İllallah Ettirdi: Şafak Sezer'in Yüzündeki Değişim Gündem Oldu!

Kolpaçino, Kutsal Damacana, Maskeli Beşler ve Alemin Kıralı gibi yıllar geçse de unutulmayan yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, özellikle 2000'li yıllardan itibaren komedi dünyasının vazgeçilmez yüzlerinden biri haline geldi.

Son yıllarda da sevilen film serilerini devam ettiren Sezer, 2024 yılında Kolpaçino 4 4'lük, 2025'te Kutsal Damacana 5: Zombi ve son olarak Ocak 2026'da vizyona giren Ketenpere: Dalavere ile seyirci karşısına çıktı.

Hem oyunculuğunu hem de senaristliğini üstlendiği projelerle adından söz ettirmeye devam eden Sezer'in son dönemde gündeme gelmesinin tek sebebi ise sinema kariyeri değil.