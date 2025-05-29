Arka Sokaklar'a 11 Yıl Sonra Geri Dönen Nail Kırmızıgül'den Spoiler Geldi

Nail Kırmızıgül, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

'İzleyici kafası karışmış, savrulmuş ve hayata olan kızgınlığı daha da katmerlenmiş kötü bir Cevher görecek. Diğer oyuncularla karşılıklı sahnelerimiz pek yoktu. Ama bu yeni versiyonda Mesut'un dışında da başka karakterlerle izleyiciyi hem gözyaşlarına boğacak hem de heyecandan nefessiz bırakacak karşılıklı oyunlar var. O sahneleri çekmek için ben de sabırsızlıkla bekliyorum'