İllallah Ettirdi: Şafak Sezer'in Yüzündeki Değişim Gündem Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir süredir geçirdiği fiziksel değişim ve estetik iddialarıyla gündemden düşmeyen Şafak Sezer, yine son haliyle konuşuluyor. Her yeni görüntüsünde yüzündeki farklılıklarla dikkat çeken 56 yaşındaki oyuncunun son fotoğrafları da estetik tartışmalarını beraberinde getirdi. Özellikle yüzündeki dolgunluk ve gerginlik dikkat çekerken Sezer'in bitmek bilmeyen değişimi, sosyal medyada yeniden tepkilerin odağı oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk komedi sinemasının kendine has mizah anlayışı, unutulmaz replikleri ve birbirinden eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan isimlerinden biri de hiç şüphesiz Şafak Sezer!
56 yaşındaki Şafak Sezer, bir süredir yüzündeki değişim ve estetik yaptırdığına yönelik iddialarla magazin gündeminden düşmüyor.
Şafak Sezer'in son görüntüleri ise yüzündeki değişimin artık sosyal medya kullanıcılarına illallah ettirdiğini düşündürdü!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın