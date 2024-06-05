Demet Evgar Kriziyle İlgili Açıklamadan Nesrin Cavadzade'nin Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Demet Evgar Kriziyle İlgili Açıklamadan Nesrin Cavadzade'nin Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
5 Haziran Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Şahane Hayatım, 5 Haziran'da yayınlanan bölümüyle ekranlara veda etti. İzleyicisinin 'bitmesin' tepkisine rağmen final kararından dönmeyen Şahane Hayatım'ın ardından Nesrin Cavadzade'nin yakın rol arkadaşlarını unuttuğu duygusal paylaşımı gündem oldu.
2. Kızılcık Şerbeti kaosunu da yanına alarak 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Büyük sezon finali fragmanlarında akıl sınırlarımızla oynayacak olayların yaşanacağını görmemizin ardından, bir etkinliğe katılan Doğukan Güngör'ün sesinin kısıklığı dikkat çekti. Ancak bu durumun tam bir yıl önce de yaşandığı izleyiciler tarafından fark edildi.
3. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Taş Kağıt Makas 5 Haziran'da yayınlanan bölümüyle ekranlara veda etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin sevilen iki oyuncusu sezon finaliyle birlikte diziye veda etti.
4. Survivor All Star'da Yunan takımıyla birlikte oynanan oyunlar sonunda aşk itirafları gelmeye başlamıştı. Önce Yorgos Aleyna'dan hoşlanmaya başlamış; kısa süre sonra da Nefise Fanis'e bir şeyler hissetmişti. Ancak bu kez güzel haber veremiyoruz, çünkü Fanis kalbimizi kırdı!
5. Diziler ve programlar için sezonun sonu gelirken TV kanalları yeni sezon hazırlıklarına çoktan başladı bile. NOW TV'nin yeni sezon için duyurduğu ilk dizi olan Kötü Kan'ın oyuncuları da netleşmeye başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ertan Saban'ın başrol oynayacağı dizide partneri belli oldu!
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6. Demet Evgar Bahar'daki muhteşem performansının yanı sıra, dizi setinde olay çıkardığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde de ünlü oyuncu konuyla ilgili sitemli bir gönderme yapmıştı. Bu kez de rol arkadaşlarından iddialarla ilgili açıklama geldi!
7. Sezona damgasını vuran Bahar dizisi hemen hemen her bölüm karşımıza doğaçlama sahneleriyle çıkmasıyla da gündem olmaya başlamıştı. Bu kez dizinin son bölümüne yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un sesi damga vurdu.
8. Zahide Yetiş ile 'Yeniden Başlasak' programına konuk olan bir baba, canlı yayında küfürler ederek kızına şiddet uyguladı.
9. Survivor All Star'a son veda isimlerden Hilmi Cem İntepe, yarışmadan elenir elenmez soluğu yakın arkadaşı ve Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yanında aldı.
10. Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger, senaryo gereği diziye veda etmişti. Ayrılığa fazla dayanamayan Akdülger, küçük rol arkadaşı için seti ziyaret etti.
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11. Yayınlandığı andan itibaren televizyondaki tüm dengeleri değiştiren Bahar'ın son bölümünü yine izlemelere doyamadık. Evren'in Bahar'a açılmasıyla hepimiz tek yürek olurken, Bahar'ın Evren'i reddettiği sahnede hiçbir şey konuşulmamasına rağmen çok şey konuşulması gündem oldu.
12. TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında epey gergin anlar yaşandı. Yarışmacıların üst üste konuşmasına ve kendisini dinlememelerine dayanamayan Zuhal Topal yarışmayı terk etti.
13. Survivor Yunanistan'daki Fanis'e her fırsatta hayranlığını dile getiren Nefise, Yunanistan oyununda Fanis'e ilişki durumunu sordu.
14. Candaş Tolga Işık'ın KAFA TV'deki yeni projesi Fenomen şimdiden büyük merak uyandırırken, Türk sinemasının unutulmaz ismi Perran Kutman, yıllar önce yer aldığı Hayat Bilgisi dizisindeki Afet Hoca karakterinin repliklerini tekrar etti.
15. TV8 ekranlarında Aramızda Kalmasın programına konuk olan Yonca Evcimik, "Hayatında biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.
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