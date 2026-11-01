Tatil Planlamakta Ustalaşmış 4 Burç: Onlarla Tatile Çıkmak İsteyeceksiniz
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Herkesin arada bir dinlenip zihnini, bedenini ve ruhunu toparlamaya ihtiyacı var. Bazıları tatil planlamayı angarya olarak görse de bazı burçlar bir gezi rotası çizme fırsatı doğduğunda sevinçten havalara uçuyor. Yaratıcılıkları ve macera tutkularıyla bu burçlar, birlikte yola çıkan herkese harika bir tatil yaşatıyor.
Gelin birlikte bakalım.
Koç burcu hayalini kurduğu tatilleri gerçekten hayata geçiriyor.
Başak burcu analitik becerisiyle kusursuz bir gezi programı hazırlıyor.
Yay burcu gittiği her şehirde en iyi restoranları ve gezilecek yerleri buluyor.
Oğlak burcu çok çalışıyor ama tatil söz konusu olduğunda masraftan kaçmıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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