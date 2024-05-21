Aleyna'nın Yunus Emre'yle Aşk Açıklamasından Görkem'in Psikopatlığına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Aleyna'nın Yunus Emre'yle Aşk Açıklamasından Görkem'in Psikopatlığına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
21 Mayıs Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star'a büyük umutlarla gelse de sakatlığı sebebiyle istediği verimi alamayan ve geçtiğimiz hafta elenen Nagihan'dan ilk paylaşım geldi!
2. Survivor'da büyük finale birkaç hafta kala sık sık Yunan takımıyla birlikte oyunlar oynanıyor. Yarışmacıların iyiden iyiye kaynaştıkları Survivor'da bir aşk itirafı da Nefise'den geldi!
3. TV ekranlarının en renkli dizilerinden biri olan Bahar, sezon finaline birkaç hafta kala harika bir bölümle daha karşımıza geldi. Bölümde Sahra Şaş'ın canlandırdığı karakterin kadına şiddeti önlemeye yönelik yardım çağrısı anlamına gelen "tehlikedeyim, yardıma ihtiyacım var" işaretini yaptığı sahne gündem oldu!
4. Ekranların en sevilen dizilerinden biri olmayı başaran Kızıl Goncalar, 19. bölümüyle sezon finali yaptı. Olayların büsbütün birbirine karıştığı heyecan dolu bölüm aklımızda pek çok soru işareti bıraktı. Dizinin sezon finali yapmasının ardından ilk kez görüntülenen Mert Yazıcıoğlu açıklama yaptı!
5. Neredeyse sezonu bitecek Survivor All Star'da olaylar bir türlü bit-mi-yor! Sezonun en olaylı insanı ilan edebileceğimiz Yunus Emre'nin biricik eşi Beria Özden, sık sık dışarıdan olaylara dahil oluyordu. Aleyna'yla yakınlığını istemediğini dile getiren Beria Özden'e, Aleyna'nın elenmesinin ardından bir de Dalaka şoku yaşatıldı.
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6. 3 sezondur izleyiciyi ekrana bağlamayı başaran Yargı'da büyük finale sayılı günler kaldı. Senarist Sema Ergenekon'un bize neler yapacağını merak ederken, bölümden gelen ilk fragmanla alternatif bir evren yarattığını öğrenmiş olduk!
7. Kızılcık Şerbeti'nde sezon finali öncesindeki son bölüme dair ikinci fragman geldi. Doğa'nın Fatih'e "Ben seni sevmiyorum" dediği fragmana Görkem'in psikopatlığı damga vurdu!
8. Show TV ekranlarının efsane programı Güldür Güldür Show, 12 sezondur izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Haftalık komedi ihtiyacımızı karşılayan programa Ecem Erkek'ten sonra efsane bir ismin daha geri döndüğü duyuruldu!
9. Kızıl Goncalar setini ziyaret eden bir kullanıcının Cüneyd'in kütüphanesinde bulduğu kitap herkesi güldürdü.
10. Ekranlarda fırtınalar estiren Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri herkesin ilgisini çekti. Gelin, birlikte Cüneyd'in burcunu, ayını, merkürünü inceleyelim. Marsı mı düşük bu adamın nesi var, öğrenelim!
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11. Survivor All Star'da Türk ve Yunan takımı sık sık beraber oyuna çıkarken, Yunus Emre'nin Dalaka'ya yakın tavırları Yunanistan izleyicilerinin radarına takıldı.
12. Kızıl Goncalar enfes bir sezon finali bölümüyle ekranlara veda ederken, setten paylaşılan bir kamera arkası herkesi şaşırttı. Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun tabutun içinde yer aldığı anlar "Cüneyd öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi.
13. NOW ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar enfes bir sezon finaliyle ekranlara veda ederken, dikkatli bir izleyici sezon finali bölümündeki mantık hatasını buldu.
14. Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Aleyna ve Yunus Emre'nin aşırı yakın tavırları oldu. Yarışma boyunca ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı tartışma yaratırken, yarışmadan elenen Aleyna'dan bu konuda ilk açıklama geldi.
15. Tayfur Kılıç, eşi ve üç çocuğunun annesi olan Bedriye Kılıç'ın kaybı için Müge Anlı'ya katılmıştı. Çelişkili ifadelerinin ardından cinayeti itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. Anlı bugünkü programda Tayfur2un hakim karşısına çıkacağını duyurdu.
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16. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar setini izleyen bir grup, dizide kanlı bıçaklı olan Timur ve Bahar'ın samimi hallerini görünce tüm gerçekliklerini kaybettiklerini açıkladı.
17. Dün akşam sezon finali ile ekranlara gelen Kızıl Goncalar'da tüm gerçekler ortaya çıktı. Cüneyd'in öğrendikleri karşısında tepkisini gösterdiği o sahne herkesi çok etkiledi.
18. Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu büyük finale az bir zaman kala yarışmaya veda etmişti. Survivor ekibine röportaj veren Aleyna, şampiyon olmasını istediği ismi açıkladı.
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