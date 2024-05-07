Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor Poyraz Bilgi Yarışmasında Şampiyon Olmayı Başaran Küçük Adaşını Paylaşarak Kahkaha Attırdı!

Survivor Poyraz Bilgi Yarışmasında Şampiyon Olmayı Başaran Küçük Adaşını Paylaşarak Kahkaha Attırdı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
07.05.2024 - 12:46

Survivor All Star'da finalist olması beklenirken 19. olarak elenen Poyraz, sosyal medyada bir fenomen olan küçük Poyraz'ın şampiyonluğu hakkında paylaşım yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star'da büyük finale yalnızca 1 ay kaldı. Heyecanın doruklara ulaştığı Survivor'da favori şampiyonluk adayının ortaya çıkması için Acun Ilıcalı anket yaptı.

Survivor All Star'da büyük finale yalnızca 1 ay kaldı. Heyecanın doruklara ulaştığı Survivor'da favori şampiyonluk adayının ortaya çıkması için Acun Ilıcalı anket yaptı.

Detaylar:

Ancak şampiyonluk adaylarından biri olmasına rağmen artık adada olmayan bir yarışmacı var biliyorsunuz ki...

Ancak şampiyonluk adaylarından biri olmasına rağmen artık adada olmayan bir yarışmacı var biliyorsunuz ki...

Yarışmaya 19. olarak veda ederek herkesi şok eden Poyraz, elenmesinin ardından bu durumu esprili bir şekilde ele almıştı.

Yarışmaya 19. olarak veda ederek herkesi şok eden Poyraz, elenmesinin ardından bu durumu esprili bir şekilde ele almıştı.

Sosyal medyada sınıfta yarışırken "Ama yine de iyi ilerledim" diyen küçük Poyraz da Survivor Poyraz'la aynı kaderi yaşıyor gibiydi. Ta ki bugüne kadar! Sonunda şampiyon olan küçük Poyraz herkesi mutlu etmeyi başardı.

Sosyal medyada sınıfta yarışırken "Ama yine de iyi ilerledim" diyen küçük Poyraz da Survivor Poyraz'la aynı kaderi yaşıyor gibiydi. Ta ki bugüne kadar! Sonunda şampiyon olan küçük Poyraz herkesi mutlu etmeyi başardı.

Survivor Poyraz da bu anları Instagram hikayesinden paylaşarak kendine esprili bir gönderme yaptı.

Survivor Poyraz da bu anları Instagram hikayesinden paylaşarak kendine esprili bir gönderme yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

😅

😅

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın