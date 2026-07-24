article/comments
article/share
Haberler
TV
Erken Final İhtimali Olan Diziden Taşacak Bu Deniz İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Erken Final İhtimali Olan Diziden Taşacak Bu Deniz İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Reyting Taşacak Bu Deniz Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2026 - 23:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

24 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, dizinin yakaladığı başarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, dizinin yakaladığı başarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRT 1'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'in oyuncularından Burak Yörük, dizinin başarısıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, projeye ilk teklif geldiği dönemi anlatırken, bugün gelinen noktayı ise 'Kimse bunu öngöremezdi' sözleriyle değerlendirdi.

Detaylar:

TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.

TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.

TRT 1'in yeni sezon dizisi Evlilik Güzeldir'in oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Başrol değişikliğinin ardından bu kez diziye katılan yeni oyuncu ve canlandıracağı karakter belli oldu. Hikayedeki aşk dengelerini etkileyecek karakter şimdiden merak uyandırdı.

Detaylar:

Go Türkiye projesi kapsamında hazırlanan üçüncü mini dizi Kalbimin Rotası Karadeniz için çekimler başladı.

Go Türkiye projesi kapsamında hazırlanan üçüncü mini dizi Kalbimin Rotası Karadeniz için çekimler başladı.

Merakla beklenen Go Türkiye projesinin üçüncü dizisi Kalbimin Rotası Karadeniz'in çekimleri başladı. Başrollerini Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı yapımdan yayınlanan ilk kamera arkası görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Detaylar:

Daha 17'de Özlem karakterini canlandıran Melis Babadağ, dizinin yakaladığı başarıyı değerlendirdi.

Daha 17'de Özlem karakterini canlandıran Melis Babadağ, dizinin yakaladığı başarıyı değerlendirdi.

Yaz sezonunun en çok konuşulan dizilerinden Daha 17'de rol alan Melis Babadağ, yapımın yakaladığı büyük başarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, dizinin ilgi göreceğini daha senaryoyu okuduğu ilk anda hissettiğini belirterek, 'Tutmaması için bir sebep yoktu' sözleriyle başarının nedenini anlattı.

Detaylar:

Oyuncu Emre Bey, NOW'ın yeni Karadeniz dizisinin ardından TRT 1 dizisinin kadrosundan da ayrıldı.

Oyuncu Emre Bey, NOW'ın yeni Karadeniz dizisinin ardından TRT 1 dizisinin kadrosundan da ayrıldı.

TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çekimleri başlayan yapımda başrol oyuncusunun projeden ayrılmasının ardından ekip vakit kaybetmeden yeni isimle anlaşma sağladı. Yaşanan değişiklik, dizi kulislerinde günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Adana Ayazı dizisinde başrol oyuncusu netleşti.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Adana Ayazı dizisinde başrol oyuncusu netleşti.

Adana'da geçecek yeni sezon dizileri arasındaki rekabet büyüyor. Kısa süre önce ATV'nin Adana dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'den ayrılan ünlü oyuncu Uğur Güneş'in yeni adresi belli oldu. Bu kez rakip kanalda yayınlanacak 'Adana Ayazı' dizisinin başrolünü üstlenecek oyuncunun dönüşü şimdiden merak uyandırdı.

Detaylar:

Son dönemin yükselen yıldızlarından Emre Bey, yeni sezonda NOW TV'de yayınlanacak Sevdam Karadeniz dizisiyle anlaşmıştı.

Son dönemin yükselen yıldızlarından Emre Bey, yeni sezonda NOW TV'de yayınlanacak Sevdam Karadeniz dizisiyle anlaşmıştı.

Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak Sevdam Karadeniz dizisiyle anlaşan Emre Bey, son anda kadrodan ayrılmıştı. Daha sonra TRT 1'de yayınlanacak Evlilik Güzeldir dizisine dahil olan ünlü oyuncu, bu kez de dizinin resmi hesabını takipten çıkmasıyla gündem oldu.

Detaylar:

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk dizisinin reyting düşüşü sürüyor.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk dizisinin reyting düşüşü sürüyor.

Başka herhangi bir dizi yayınlanmamasına rağmen Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk'ın reytingleri düşmeye devam etti. Zirvede yer almasına rağmen dizinin düşüşünü sürdürmesi erken final iddialarını gündeme getirdi.

Detaylar:

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat'ın 6. sezonunun ardından başrol oyuncusu Rabia Soytürk diziden ayrılmıştı.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat'ın 6. sezonunun ardından başrol oyuncusu Rabia Soytürk diziden ayrılmıştı.

Teşkilat kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'ın ardından diziye Rabia Soytürk dahil olmuş, ünlü oyuncu 1 sezonun ardından diziden ayrılmıştı. Dizide Tolga Sarıtaş'ın yeni partnerinin kim olacağı merak konusuydu. Teşkilat'ın yeni kadın başrolüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Detaylar:

RTÜK'ün özellikle gündüz kuşağına dair art arda yaptığı uyarılar ve yaptırımların ardından TMSF yönetimindeki Show TV, Didem Arslan'la yollarını ayırdı.

RTÜK'ün özellikle gündüz kuşağına dair art arda yaptığı uyarılar ve yaptırımların ardından TMSF yönetimindeki Show TV, Didem Arslan'la yollarını ayırdı.

RTÜK'ün gündüz kuşağı programlarına yönelik son uyarılarının ardından kanalların yayın politikalarında değişiklik gittiği öne sürüldü. İddiaların ardından ilk hamle Show TV'den geldi. Show TV, Didem Arslan'la yollarını ayırdı. Alınan kararın ardından Didem Arslan'ın yeni kanalı belli oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın