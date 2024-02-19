19 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
19 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Son zamanların görünümüyle en çok alay konusu olan isimlerinden Benny Blanco'yu çoğunuz yapılan benzetmelerle duymuşsunuzdur... Ünlü manken Paris Hilton'la bir araya gelen Blanco yine ve yeniden tat kaçırdı.
2. Sibel Kekilli 2017 yılında Türkiye'den Instagram hesabına girişleri engellemişti. O engel bugün kalktı ve Instagram kullanıcıları soluğu Sibel Kekilli'nin profilinde aldı.
3. Dördüncü kez nikah masasına oturacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Ebru Gündeş, yükselen tepkilerin ardından imalı bir paylaşımda bulundu.
4. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ibricik eşi Wanda Nara, biz şubat ayında tir tir titrerken kar tatilinden iç çamaşırlı paylaşım yaptı! İç çamaşırlı pozu hem kar tatiliyle hem de fotoğraf serisinde ilgi alakayı sorgulattı.
5. One Direction ile şöhreti yakalayan Harry Styles, bir zamanlar kıvırcık saçlarıyla milyonlarca kadının gönlünü fethetmişti! Ancak geçtiğimiz yıl saçlarını kazıtan Harry, şimdi de tarzında köklü bir değişiklik gerçekleştirdi.
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6. Dün gece gerçekleştirilen 2024 People's Choice Awards (Halkın Seçimi Ödülleri) yine kırmızı halısından tören esnasındaki olaylara birçok olaya imza attı. Billie Eilish ve Sydney Sweeney'nin konuşması akıllara geçtiğimiz Altın Küre Ödüllerinde dedikodu yaparken kameralara yakalanan Taylor Swift ve Selena Gomez'i getirdi...
7. Sibel Kekilli 2017 yılında Türkiye'den Instagram hesabına girişlerini engellemişti. O engel bugün kalktı ve oyuncunun profili ortaya çıktı.
8. İhtişam ve şöhretin göbek adı Paris Hilton, geçtiğimiz saatlerde 43. yaş gününü kutlamak için özel jetine bindi, takipçilerini video ve fotoğraf paylaşımlarına boğan isim parmak ısırttı.
9. Sevgililer Günü'nde çiçek, çikolata ya da güzel bir kıyafet almak klasik bir hediyeleşmedir. Ama sevgilinizin midesini düşünüp bir hediye alıyorsanız o zaman başka. Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco, Gomez'e aldığı aşırı komik ve samimi hediyeyi TikTok'ta paylaştı.
10. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki oyunculuğuyla hafızalarımıza kazınan Wilma Elles ve 2019 yılında boşandığı eşi Kerem Göğüş arasında nafaka krizi patlak verdi. Göğüş, eşi ve çocuklarına ödediği 1500 euro nafakayı fazla bulup mahkemenin yolunu tutunca Wilma Elles'den ifşa gibi açıklamalar gecikmedi!
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11. Bir süredir erkeklerin yaptığı estetiklere gelen yorumları gündemden düşüremiyoruz. Ünlü isimler kendileri memnun olmadıkları ve oldukları durumları anlatsa da, geri kalan isimler de gündemdeki tartışmaya yorumlarını esirgemiyor. Estetik yorumlarına bir yenisi de şarkıcı Doğuş'tan geldi. "Estetik erkeği bozar"...
12. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), Matthew Perry'nin Pazar günü 2024 BAFTA Film Ödülleri'nin Anısına bölümünde yer almaması üzerine internet üzerinden birçok tepki aldı.
13. Sosyal medyada çok sık görmediğimiz ve bir programa katıldığında heyecanla izlediğimiz Ali Atay, geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu olmuştu. Programın yayınlanmasının ardından Hazal Kaya için söyledikleri oldukça dikkat çekmişti. Ali Atay bu sefer de Leyla The Band'in kuruluş hikayesini anlattığı anlarla yüreklerimize taht kurdu.
14. Türkiye'nin önde gelen ailelerinden olan Sabancı Ailesi üyeleri camiada olduğu kadar sosyal medyada da ilgi çekiyorlar. Bu isimlerin başında da Hacı Sabancı'nın eşi Zeynep Nazlı Sabancı geliyor. Giydiği kıyafetlerle sıkça eleştirilen Nazlı gelin bu sefer de eskiden giyip poz verdiği elbisesiyle kardeşinin nişanınına gidince topa tutuldu.
15. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın sevilen karakteri Dilek'e hayat veren ve daha sonra ani bir şekilde diziden ayrılan Gülsim Ali'nin Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu. Dilek ve Gönül Dağı'yla ilgili konuşan Gülsim Ali'nin açıklamaları tepkiyle karşılandı.
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16. Sayısız filmi ve birçok projesiyle yıllardır severek takip ettiğimiz Cem Yılmaz, geçtiğimiz yıl EYT'den emekli olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise 'Emeklilik bunu gerektirir' diyerek bir paylaşım yaptı.
17. Dönence dizisinde canlandırdığı "Gülce" karakteriyle büyük beğeni toplayan Ülkü Hilal Çiftçi son dönemlerin en popüler genç oyuncularından biri oldu. Şimdilerde İnci Taneleri dizisindeki "Ayça" karakteri olarak karşımıza çıkan Çiftçi şarkı söylediği anları sosyal medya heabından yayınladı. Genç oyuncu beğeni yağan videoyla yeteneklerini bir kez daha sergiledi resmen.
18. Survivor All Star 2024 sezonunda sular durulmuyor. Gündemde yarışmadan ayrılan Sahra Işık'a dair iddialar kol gezerken, Seda Aktuğlu'nun dün yapmış olduğu paylaşımlar ağızları açık bıraktı. Sahra Işık'ın eşi İdris Aybirdi ile mesajlarını ifşalayan Seda Aktuğlu'nun ardından ortalık iyice karışmıştı. İdris Aybirdi de konunun üzerine açıklama yazısı yayınladı.
19. Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, Pınar'ın Sema'ya söylediği "Lohusa kadın gibisin" sözlerine sessiz kalmayarak tepki gösterdi.
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