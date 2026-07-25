Arka Sokaklar'ın Akıbetinden Burak Yörük'ün Oruç İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
25 Temmuz Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Final yapıp yapmayacağı merak edilen Arka Sokaklar'ın akıbeti sonunda belli oldu.
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24 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Survivor sonrası haklarında çıkan aşk iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Sercan ve Beyza, yarışmanın finalinin ardından ilk kez aynı davette görüntülendi.
Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, karakterinin son dönemde en çok konuşulan kararlarından biri hakkında açıklamalarda bulundu.
Star TV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Ömür Usta dizisi bugün sete çıkıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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