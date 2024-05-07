Survivor Poyraz Bilgi Yarışmasında Şampiyon Olmayı Başaran Küçük Adaşını Paylaşarak Kahkaha Attırdı!
Survivor Poyraz Bilgi Yarışmasında Şampiyon Olmayı Başaran Küçük Adaşını Paylaşarak Kahkaha Attırdı!
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Survivor All Star'da büyük finale yalnızca 1 ay kaldı. Heyecanın doruklara ulaştığı Survivor'da favori şampiyonluk adayının ortaya çıkması için Acun Ilıcalı anket yaptı.
Ancak şampiyonluk adaylarından biri olmasına rağmen artık adada olmayan bir yarışmacı var biliyorsunuz ki...
Yarışmaya 19. olarak veda ederek herkesi şok eden Poyraz, elenmesinin ardından bu durumu esprili bir şekilde ele almıştı.
Sosyal medyada sınıfta yarışırken "Ama yine de iyi ilerledim" diyen küçük Poyraz da Survivor Poyraz'la aynı kaderi yaşıyor gibiydi. Ta ki bugüne kadar! Sonunda şampiyon olan küçük Poyraz herkesi mutlu etmeyi başardı.
Survivor Poyraz da bu anları Instagram hikayesinden paylaşarak kendine esprili bir gönderme yaptı.
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