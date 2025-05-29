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Arka Sokaklar'a 11 Yıl Sonra Geri Dönen Nail Kırmızıgül'den Spoiler Geldi

Arka Sokaklar'a 11 Yıl Sonra Geri Dönen Nail Kırmızıgül'den Spoiler Geldi

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.05.2025 - 14:41

Televizyonun en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın azılı kötülerinden Cevher Şanlı, 11 yıl sonra diziye geri dönüyor. Cevher'i canlandıran Nail Kırmızıgül, Hürriyet'e karakteri ve dizi hakkında ipuçları verdi.

KAYNAK: Hürriyet

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Tam 19 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar'ın son bölümünde Cevher Şanlı'nın geri dönüşünü izledik.

Tam 19 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar'ın son bölümünde Cevher Şanlı'nın geri dönüşünü izledik.

Mesut Güneri'nin ezeli düşmanı olan Cevher Şanlı, dizide rol aldığı dönem konuk oyuncu olmasına rağmen büyük ses getirmişti. Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a tam 11 yıl sonra Cevher Şanlı karakteriyle geri dönen Nail Kırmızıgül'ün bu hamlesi seyirciyi heyecanlandırırken Kırmızıgül, Hürriyet'e konuştu.

Cevher'in 11 yıl sonraki dönüşü ve dizideki hikayesi hakkında spoiler veren Nail Kırmızıgül, Cevher'in bıraktığımızdan çok daha kötü olduğunun da altını çizdi.

Cevher'in 11 yıl sonraki dönüşü ve dizideki hikayesi hakkında spoiler veren Nail Kırmızıgül, Cevher'in bıraktığımızdan çok daha kötü olduğunun da altını çizdi.

Nail Kırmızıgül, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

'İzleyici kafası karışmış, savrulmuş ve hayata olan kızgınlığı daha da katmerlenmiş kötü bir Cevher görecek. Diğer oyuncularla karşılıklı sahnelerimiz pek yoktu. Ama bu yeni versiyonda Mesut'un dışında da başka karakterlerle izleyiciyi hem gözyaşlarına boğacak hem de heyecandan nefessiz bırakacak karşılıklı oyunlar var. O sahneleri çekmek için ben de sabırsızlıkla bekliyorum'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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