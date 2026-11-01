'Sizi Ne Mahvetti?' Sorusuna Gelen Cevaplar Hem Güldürdü Hem Düşündürdü

X'te bir kullanıcının paylaştığı kısacık bir soru, kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaştı: 'Sizi ne mahvetti?' Alıntılara ve yanıtlara gelen cevaplarda KPSS sonuçlarından Fenerbahçe'ye, 'sanmak' fiilinden bağıran komşulara kadar akla gelebilecek her şey vardı. Kimi içini döktü, kimi işi espriye vurdu. Gelen cevaplardan bazılarını sizin için derledik.

Kaynak: X