Görüş Bildir
Haberler
Video
Yurt Dışında Bir Sokak Röportajına Denk Gelen Türk Gençlere Ülkemizin En İyi ve En Kötü Şarkısı Soruldu

Yurt Dışında Bir Sokak Röportajına Denk Gelen Türk Gençlere Ülkemizin En İyi ve En Kötü Şarkısı Soruldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 18:15

İçerik Devam Ediyor

Hem ülkemizde hem yurt dışında, sokakta rastgele insanlara ilginç soruların sorulduğu sokak röportajları gerçekleştiriliyor. Birbirinden eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı o videolardan birinde mikrofon tesadüfen 3 Türk gencine uzatıldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2-M-Z...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gençlere ülkemizin en iyi ve en kötü şarkılarının hangileri olduğu soruldu.

Gençlere ülkemizin en iyi ve en kötü şarkılarının hangileri olduğu soruldu.

Gençlerin en iyi şarkıya cevabı bir Sagopa Kajmer şarkısı oldu.

En kötü cevap ise son dönemimizin en çok konuşulan ismi Dilan Polat'ın enerji şarkısı oldu.

En kötü cevap ise son dönemimizin en çok konuşulan ismi Dilan Polat'ın enerji şarkısı oldu.

Kendisi bu şarkısıyla 'kötü şarkı' denince istisnasız hepimizin aklına ilk gelen, Ajdar'ın Çikita Muz şarkısını da tahtından etmiş oldu.

Kendisi bu şarkısıyla 'kötü şarkı' denince istisnasız hepimizin aklına ilk gelen, Ajdar'ın Çikita Muz şarkısını da tahtından etmiş oldu.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?