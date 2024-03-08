8 Mart Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
8 Mart Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 8 Mart Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Bir kadın kendini tedirgin hissettiği bir otelde kalırken aldığı önlemleri paylaştı. Kapıya bitmeksizin bir düzenek kuran kadın neler yapmış, gelin birlikte bakalım.
Kredi kartlarına düzenleme olasılıkları konuşulurken, öncelikle kredilerde hamle yapan Merkez Bankası verilerine göre, 1 Mart haftasında kredi kartı harcamaları rekor artış gösterdi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde engelli bir engence şiddet uygulandı. Yüzde elli zihinsel engelli genci darbeden şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Artan faizlerle yükselişe geçen mevduat faizlerinde yükseliş yüzde 53,25 ile son 22 yılın zirvesine çıktı.
Hem ülkemizde hem yurt dışında, sokakta rastgele insanlara ilginç soruların sorulduğu sokak röportajları gerçekleştiriliyor. Birbirinden eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı o videolardan birinde mikrofon tesadüfen 3 Türk gencine uzatıldı.
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@melisolcay adlı TikTok’un sevilen içerik üreticisi şimdilerce yaptığı bir tatil hazırlığında, köpeği için nasıl bir çanta hazırladığını anlattı. Ancak köpeği için A’dan Z’ye her şeyi düşünmüş olması izleyicilere “Ben ‘insan’ evladım için bunları yapmıyorum.” dedirtti. Gelin detayları birlikte öğrenelim.
Mardin’de husumetli olan iki grup arasında adliye önünde silahlı silahlı ve bıçaklı tartışma çıktı. Olayda 2’si ağır 10 kişi yaralandı.
Biliyorsunuz ki bugün milli takım kaptanımız Eda Erdem'in heykelinin açılışı gerçekleştirildi. Ancak heykeldeki bir detay sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Heykel sanatçısı Öktem Doğan ise heykeldeki detay hakkında açıklamalarda bulundu.
İstanbul, Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV'yi kontrol eden bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki T.C. ve yazar annesi Eylem Tok Mısır'a kaçmış, ardından haklarında yakalama kararı çıkartılmıştı. Mısır'dan Amerika'ya kaçtıkları öğrenilen anne ve oğulun şöförü, geçtiğimiz saatlerde davadaki en önemli delillerden birini emniyete teslim etti.
Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde Albus Dumbledore karakterine hayat veren 82 yaşındaki İrlandalı oyuncu Michael Gambon, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Merakla beklenen haber geldi. Ünlü oyuncunun vasiyeti açıklandı.
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aş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Show Ana Haber'e çıkan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Demet Evgar, canlı yayında başlattığı kampanyayla ayakta alkışlandı.
Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak için verdikleri savaşı temsil eden bu özel günde ünlüler de paylaşımları ile kadınların gününü kutladı. İşte, ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Sürücünün yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittikleri ortaya çıktı. Bu olay sonrası haklarında yakalama kararı çıkartılan kişilerin nasıl ABD'ye gittikleri merak konusu oldu.
Feminist Gece Yürüyüşü, her sene olduğu gibi bu sene de 8 Mart'ta gerçekleşti. Yürüyüşe katılan kadınların hazırladığı pankartlar ise her zamanki gibi yine güne damga vurdu!
Borusan Holding, KONDA işbirliğiyle hazırladığı anketin sonuçlarını açıkladı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı Değişim Raporu’nu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde paylaşıldı. Rapor, toplumsal cinsiyet eşitliği odağındaki başlıklarda 10 yıllık değişimi gözler önüne serdi. Araştırmaya göre 10 yıllık süreçte ön yargılar azalırken eğitim seviyesi arttıkça algıların değiştiğine dikkat çekildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenmedik bir çıkış geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.
Günümüzde, engelli bireylerin hayatını daha rahat ve verimli hale getirebilecek bir dizi teknoloji bulunuyor. Bu teknolojiler, engelli bireylerin günlük yaşamlarını daha az zorlu hale getirerek, onların toplumla daha etkin bir şekilde entegre olmalarına yardımcı oluyor. Fakat engelli bireylerin asıl engelleri, duyarsız insanlar olabiliyor.
Türkiye'nin konuştuğu fon vurgununda yeni detaylar gündeme geldi. Futbol dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra çok sayıda iş insanını yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Seçil Erzan'dan, Fatih Terim itirafı geldi.
Tüm yurt genelinde kadınlar, eylemler düzenledi. Hep bir ağızdan aynı dilekte bulunan kadınlar şiddetin son bulması için haykırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in eşi Demet Güler ise beraberindeki heyetle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anıtkabir’i ziyaret etti.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde dünyanın pek çok yerinde kadınlar bir araya geldi. Bu özel günde, dünyanın dört bir yanından kadınların seslerini duyurmak, haklarını savunmak ve eşitlik taleplerini yüksek sesle dile getirmek için bir araya geldikleri etkinlikler gerçekleştirildi. Bu etkinlikler, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve adalet mücadelesindeki kararlılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
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