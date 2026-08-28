Tatil Karakterine Göre Gideceğin Ülkeyi Söylüyoruz!
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Valizleri hazırlamaya başlamadan önce burada bi' dur! Tatildeki davranışların, harcama alışkanlıkların ve zevklerin aslında senin hangi ülkenin turisti olduğunu bas bas bağırıyor. Bakalım sen tarihi sokaklarda kaybolan bir romantik misin yoksa doğanın kucağında huzur arayan bir ruh mu? Gideceğin o eşsiz ülkeyi bulmaya başlayalım!
1. Tatilde ilk sabahın... Gözlerini açtın, ilk ne yaparsın?
2. Valizini hazırlarken "asla onsuz gitmem" dediğin şey nedir?
3. Yurt dışındasın ve karnın zil çalıyor! İlk hamlen ne olur?
4. "Gezilecek yerler listesi" diyince aklında ne canlanıyor?
5. Fotoğraf çekilirken favori tatil pozun hangisi?
6. Tatildeki bütçe yönetimini konuşalım biraz da...
7. Ulaşım aracı olarak tatildeki favorini de soralım.
8. Son olarak... Tatil felsefeni yansıtan cümle hangisi?
Senin Gideceğin Ülke Mısır!
Senin Gideceğin Ülke İtalya!
Senin Gideceğin Ülke Japonya!
Senin Gideceğin Yer Bali!
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