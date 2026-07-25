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Arka Sokaklar'ın Akıbetinden Burak Yörük'ün Oruç İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar'ın Akıbetinden Burak Yörük'ün Oruç İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Taşacak Bu Deniz Arka Sokaklar Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.07.2026 - 15:32
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

25 Temmuz Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Final yapıp yapmayacağı merak edilen Arka Sokaklar'ın akıbeti sonunda belli oldu.

Final yapıp yapmayacağı merak edilen Arka Sokaklar'ın akıbeti sonunda belli oldu.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar için dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Dizinin ilk senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, D Media ve Kanal D'nin yeni sezon için projeye devam etmeme kararı aldığını duyurdu.

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24 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

24 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

24 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, Total, AB ve ABC1 gruplarında zirveyi kimseye bırakmadı. Günün en çok izlenen yapımları da böylece netlik kazandı.

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Survivor sonrası haklarında çıkan aşk iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Sercan ve Beyza, yarışmanın finalinin ardından ilk kez aynı davette görüntülendi.

Survivor sonrası haklarında çıkan aşk iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Sercan ve Beyza, yarışmanın finalinin ardından ilk kez aynı davette görüntülendi.

Survivor boyunca haklarında çıkan aşk iddialarıyla sık sık konuşulan Sercan ve Beyza, yarışmanın finalinden sonra ilk kez aynı davette görüntülendi. Daha önce iddiaları yalanlayan ikilinin aynı organizasyonda bir araya gelmesi, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, karakterinin son dönemde en çok konuşulan kararlarından biri hakkında açıklamalarda bulundu.

Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, karakterinin son dönemde en çok konuşulan kararlarından biri hakkında açıklamalarda bulundu.

Taşacak Bu Deniz'in son bölümlerinde en çok tartışılan sahnelerden biriyle ilgili Burak Yörük sessizliğini bozdu. Başarılı oyuncu, izleyicilerin tepki gösterdiği Oruç'un Eleni'ye neden gerçeği söylemediği sorusuna ilk kez açıklık getirirken, rol arkadaşı Deniz Baysal'dan da dikkat çeken bir destek geldi.

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Star TV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Star TV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi'nde başrol oyuncusu netleşti. Bir süredir teklif aşamasında olan Hazal Subaşı, kararını vererek projeyle anlaşma sağladı. Başarılı oyuncu, dizide otizmli oğlu için mücadele eden güçlü bir anneyi canlandıracak.

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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Ömür Usta dizisi bugün sete çıkıyor.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Ömür Usta dizisi bugün sete çıkıyor.

NOW'ın bugün sete çıkan yeni dizisi Ömür Usta'nın oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor. Başrolünde Nurgül Yeşilçay'ın yer aldığı yapımda, Aliş karakterini canlandıracak çocuk oyuncu da belli oldu. Aybars Çalışkan, dizinin kadrosuna katılan son isim olarak kamera karşısına geçecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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