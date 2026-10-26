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Efsane Premium Günleri Başladı: Sevilen Markalarda Öne Çıkan İndirimler

etiket Efsane Premium Günleri Başladı: Sevilen Markalarda Öne Çıkan İndirimler

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
26.10.2026 - 14:28
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Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği Efsane Premium Günleri resmen başladı! Ev tekstilinden yaratıcı yapım setlerine, anne-bebek ürünlerinden giyim, ayakkabı ve dermokozmetiğe kadar en sevilen dünya markalarında sepete yansıyan özel indirimler ve avantajlar vitrine çıktı. 

Bu içerik 26.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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İşte Efsane Premium Günleri kapsamında öne çıkan fırsatlar:

İşte Efsane Premium Günleri kapsamında öne çıkan fırsatlar:

Yataş ev tekstili ve uyku ürünlerinde %15 indirim fırsatı!

Yataş ev tekstili ve uyku ürünlerinde %15 indirim fırsatı!

Yatak odalarına sıcaklık katan yumuşacık yorganlar, konforlu yastıklar ve modern nevresim takımlarında Premium günlerine özel net %15 indirim avantajı.

Yataş Yatak Odası ve Ev Tekstili Koleksiyonu

Altınyıldız Classics erkek giyimde net %15 indirim avantajı!

Altınyıldız Classics erkek giyimde net %15 indirim avantajı!

Günün her anına uyum sağlayan kaliteli polo yaka tişörtlerden gömleklere ve pantolonlara kadar zamansız erkek modası Premium fırsatlarıyla sunuluyor.

Altınyıldız Classics Erkek Giyim Koleksiyonu

U.S. Polo Assn. triko ve polo modellerinde net %15 indirim!

U.S. Polo Assn. triko ve polo modellerinde net %15 indirim!

Sonbahar serinliğinde şıklığı garantileyen fermuarlı ve düğmeli triko kazaklar ile klasik polo yaka parçalar avantajlı fiyatlarla yayında.

U.S. Polo Assn. Giyim ve Triko Koleksiyonu

DeFacto yeni sezon parçalarda %15 indirim avantajı!

DeFacto yeni sezon parçalarda %15 indirim avantajı!

Soğuk havaların kurtarıcısı balıkçı yaka trikolardan mont ve pantolonlara kadar her bütçeye uygun temel giyim parçaları sepette indirimde.

DeFacto Kadın ve Erkek Moda Koleksiyonu

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LEGO yapım setlerinde hayal gücünü geliştiren %15 indirim!

LEGO yapım setlerinde hayal gücünü geliştiren %15 indirim!

Hız tutkunlarına özel LEGO Speed Champions Formula 1 arabalarından tematik macera setlerine kadar her yaş grubuna hitap eden koleksiyonluk setler indirimde.

LEGO Yaratıcı Yapım ve Figür Setleri

Aptamil çocuk devam sütlerinde sepette net %15 indirim!

Aptamil çocuk devam sütlerinde sepette net %15 indirim!

Bebek ve çocukların beslenme rutinini prebiyotik bileşenlerle destekleyen Aptamil devam sütü çeşitleri ebeveynlerin sepetinde avantajlı fiyata düşüyor.

Aptamil Çocuk Devam Sütü Çeşitleri

Hotiç ayakkabı koleksiyonunda %15 indirimle konforlu adımlar!

Hotiç ayakkabı koleksiyonunda %15 indirimle konforlu adımlar!

Zamansız süet loafer modellerinden şık deri ayakkabılara kadar sonbahar kombinlerini tamamlayan kaliteli ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat.

Hotiç Kadın ve Erkek Ayakkabı Koleksiyonu

Fissler premium düdüklü tencerelerde net %15 indirim fırsatı!

Fissler premium düdüklü tencerelerde net %15 indirim fırsatı!

Mutfakta yemekleri besin değerini koruyarak hızlı, lezzetli ve güvenle pişiren Fissler düdüklü tencere serisi Premium günlerine özel fiyatla satışta.

Fissler Paslanmaz Çelik Düdüklü Tencere Koleksiyonu

L'Oréal Paris maskara ve makyaj ürünlerinde %15 indirim!

L'Oréal Paris maskara ve makyaj ürünlerinde %15 indirim!

Kirpiklere hacim ve uzunluk katan popüler maskaralardan kusursuz ten ürünlerine kadar güzellik rutininin vazgeçilmezleri sepette indirimli.

L'Oréal Paris Makyaj ve Kozmetik Koleksiyonu

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Küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak Efsane Premium avantajları!

Küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak Efsane Premium avantajları!

Evde barista deneyimi sunan tam otomatik kahve makinelerinden mutfak robotlarına kadar hayatı kolaylaştıran teknolojiler fırsat fiyatlarıyla sepetlerde.

Küçük Ev Aletleri ve Kahve Makineleri Koleksiyonu

Bioderma dermokozmetik ürünlerinde %25'e varan indirim şöleni!

Bioderma dermokozmetik ürünlerinde %25'e varan indirim şöleni!

Kuru ve hassas ciltler için geliştirilen Atoderm serisinden leke ve gözenek karşıtı Sébium formüllerine, misel sulardan güneş koruyuculara kadar cilt bariyerini güçlendiren tüm Bioderma ürünlerinde %25'e varan indirim avantajı sizleri bekliyor.

Bioderma Cilt ve Vücut Bakım Koleksiyonu

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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