Mevduat Faizi 22 Yılın Zirvesine Çıktı Kredilerde de Faizler Yükselişe Devam Etti: 1 Milyon Kaç Lira Getirdi?
Mevduat Faizi 22 Yılın Zirvesine Çıktı Kredilerde de Faizler Yükselişe Devam Etti: 1 Milyon Kaç Lira Getirdi?
Artan faizlerle yükselişe geçen mevduat faizlerinde yükseliş yüzde 53,25 ile son 22 yılın zirvesine çıktı.
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Mevduat faizleri Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyesinde.
3 ay vadeli TL mevduat faizleri ise yüzde 53,25 oranına yükselerek yaklaşık 22 yılın zirvesine çıktı.
Mevduat faizlerinde yüzde 53 seviyesinin üzeri son olarak 4 Ekim 2002 haftasında görülmüştü.
1 milyon liranın 3 aylık vadede yüzde 53,25 faiz oranıyla aylık net getirisi 127 bin 160 TL oldu.
TCMB'nin kredi hamleleriyle de yükselmesi beklenen kredi faizlerinde İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 60,44 olurken, bireysel kredilerde konut kredileri yüzde 40,88 ve taşıt kredileri de yüzde 42,24 oranında oldu.
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Ticari kredi faizleri de yüzde 54,06'ya çıktı.
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