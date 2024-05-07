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Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz Survivor'da Yarışan Nagihan'a Sert Çıktı!

Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz Survivor'da Yarışan Nagihan'a Sert Çıktı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
07.05.2024 - 15:24

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Survivor'ı yakından takip ettiğini anladığımız bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Acun Ilıcalı'ya seslenen Karadeniz, Nagihan'a sert çıktı!

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Kavgası, kaosu bitmek bilmeyen Survivor All Star'da şampiyonun belli olmasına birkaç hafta kaldı.

Kavgası, kaosu bitmek bilmeyen Survivor All Star'da şampiyonun belli olmasına birkaç hafta kaldı.

Sezon boyu yüksek tempoyla süren yarışma büyük bir ilgi ve heyecanla takip edildi.

Sezon boyu yüksek tempoyla süren yarışma büyük bir ilgi ve heyecanla takip edildi.

Yarışmayı yakından takip eden isimlerden biri de eski futbolcu Batuhan Karadeniz.

Yarışmayı yakından takip eden isimlerden biri de eski futbolcu Batuhan Karadeniz.

Karadeniz sıkı bir Survivor izleyicisi olsa da Nagihan'a olan öfkesinden dolayı Acun Ilıcalı'ya seslendi.

Karadeniz sıkı bir Survivor izleyicisi olsa da Nagihan'a olan öfkesinden dolayı Acun Ilıcalı'ya seslendi.

Karadeniz videosunda "Acun abi geç kaldı. Nagihan yüzünden televizyonu kırarsam Acun Medya'ya göndereceğim. İnşallah gider. Bu kadar nefret edemem!" dedi.

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