Sezon Finali Yapan Taş Kağıt Makas'ın Sevilen İki Ünlü Oyuncusu Diziye Veda Etti!
Sezon Finali Yapan Taş Kağıt Makas'ın Sevilen İki Ünlü Oyuncusu Diziye Veda Etti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Taş Kağıt Makas 5 Haziran'da yayınlanan bölümüyle ekranlara veda etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin sevilen iki oyuncusu sezon finaliyle birlikte diziye veda etti.
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Kanal D ekranlarında sezon başında yayınlanmaya başlayan ve ikinci sezon onayını almayı başaran Taş Kağıt Makas, 5 Haziran'da sezon finali yaptı.
Önemli gelişmelerin yaşandığı dizide sezon finaliyle birlikte iki önemli oyuncunun diziden ayrıldığı duyuruldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Cumhuriyet Savcısı Süreyya'yı canlandıran Hande Ataizi, ikinci sezonda yer almayacak.
Diziden ayrılacak bir diğer oyuncu da Azad karakterine hayat veren Aytaç Uşun olacak.
Bakalım dizinin kadrosuna gelecek sezon hangi oyuncular dahil olacak?
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