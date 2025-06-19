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Dilan Polat'ın Kızı Nilda'nın Ortaokul Mezuniyetinde Tercih Ettiği Kıyafet Kullanıcılardan Tepki Aldı

Dilan Polat'ın Kızı Nilda'nın Ortaokul Mezuniyetinde Tercih Ettiği Kıyafet Kullanıcılardan Tepki Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2025 - 10:23

Cezaevi sürecinden sonra sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, bu kez kızı Nilda'yla gündeme geldi. Sık sık çocukları Nilda ve Milan'la paylaşımlar yapan Polat, son olarak Nilda’nın ortaokul mezuniyetine hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı. Ancak bu sefer beğeni yerine eleştiri yağdı. Nilda’nın kıyafetinin 'yaşına uygun olmadığı' yorumları sosyal medyaya damga vurdu!

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Sosyal medyada videolarıyla tanınan, güzellik merkezi zincirleriyle hızla yükselen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında son bir yıl içinde çok sayıda ciddi suçlama ortaya atıldı.

Sosyal medyada videolarıyla tanınan, güzellik merkezi zincirleriyle hızla yükselen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında son bir yıl içinde çok sayıda ciddi suçlama ortaya atıldı.

Vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve suç örgütü kurma gibi suçlamalarla yargılanan Polat çifti, Kasım 2023’te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilan Polat, sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam tarzı, para saçma videoları ve gösterişli etkinlikleriyle kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Eşi Engin Polat ile birlikte güzellik merkezi, kozmetik ürün satışı ve çeşitli şirketler üzerinden yüksek kazançlar elde ettikleri iddia edildi. Ancak bu kazançların büyük kısmının sahte fatura ve paravan şirketlerle elde edildiği MASAK raporlarıyla ortaya kondu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Polat çiftine ait 15'ten fazla şirketin kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat dahil toplam 20'ye yakın kişi tutuklandı.

Dilan Polat, yaklaşık 9 ay süren tutukluluğun ardından 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edildi.

Dilan Polat, yaklaşık 9 ay süren tutukluluğun ardından 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edildi.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun niteliği, mevcut delil durumu ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı gerekçesiyle tutukluluğa son verdi. Polat hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme gibi adli kontrol şartları uygulandı.

Cezaevinden çıktıktan sonra ilk olarak ailesiyle buluşan Dilan Polat’ın çocuklarıyla olan videoları o dönem manşetlere yerleşmişti. Tahliyenin ardından bir süre sessiz kalan Polat, zamanla sosyal medya paylaşımlarına yeniden başladı. 

Geçtiğimiz hafta psikiyatr merkezine yatma kararı alan Polat'ın koruması silahlı saldırıya uğramıştı. Dilan Polat da 'Hiçbir tedavi beni iyileştiremeyecek nasılsa. En azından çocuklarımın yanında vakit geçireyim' diyerek tedaviyi yarım bıraktığını duyurmuştu.

Polat son olarak ölüm tehditleri aldığını sosyal medyadan paylaşmıştı:

Kısa süreli hastane yatışının ardından eve dönen Dilan Polat kızı Nilda'nın ortaokul mezuniyetine hazırlandığını anları paylaştı.

Kısa süreli hastane yatışının ardından eve dönen Dilan Polat kızı Nilda'nın ortaokul mezuniyetine hazırlandığını anları paylaştı.

Kızı Nilda ve oğlu Milan'ı da sık sık sosyal medya hesabında paylaşan isim zaman zaman kızının videolarda gözükmek istememesiyle gündeme geliyor. Nilda'nın ortaokul mezuniyetini paylaşana Dilan Polat o karelerin ardından Nilda'nın kıyafet tercihinin yaşından büyük olduğunu düşünen sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Gelen tepkileri şöyle bırakalım:

Gelen tepkileri şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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