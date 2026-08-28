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Tatil Karakterine Göre Gideceğin Ülkeyi Söylüyoruz!

Tatil Karakterine Göre Gideceğin Ülkeyi Söylüyoruz!

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Onedio Content - Onedio Editörü
28.08.2026 - 14:33
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Valizleri hazırlamaya başlamadan önce burada bi' dur! Tatildeki davranışların, harcama alışkanlıkların ve zevklerin aslında senin hangi ülkenin turisti olduğunu bas bas bağırıyor. Bakalım sen tarihi sokaklarda kaybolan bir romantik misin yoksa doğanın kucağında huzur arayan bir ruh mu? Gideceğin o eşsiz ülkeyi bulmaya başlayalım!

1. Tatilde ilk sabahın... Gözlerini açtın, ilk ne yaparsın?

2. Valizini hazırlarken "asla onsuz gitmem" dediğin şey nedir?

3. Yurt dışındasın ve karnın zil çalıyor! İlk hamlen ne olur?

4. "Gezilecek yerler listesi" diyince aklında ne canlanıyor?

5. Fotoğraf çekilirken favori tatil pozun hangisi?

5. Fotoğraf çekilirken favori tatil pozun hangisi?

6. Tatildeki bütçe yönetimini konuşalım biraz da...

7. Ulaşım aracı olarak tatildeki favorini de soralım.

8. Son olarak... Tatil felsefeni yansıtan cümle hangisi?

Senin Gideceğin Ülke Mısır!

Senin Gideceğin Ülke Mısır!

Sen tam bir Mısır turistisin! Senin için tatil demek hem egzotik bir yer görmek hem de bunu olabilecek en uygun fiyata getirmek demek. Her şey dahil otellerin konforunu da seversin, piramitlerin önünde deveye binerken pazarlık yapmanın heyecanını da. Sokak satıcılarıyla kanka olabilir, sıcak havada o tarihi kaosu yaşamaktan gizli bir zevk alabilirsin. Bunu öğrenmenin yolu da Jolly Mısır turlarından geçiyor!

Senin Gideceğin Ülke İtalya!

Senin Gideceğin Ülke İtalya!

Senin ruhun kesinlikle İtalya sokaklarında dolaşıyor. Tatil senin için bir yaşam sanatı. Kötü yemeğe, kötü kahveye ve rüküşlüğe tahammülün yok. Tatilde şık giyinmek, meydanlardaki kafelerde saatlerce oturup geleni geçeni izlemek ve tarihi dokunun içinde romantizmi hissetmek tam senlik. Yeni insanlarla tanışmayı, hayattan keyif almayı ve 'Dolce Vita' felsefesini sonuna kadar yaşamayı biliyorsun! Ve şu an ne yapman gerektiğini biliyorsun: Sana en uygun Jolly İtalya turunu seçmek!

Senin Gideceğin Ülke Japonya!

Senin Gideceğin Ülke Japonya!

Senin tatil vizyonun tamamen başka bir seviyede. Sen tatilde kaostan, gürültüden ve plansızlıktan nefret ediyorsun. Bir yere gitmeden önce haritaları indirir, müzelerin açık olduğu saatleri ezberler ve kurallara harfiyen uyarsın. Senin için tatil tamamen farklı bir kültürü, teknolojiyi ve düzeni gözlemlemek demek. İşte bu yüzden Jolly Japonya turları tam senin istediğin tatili yaşatacak!

Senin Gideceğin Yer Bali!

Senin Gideceğin Yer Bali!

Namaste! Senin hedefin kesinlikle Bali. Senin için tatil koştur koştur müzeleri gezmek veya açık büfe sırasına girmek değil, ruhunu dinlendirmek. Salaş keten kıyafetlerin ve elinde sağlıklı içeceğinle tam bir 'chill' tatilcisin. Şelale sesleri, pirinç tarlaları ve güler yüzlü yerel halkın enerjisi seni kendine getirecek. Estetik algın çok yüksek olduğu için instagram'a atacağın nefis fotoğraflar da cabası. Şimdi Jolly Bali turlarından kendine en uygun olanı seç ve yola çık!

Jolly ile hep tatil mutluluğu!

Jolly ile hep tatil mutluluğu!

Gitmek istediğin yer fark etmez, hayalini kurduğun tatil için şimdi tam zamanı! Yurt içinden yurt dışına, kültür turlarından cruise deneyimlerine kadar birbirinden özel fırsatlar Jolly’de seni bekliyor. ✈️🌴

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