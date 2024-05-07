Bahar'ın Yayınlanmamasından Survivor Yasin'in Favorisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Bahar'ın Yayınlanmamasından Survivor Yasin'in Favorisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
7 Mayıs Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV'nin sevilen dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır mısın?" bir ilke imza atmak üzere. Stoksuz yayınlanan Bahar'da geçtiğimiz hafta çekimler son anda yetişmiş ve fragman da ancak bir gün önce gelmişti. Dizinin yeni bölümüyle ilgili açıklama sonunda geldi!
Ülkenin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kızıl Goncalar'ı birbirinden ünlü isimler de takip ediyor. Sosyal medyada her bölümüne on binlerce yorum yapılan diziye bir yorum da dizinin sıkı takipçisi Özgür Demirtaş'tan geldi!
Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Can dergaha gelip Cüneyd'in uzattığı eli tuttu. Can'ın bu adımı Cüneyd'i posta oturttu. Sadi Hüdayi postu kaybetti. Son sahnede ise Beste'nin tehdidi ile Zeynep tarikata geri döndü. İşte izleyiciden gelen ilk tepkiler...
Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Can ile Cüneyd'in sahnesi damga vurdu. Uyuşturucu bağımlılığı yüzünden kendini kaybeden Can'a, Cüneyd secdeyi gösterdi. Meğer o sahne bir kitaptan alıntılanmış...
Survivor All Star'da büyük finale 1 ay kaldı! Acun Ilıcalı final öncesi yaptığı anketle şampiyonluk favorisi görülen yarışmacıyı belirledi!
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Müge Anlı 20 günden fazladır ortadan kaybolan 2 çocuk annesi ve evli Nuran Şahin'i arıyordu. Birlikte ortalık kayboldukları konuşulan Gökmen Kaya'nın en son binip gittiği motosiklet bulundu.
Survivor All Star'da finalist olması beklenirken 19. olarak elenen Poyraz, sosyal medyada bir fenomen olan küçük Poyraz'ın şampiyonluğu hakkında paylaşım yaptı.
Murat Yıldırım 2 sezon rol aldığı Teşkilat dizisinden ayrılmıştı, ünlü oyuncunun ardından diziye yeni bir oyuncu transferi yapılacak. İşte o isim...
Son zamanlarda seçim analizleriyle dikkatleri üzerine çeken tanınmış astrolog Nuray Sayarı, Nur Viral'in Beyaz Tv'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' isimli programına katıldı. Sayarı'nın belirttiği tarih ve saat, astroloji meraklılarını büyük bir heyecana sürükledi.
Bahar dizisinin çekimlerinin yetişmemesi gerekçesiyle bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağı açıklandı. Bahar'ın 14 Mayıs'ta geleceğini açıklayan yapım ekibi, geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerden dolayı izleyicinin travmasını tetikledi.
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Yapım ekibi Bahar'ın yeni bölüm yayın tarihinin ertelendiğini açıklamıştı. Dizide Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar, neden yeni bölümün yayınlanmayacağını açıkladı.
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Survivor'ı yakından takip ettiğini anladığımız bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Acun Ilıcalı'ya seslenen Karadeniz, Nagihan'a sert çıktı!
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın başına gelmeyen kalmadı. Son bölümde birkaç yıllık ömrü kaldığı ortaya çıkmıştı. Bir kullanıcı hastalığın yalan olabileceğini öne sürdü.
Son olarak Sakla Beni dizisinde Kadir karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı, Yalı Çapkını'ndaki Tarık karakterine geri dönmesiyle hepimizi şaşırtmıştı. Bölükbaşı role nasıl hazırlandığını TikTok'ta paylaştı.
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Bahar'ın yeni bölüm fragmanını beklerken gözlerimiz yollarda kalmışken, sevilen diziden sonunda beklenen haber geldi.
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2021'de yayın hayatına başlayan Son Yaz dizisi final yapmasının üzerinden onca zaman geçmesine rağmen hala sosyal medyanın en popüler dizileri arasında yer alıyor. Dizide Yağmur karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan, yıllar sonra Son Yaz hakkında bomba açıklamada bulundu.
Yeni yayın dönemine şimdiden hazırlanan NOW, reyting oranlarına göre yayınladığı dizilerin akıbetini açıklamaya başladı. Popüler bir dizi için final kararı alan NOW, son reytinglerle kararını değiştirdi.
Geçtiğimiz haftalarda Survivor'dan elenen Yasin Obuz, verdiği röportajda şampiyon olmasını istediği yarışmacıyı açıkladı.
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar senaryosu ve oyunculuklarıyla her hafta övgüleri toplarken, bir X kullanıcısı övmeye doyamadığımız Bahar hakkında eleştirilerde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Müjdat Gezen'in YouTube kanalında yaptığı bir açıklama ortalığı epey karıştırdı. Bazı Kızılcık Şerbeti çalışanlarının dizinin bitmesini istediğini belirten Gezen'in bu iddiasına diziden pek çok isim yanıt verirken, Doğukan Güngör son noktayı koydu.
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