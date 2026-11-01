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Tatil Planlamakta Ustalaşmış 4 Burç: Onlarla Tatile Çıkmak İsteyeceksiniz

Tatil Planlamakta Ustalaşmış 4 Burç: Onlarla Tatile Çıkmak İsteyeceksiniz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 12:19
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Herkesin arada bir dinlenip zihnini, bedenini ve ruhunu toparlamaya ihtiyacı var. Bazıları tatil planlamayı angarya olarak görse de bazı burçlar bir gezi rotası çizme fırsatı doğduğunda sevinçten havalara uçuyor. Yaratıcılıkları ve macera tutkularıyla bu burçlar, birlikte yola çıkan herkese harika bir tatil yaşatıyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Koç burcu hayalini kurduğu tatilleri gerçekten hayata geçiriyor.

Koç burcu hayalini kurduğu tatilleri gerçekten hayata geçiriyor.

Çoğu insan sıkıldığında Karayipler'de güneşli bir sahil ya da İtalya'da bir tabak makarna hayal ediyor. Koç'u farklı kılan, bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için hemen harekete geçmesi.

Seyahat etmeyi çok seven Koç, boş zamanının büyük kısmını bir sonraki gezisini düşünerek geçiriyor. İşte ya da evde fırsat buldukça seyahat sitelerinde geziniyor, uçak bileti indirimlerini kolluyor.

Başak burcu analitik becerisiyle kusursuz bir gezi programı hazırlıyor.

Başak burcu analitik becerisiyle kusursuz bir gezi programı hazırlıyor.

Fazladan iş almaktan kaçmayan Başak, analitik yeteneklerini kullanabileceği her fırsata seviniyor. İster önemli bir iş projesi olsun ister Hawaii gezisinin programı, direksiyona geçen genellikle o oluyor.

Baskı altında parlayan Başak, planları netleştirmekten ayrı bir keyif alıyor. Uçak biletini aldığında, akşam yemeği rezervasyonunu yaptığında ya da lüks bir otelde odayı ayırttığında içi rahatlıyor.

Yay burcu gittiği her şehirde en iyi restoranları ve gezilecek yerleri buluyor.

Yay burcu gittiği her şehirde en iyi restoranları ve gezilecek yerleri buluyor.

Yay için tatil, gidilen yerin kültürünün içine girmek demek. İskoçya'da az bilinen bir bar da olsa New York'ta ağız sulandıran bir pizzacı da olsa, en doğru adresi bulmayı biliyor.

Yurt dışında yerel halk gibi yaşamayı, onların yediği yemekleri tatmayı seviyor. Amazon'da zipline yapmak ya da İsviçre Alpleri'nde kayak yapmak gibi o yerin en ünlü aktivitelerini de mutlaka deniyor.

Oğlak burcu çok çalışıyor ama tatil söz konusu olduğunda masraftan kaçmıyor.

Oğlak burcu çok çalışıyor ama tatil söz konusu olduğunda masraftan kaçmıyor.

'Çok çalış, doyasıya eğlen' sözüyle yaşayan Oğlak, yarının ödülünü toplamak için bugün işine büyük emek veriyor. Erken emekli olmak ya da Japonya'ya üç haftalık bir gezi için para biriktirmek, hepsi bu planın parçası.

Şu an yorgun ve stresli olsa da Key West'te bir kokteyl yudumlarken ya da Bahamalar'da bir şezlongda uzanırken tüm bunlara değdiğini düşünüyor. Ofiste geçen fazla mesailerin karşılığını tatilde fazlasıyla alıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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