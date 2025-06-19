Dilan Polat'ın Kızı Nilda'nın Ortaokul Mezuniyetinde Tercih Ettiği Kıyafet Kullanıcılardan Tepki Aldı
Cezaevi sürecinden sonra sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, bu kez kızı Nilda'yla gündeme geldi. Sık sık çocukları Nilda ve Milan'la paylaşımlar yapan Polat, son olarak Nilda’nın ortaokul mezuniyetine hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı. Ancak bu sefer beğeni yerine eleştiri yağdı. Nilda’nın kıyafetinin 'yaşına uygun olmadığı' yorumları sosyal medyaya damga vurdu!
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Sosyal medyada videolarıyla tanınan, güzellik merkezi zincirleriyle hızla yükselen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında son bir yıl içinde çok sayıda ciddi suçlama ortaya atıldı.
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Dilan Polat, yaklaşık 9 ay süren tutukluluğun ardından 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edildi.
Kısa süreli hastane yatışının ardından eve dönen Dilan Polat kızı Nilda'nın ortaokul mezuniyetine hazırlandığını anları paylaştı.
Gelen tepkileri şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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