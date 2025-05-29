Arka Sokaklar'a 11 Yıl Sonra Geri Dönen Nail Kırmızıgül'den Spoiler Geldi
Televizyonun en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın azılı kötülerinden Cevher Şanlı, 11 yıl sonra diziye geri dönüyor. Cevher'i canlandıran Nail Kırmızıgül, Hürriyet'e karakteri ve dizi hakkında ipuçları verdi.
KAYNAK: Hürriyet
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Tam 19 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar'ın son bölümünde Cevher Şanlı'nın geri dönüşünü izledik.
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Cevher'in 11 yıl sonraki dönüşü ve dizideki hikayesi hakkında spoiler veren Nail Kırmızıgül, Cevher'in bıraktığımızdan çok daha kötü olduğunun da altını çizdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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