M10'un garanti süresi ne kadar?
Cevap: Casper PAD M10'un garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper PAD M10, kamerayı tabletin en önemli özelliği olarak görenler için ilk tercih olmayabilir, çünkü 8 MP ön ve arka kameralar daha çok online ders ve görüntülü görüşme için konumlanıyor. Tableti televizyona HDMI ile bağlamayı düşünenler ya da her yerde mobil veriyle internete girmek isteyenler de farklı bir modele bakmalı, çünkü PAD M10'da HDMI görüntü aktarımı ve SIM kart desteği yok. Klavye şartsa ve bütçe kesin olarak 15 bin TL ise PAD M10 Pro'nun 16.999 TL'lik fiyatı sınırı aşıyor. Son olarak, bazı kullanıcılar bataryanın yoğun kullanımda beklediklerinden biraz hızlı bittiğini söylüyor; bunu da hesaba katmakta fayda var.
Sonuç: Casper PAD M10 Alınır mı?
Okul, ödev, çizim ve dizi-film için 15 bin TL altında bir tablet arıyorsan Casper PAD M10 alınır. Kısaca:
- Fiyat: PAD M10 Pen 13.999 TL, klavyeli PAD M10 Pro 16.999 TL (casper.com.tr, 16 Ekim 2026).
- Ekran: 12,2 inç 2.4K, 90 Hz, 500 nit, %100 sRGB.
- Çizim ve not: Kutudan çıkan, 4096 seviye baskı hassasiyetli ve ≤10 ms gecikmeli kalem.
- Taşınabilirlik ve sağlamlık: 7,5 mm, 598 g, alüminyum alaşım gövde.
- Batarya: 8.000 mAh, 20W Type-C şarj.
- Kullanıcı puanları: Vatan Bilgisayar'da 4,4 (5 değerlendirme), n11'de 5,0 (4 değerlendirme).
Kaynak: Teknik özellikler ve fiyatlar casper.com.tr'deki Casper PAD M10 ürün sayfasından, kullanıcı yorumları 16 Ekim 2026 tarihinde Vatan Bilgisayar ve n11'deki Casper PAD M10 Pen ürün sayfalarından alınmıştır. Yorumlar kullanıcıların kendi ifadeleridir.
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