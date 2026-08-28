Tatil Karakterine Göre Gideceğin Ülkeyi Söylüyoruz!

Sen tam bir Mısır turistisin! Senin için tatil demek hem egzotik bir yer görmek hem de bunu olabilecek en uygun fiyata getirmek demek. Her şey dahil otellerin konforunu da seversin, piramitlerin önünde deveye binerken pazarlık yapmanın heyecanını da. Sokak satıcılarıyla kanka olabilir, sıcak havada o tarihi kaosu yaşamaktan gizli bir zevk alabilirsin. Bunu öğrenmenin yolu da Jolly Mısır turlarından geçiyor!