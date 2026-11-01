'Sizi Ne Mahvetti?' Sorusuna Gelen Cevaplar Hem Güldürdü Hem Düşündürdü
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X'te bir kullanıcının paylaştığı kısacık bir soru, kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaştı: 'Sizi ne mahvetti?' Alıntılara ve yanıtlara gelen cevaplarda KPSS sonuçlarından Fenerbahçe'ye, 'sanmak' fiilinden bağıran komşulara kadar akla gelebilecek her şey vardı. Kimi içini döktü, kimi işi espriye vurdu. Gelen cevaplardan bazılarını sizin için derledik.
Kaynak: X
Paylaşıma gelen cevaplardan bazıları;
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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