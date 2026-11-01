article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İllallah Ettirdi: Şafak Sezer'in Yüzündeki Değişim Gündem Oldu!

İllallah Ettirdi: Şafak Sezer'in Yüzündeki Değişim Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
01.11.2026 - 17:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir süredir geçirdiği fiziksel değişim ve estetik iddialarıyla gündemden düşmeyen Şafak Sezer, yine son haliyle konuşuluyor. Her yeni görüntüsünde yüzündeki farklılıklarla dikkat çeken 56 yaşındaki oyuncunun son fotoğrafları da estetik tartışmalarını beraberinde getirdi. Özellikle yüzündeki dolgunluk ve gerginlik dikkat çekerken Sezer'in bitmek bilmeyen değişimi, sosyal medyada yeniden tepkilerin odağı oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk komedi sinemasının kendine has mizah anlayışı, unutulmaz replikleri ve birbirinden eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan isimlerinden biri de hiç şüphesiz Şafak Sezer!

Türk komedi sinemasının kendine has mizah anlayışı, unutulmaz replikleri ve birbirinden eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan isimlerinden biri de hiç şüphesiz Şafak Sezer!

Kolpaçino, Kutsal Damacana, Maskeli Beşler ve Alemin Kıralı gibi yıllar geçse de unutulmayan yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, özellikle 2000'li yıllardan itibaren komedi dünyasının vazgeçilmez yüzlerinden biri haline geldi. 

Son yıllarda da sevilen film serilerini devam ettiren Sezer, 2024 yılında Kolpaçino 4 4'lük, 2025'te Kutsal Damacana 5: Zombi ve son olarak Ocak 2026'da vizyona giren Ketenpere: Dalavere ile seyirci karşısına çıktı. 

Hem oyunculuğunu hem de senaristliğini üstlendiği projelerle adından söz ettirmeye devam eden Sezer'in son dönemde gündeme gelmesinin tek sebebi ise sinema kariyeri değil.

56 yaşındaki Şafak Sezer, bir süredir yüzündeki değişim ve estetik yaptırdığına yönelik iddialarla magazin gündeminden düşmüyor.

56 yaşındaki Şafak Sezer, bir süredir yüzündeki değişim ve estetik yaptırdığına yönelik iddialarla magazin gündeminden düşmüyor.

Özellikle son aylarda katıldığı galalarda, verdiği röportajlarda ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde eskisinden oldukça farklı görünmesi dikkat çekiyor. 

Önce yüzünün daha gergin görünmesi ve mimiklerindeki değişim nedeniyle botoks ve dolgu yaptırdığı öne sürülen oyuncu, ardından verdiği kilolarla konuşulmuştu. Hatta kısa sürede 8 kilo verdiği ve yağlarını aldırdığı yönünde iddialar ortaya atılmış, Sezer ise bu söylentilere kendine has mizahıyla karşılık vermişti. 

Ağustos ayında manikür yaptırırken görüntülendiğinde de oldukça zayıfladığı ve yüz hatlarının belirginleştiği görülmüştü. Kısacası Sezer'in değişimi artık neredeyse her yeni görüntüsünde yeniden tartışma konusu haline geliyor.

Şafak Sezer'in son görüntüleri ise yüzündeki değişimin artık sosyal medya kullanıcılarına illallah ettirdiğini düşündürdü!

Şafak Sezer'in son görüntüleri ise yüzündeki değişimin artık sosyal medya kullanıcılarına illallah ettirdiğini düşündürdü!

Gri ceketi, desenli gömleği ve çapraz çantasıyla kamera karşısına geçen 56 yaşındaki oyuncunun özellikle yanaklarındaki dolgunluk, alın bölgesindeki pürüzsüz görünüm ve yüz hatlarındaki belirgin değişim dikkat çekti. 

Daha önce de botoks ve dolgu yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Sezer'in yeni görüntüleri, benzer işlemler yaptırmış olabileceği yönündeki yorumları yeniden beraberinde getirdi. 

Her ortaya çıktığında farklı bir görüntüsüyle konuşulan ünlü oyuncunun son hali de sosyal medyada eleştirilerin odağına yerleşti. Bir zamanlar mimikleri ve kendine has yüz ifadeleriyle izleyicileri kahkahaya boğan Sezer'in yüzündeki değişim, bu kez de estetik müdahalelerin dozunu kaçırdığı yönündeki tartışmaları gündeme taşıdı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın