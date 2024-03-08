Yurt Dışında Bir Sokak Röportajına Denk Gelen Türk Gençlere Ülkemizin En İyi ve En Kötü Şarkısı Soruldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2-M-Z...
Hem ülkemizde hem yurt dışında, sokakta rastgele insanlara ilginç soruların sorulduğu sokak röportajları gerçekleştiriliyor. Birbirinden eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı o videolardan birinde mikrofon tesadüfen 3 Türk gencine uzatıldı.
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Gençlere ülkemizin en iyi ve en kötü şarkılarının hangileri olduğu soruldu.
En kötü cevap ise son dönemimizin en çok konuşulan ismi Dilan Polat'ın enerji şarkısı oldu.
Kendisi bu şarkısıyla 'kötü şarkı' denince istisnasız hepimizin aklına ilk gelen, Ajdar'ın Çikita Muz şarkısını da tahtından etmiş oldu.
İşte o video;
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