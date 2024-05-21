Survivor'dan Elenen Nagihan'dan İlk Paylaşım Geldi: "Parkura Çıkamazsın Demiştin!"
Survivor'dan Elenen Nagihan'dan İlk Paylaşım Geldi: "Parkura Çıkamazsın Demiştin!"
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Survivor'ın en iddialı yarışmacılarından biri olan Nagihan, sakatlığı sebebiyle istediği performansa ulaşamadığını her fırsatta dile getiriyordu.
Potaya ilk gidişinde de düellolardan mağlup ayrılan Nagihan, yarışmadan geçtiğimiz hafta elenmişti.
Sık sık tartışmalara karışması sebebiyle eleştirilen ve hatta diskalifiye edilmenin eşiğinden dönen yarışmacının elenmesi sevenlerini yasa boğmuştu.
Dizindeki sakatlığı süren Nagihan, eleme sonrası ilk paylaşımını yaptı!
Dizindeki sakatlıkları sayan ve fizyoterapistine onaylatan Nagihan, "Parkura çıkamazsın demiştin, çıktım!" dedi.
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