Öğrenci İşi: Casper PAD M10 Tablet İncelemesi!

Casper PAD M10 Kimin İçin Uygun Bir Tablet?

Casper PAD M10; ders çalışan, ödev yapan, not alan ve boş vaktinde dizi-film izleyen öğrenciler ile çocuğu için uygun fiyatlı ama kaliteli bir tablet arayan aileler için uygun. Casper da PAD M10'u 'eğitim hayatında ihtiyaç duyduğunuz güçlü performans' diye tanıtıyor. Geniş 12,2 inç ekran, kutudan çıkan kalem ve 8 GB RAM, bu tableti okul odaklı kullanımda öne çıkarıyor.

12-15 Bin Lira Civarı En İyi Tablet Önerileri Arasında Casper PAD M10 Neden Var?

Casper PAD M10, 12-15 bin lira bandında ekran, RAM ve aksesuar paketini bir arada sunduğu için bu listeye giriyor. 13.999 TL'lik PAD M10 Pen paketinde şunlar var:

Ekran: 12,2 inç, 2400x1600 (2.4K), 90 Hz, 500 nit IPS

12,2 inç, 2400x1600 (2.4K), 90 Hz, 500 nit IPS Performans: MediaTek Helio G100, 8 çekirdek, 2,2 GHz, 8 GB RAM

MediaTek Helio G100, 8 çekirdek, 2,2 GHz, 8 GB RAM Depolama: 128 GB, microSD ile 512 GB'a kadar artırılabiliyor

128 GB, microSD ile 512 GB'a kadar artırılabiliyor Kutu içeriği: Casper Prestige Kalem, kılıf, Type-C kablo ve yedek kalem ucu

Casper Prestige Kalem, kılıf, Type-C kablo ve yedek kalem ucu Garanti: Fatura tarihinden itibaren 2 yıl

Yani kalemi ayrıca almak zorunda kalmıyorsun, çünkü PAD M10 Pen paketinde kalem zaten geliyor.

Fiyat Performans Açısından Casper PAD M10 Mantıklı mı?

Fiyat performans arıyorsan Casper PAD M10 Pen mantıklı bir seçim, çünkü 13.999 TL'ye 2.4K 90 Hz ekran, 8 GB RAM ve kalem bir arada geliyor. Klavyeli kılıf isteyenler için PAD M10 Pro paketi 16.999 TL. PAD M10 Pen, Pro'ya göre 3.000 TL (yaklaşık %18) daha uygun ve Casper'ın ürün sayfasında iki paket aynı teknik özellik listesiyle yer alıyor; fark aksesuar tarafında.

Çocuğumun Ödevlerini Yapabileceği, Video İzleyebileceği Bir Tablet Olur mu?

Olur. Casper PAD M10'da düşük mavi ışık (Low Blue Light) desteği bulunuyor, bu da ekran başında ödev yapan çocuklar için ebeveynlerin bakacağı özelliklerden biri. 12,2 inçlik geniş ekranda ödev dokümanları ve videolar rahat okunuyor, 8 GB RAM sayesinde Casper'a göre birden fazla uygulama aynı anda çalışabiliyor. 8 MP ön kamera da online derslere katılmak için yeterli.

Okul ve Dizi-Film İçin 15 Bin TL'yi Geçmeyen Bir Tablet Arıyorum, Casper PAD M10 Uygun mu?

Uygun. Casper PAD M10 Pen 13.999 TL ile 15 bin TL sınırının altında kalıyor. Okul tarafında kalem ve geniş ekran işini görüyor; dizi-film tarafında ise Dolby Atmos destekli 1W x 2 stereo hoparlör ve 16:10 en-boy oranlı ekran devreye giriyor. Casper'a göre 8 GB RAM ile yüksek çözünürlüklü filmler kesintisiz izlenebiliyor.