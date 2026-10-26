Efsane Premium Günleri Başladı: Sevilen Markalarda Öne Çıkan İndirimler
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Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği Efsane Premium Günleri resmen başladı! Ev tekstilinden yaratıcı yapım setlerine, anne-bebek ürünlerinden giyim, ayakkabı ve dermokozmetiğe kadar en sevilen dünya markalarında sepete yansıyan özel indirimler ve avantajlar vitrine çıktı.
Bu içerik 26.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İşte Efsane Premium Günleri kapsamında öne çıkan fırsatlar:
Yataş ev tekstili ve uyku ürünlerinde %15 indirim fırsatı!
Altınyıldız Classics erkek giyimde net %15 indirim avantajı!
U.S. Polo Assn. triko ve polo modellerinde net %15 indirim!
DeFacto yeni sezon parçalarda %15 indirim avantajı!
LEGO yapım setlerinde hayal gücünü geliştiren %15 indirim!
Aptamil çocuk devam sütlerinde sepette net %15 indirim!
Hotiç ayakkabı koleksiyonunda %15 indirimle konforlu adımlar!
Fissler premium düdüklü tencerelerde net %15 indirim fırsatı!
L'Oréal Paris maskara ve makyaj ürünlerinde %15 indirim!
Küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak Efsane Premium avantajları!
Bioderma dermokozmetik ürünlerinde %25'e varan indirim şöleni!
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