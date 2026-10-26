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3 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 3 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.10.2026 - 12:54
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3 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
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Turna Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L 429 TL

Turna Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L 429 TL

  • Söke Hergün Buğday Unu 5 KG 115 TL

  • Osmancık Pirinç Efsane 5 kg 329 TL

  • Nohut Saban 2,5 kg 139 TL

  • Yerli Kırmızı Mercimek Saban 2,5 kg 179 TL

  • Pilakilik Piyazlık İri Kuru Fasulye Saban 1 kg 125 TL

  • Bulgur Çeşitleri Duru 1 kg 55 TL

  • Makarna Çeşitleri Mutlu 500 g 23,50 TL

  • Lavaş Tortilla Unlüx 720 g 64,50 TL

  • Glutensiz Bakliyat Makarna Çeşitleri Yayla 250 g 55 TL

  • Körili Noodle Ottomie 5x75 g 39,50 TL

  • Hamur Kabartma Tozu Dr. Oetker 20x10 g 49 TL

  • Şekerli Vanilin Dr. Oetker 20x5 g 36 TL

  • Akhisar Uslu Siyah Zeytin 321-380 Adet/Kg Kaanlar 900 g 149 TL

  • Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri Dardanel 160 g 115 TL

  • Biber Salçası Çeşitleri Tat 1450 g 189 TL

  • Salatalık Turşusu Melis 2550 g 145 TL

  • Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri Un'aurora Olive 290 g 115 TL

  • Süt Reçeli Çeşitleri Şıfababa 270 g 75 TL

  • Tatlı Üzüm Pekmezi Metin 1300 g 199 TL

  • Tahin Metin 1 kg 159 TL

  • Kahve Şurubu Çeşitleri Kent Boringer 300 ml 99 TL

  • Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g Set Tukaş 119 TL

  • Sos Çeşitleri Sauchef 39,50 TL

  • %1,5 Yağlı Süt Teksüt 1 L 44,50 TL

İndirimli market ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Kapaklı Islak Mendil Ivory 25 TL

Kapaklı Islak Mendil Ivory 25 TL

  • Doğada Çözünebilen Islak Havlu Family 59 TL

  • Bebek Bezi Sleepy Extra 399 TL

  • Hijyenik Ped Uzun Extra Orkid 109 TL

  • Hijyenik Ped Gece Extra Orkid 109 TL

  • Uzun Günlük Ped Orkid 109 TL

  • Desenli Peçete Queen 19,50 TL

  • Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili Family 45 TL

  • Tuvalet Kağıdı Blume 235 TL

  • Kağıt Havlu Blume 155 TL

  • Çek Al Mendil Maylo 3x150'li 99 TL

  • Yüzey Temizlik Havlusu Sleepy 78 TL

  • Klasik Çamaşır Suyu Ace 5 L 180 TL

  • Köpük Gücü Domestos 450 ml 99 TL

  • Ütü Sprey Greenworld 400 ml 89 TL

  • Sıvı Bulaşık Deterjanı Mr.Oxy Maxima 3,5 L + 0,5 L 189 TL

  • Toz Deterjan Ariel Dağ Esintisi 9 kg 495 TL

  • Konsantre Yumuşatıcı Peros 2x960 ml 179 TL

  • Halı Temizleyici Greenworld 600 ml 89 TL

  • Çamaşır Yumuşatıcısı Peros 5 L 155 TL

  • Yaş Kedi Maması Apeti 100 g 20 TL

  • Kuru Kedi Maması Apeti 1,5 kg 165 TL

  • Desenli Pişirme Kağıdı Protex 16'lı 65 TL

  • Büzgülü Çöp Torbası Floppy 35 TL

  • Yetişkin Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası Dkdent 95 TL

  • Tıraş Bıçağı 2 Bıçaklı Kadın Derby Lady 129 TL

  • Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı Erkek Derby 169 TL

  • Şampuan Clear 600 ml 179 TL

  • Dalan Botanica Duş Jeli Dalan 450 ml 69 TL

  • Sıvı Sabun Dalan 3 L 109 TL

  • Katı Sabun Hacı Şakir 800 g 129 TL

  • Güzellik Sabunu Işıl 90 g 29 TL

  • El ve Vücut Kremi Arko 400 ml 139 TL

  • Deodorant Kadın Emotion 150 ml 119 TL

  • Deodorant Erkek Blade 150 ml 119 TL

  • Yüz Temizleme Jeli Sinoz 200 ml 189 TL

  • Göz Bakım Kremi Sinoz 15 ml 289 TL

  • Yüz Bakım Kremi Sinoz 50 ml 329 TL

  • Yüz Güneş Koruyucu Krem Sinoz 50 ml 359 TL

  • Güneş Koruyucu Krem Sinoz 50 ml 249 TL

  • Peeling Sinoz 200 ml 169 TL

Kuru Meyve Çeşitleri Perfect Delights 100 g 109 TL

Kuru Meyve Çeşitleri Perfect Delights 100 g 109 TL

  • Sütlü Çikolatalı Marshmallowlu ve Hindistan Cevizli Sandviç Bisküvi Coco Star 55 g 12 TL

  • Granola Bar Çeşitleri Züber 3x25 g 89 TL

  • Hindistan Cevizli Marshmallowlu Çikolatalı Kek Boombastic Fantastik 4x31 g 59 TL

  • Hindistan Cevizli Krema Bounty 200 g 149 TL

  • Hindistan Cevizli Bar Çikolata Ülker Cocostar 4x25 g 49 TL

  • Süt Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek Kinder Delice 39 g 25 TL

  • Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata Chocosweet 250 g 199 TL

  • Kakaolu / Limonlu Kek La Bottega Della 400 g 159 TL

  • Vanilya Aromalı Gofret Bifa 900 g 119 TL

  • Ezme Çeşitleri Fiskobirlik 300 g 199 TL

  • Bütün Bademli Tablet Çikolata Patiswiss Bold 100 g 79 TL

  • Kakaolu Fındıklı Krema Alpella 1000 g 179 TL

  • Yer Fıstığı Ezmeli Bol Sütlü Çikolata Eti 75 g 79 TL

  • Draje Şekerli Vişneli Kakaolu Kek Papita 40 g 12 TL

  • Karabuğday Patlağı Muni 100 g 45 TL

  • Kurabiye Çeşitleri Onefis 180 g 99 TL

  • Bitter Çikolatalı Gofret Eti Hoşbeş 142 g 49 TL

  • Meyveli Kek Ülker Dankek Pöti 35 g 8,75 TL

  • Patates Cipsi Lays 125 g 52,50 TL

  • Patates Cipsi Lays (Farklı çeşit) 125 g 52,50 TL

  • Karışık Baharat Aromalı Mısır Patlağı Eti Gong Pops 110 g 59 TL

  • Çiğ Karışık Kuruyemiş Keyifçe 200 g 149 TL

  • Şekersiz Sakız Çeşitleri Ülker Oneo 27 g 35 TL

  • Capybara Oyuncaklı Lolilop Şeker Funzi 10 g 49 TL

  • Meyve Aromalı Yumuşak Şeker Tofiç Mini 480 g 99 TL

  • Maden Suyu Avşar 6x200 ml 49,50 TL

4 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu

4 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu

  • Nofrost Buzdolabı Key 490 NFS 35.450 TL

  • Nofrost Buzdolabı Key 300 NFE 22.900 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS 17.900 TL

  • Kumtel Deposuz Su Aritma Cihazı HSA-103 7.500 TL

  • Moonlife 14 Sepetli Oyuncak Dolabı 2.550 TL

  • Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL

  • 8 Kg Çamaşır Makinesi Key 810 CM 19.900 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM 15.900 TL

  • Akıllı Kedi Tuvaleti 12.900 TL

  • Moonlife Esse Kitaplıklı Çalışma Masası 3.650 TL

  • Moonlife Anver Kahve Köşesi Dolabı 3.950 TL

  • 9 Kg Çamaşır Makinesi Key 910 CM 20.900 TL

  • 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KM 16.900 TL

  • 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 90 KM 17.900 TL

  • Petmi Otomatik Su Pınarı 1.390 TL

  • Kameralı Akıllı Mama Kabı 2.900 TL

  • 2 Kapaklı Kayar Raflı Ayakkabilik 2.550 TL

  • Silva Tek Kapaklı Rafli Çok Amaçlı Dolap 2.550 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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