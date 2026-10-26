3 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
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3 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Turna Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L 429 TL
Kapaklı Islak Mendil Ivory 25 TL
Kuru Meyve Çeşitleri Perfect Delights 100 g 109 TL
4 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu
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