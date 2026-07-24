Erken Final İhtimali Olan Diziden Taşacak Bu Deniz İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
24 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, dizinin yakaladığı başarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.
Go Türkiye projesi kapsamında hazırlanan üçüncü mini dizi Kalbimin Rotası Karadeniz için çekimler başladı.
Daha 17'de Özlem karakterini canlandıran Melis Babadağ, dizinin yakaladığı başarıyı değerlendirdi.
Oyuncu Emre Bey, NOW'ın yeni Karadeniz dizisinin ardından TRT 1 dizisinin kadrosundan da ayrıldı.
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Adana Ayazı dizisinde başrol oyuncusu netleşti.
Son dönemin yükselen yıldızlarından Emre Bey, yeni sezonda NOW TV'de yayınlanacak Sevdam Karadeniz dizisiyle anlaşmıştı.
Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk dizisinin reyting düşüşü sürüyor.
TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat'ın 6. sezonunun ardından başrol oyuncusu Rabia Soytürk diziden ayrılmıştı.
RTÜK'ün özellikle gündüz kuşağına dair art arda yaptığı uyarılar ve yaptırımların ardından TMSF yönetimindeki Show TV, Didem Arslan'la yollarını ayırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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